ÖVP tritt in Koalitionsverhandlungen mit FPÖ ein

Wien - Die ÖVP tritt offiziell in Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ ein. Das sei am Donnerstag bei einem Gespräch der Parteispitzen vereinbart worden, teilten beide Seiten am Abend mit. Am Freitag sollen Verhandlungen über das Budget starten. Die ÖVP habe sich damit einverstanden gezeigt, dass für Österreich vor dem Hintergrund des bestehenden Milliarden-Budgetlochs ein EU-Defizitverfahren abgewendet werden soll, hieß es in einer FPÖ-Aussendung.

Einige Zehntausend demonstrierten gegen FPÖ-Kanzler

Wien - Am Donnerstag haben am Wiener Ballhausplatz laut Veranstaltern 50.000, laut Behördenkreisen rund 25.000 Menschen lautstark gegen eine Regierungsbeteiligung der FPÖ demonstriert. NGOs wie Volkshilfe, Greenpeace und SOS Mitmensch hatten unter dem Motto "Alarm für die Republik" zu einer Menschenkette vor dem Bundeskanzleramt gerufen. Auch in anderen Landeshauptstädten wie Graz, Salzburg und Innsbruck haben Hunderte protestiert.

US-Gericht könnte Strafmaß gegen Trump verkünden

New York - Im New Yorker Schweigegeld-Prozess gegen Donald Trump könnte am Freitag (15.30 Uhr) das Strafmaß verkündet werden. Der designierte US-Präsident versucht allerdings, den Termin kurz vor seiner Amtseinführung am 20. Jänner mit allen Mitteln zu verhindern und hat in der Sache den Obersten Gerichtshof eingeschaltet. Von der Entscheidung des Supreme Court über den Eilantrag hängt ab, ob der Termin am Freitag wie vom zuständigen Richter angeordnet zustande kommt.

Staatsbegräbnis für Carter mit fünf US-Präsidenten

Washington - Die USA haben sich mit einem Staatsbegräbnis von dem verstorbenen Ex-Präsidenten Jimmy Carter verabschiedet. Eine Ehrengarde trug am Donnerstag bei eisiger Kälte seinen Sarg die Steinstufen der National Cathedral in Washington hoch. Der Sarg war mit der US-Flagge bedeckt, das Sternenfeld wie von der Tradition vorgeschrieben über der linken Schulter des Verstorbenen.

19 Jahre Haft für Hammerattacke in Wiener Meiselstraße

Wien - Weil er nach Ansicht der Geschworenen einen Wohnungslosen und eine Frau, die sich um Unterstandslose gekümmert hatte, mit einem Hammer erschlagen wollte, ist ein 29-jähriger am Donnerstag am Landesgericht Wien zu 19 Jahren Haft verurteilt worden. Neben zweifachem Mordversuch wurde er wegen schweren Raubes und Bedrängnisdiebstahls schuldig erkannt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Österreichische Post verzeichnet 2024 Paketrekord

Wien - Die Österreichische Post hat im vergangenen Jahr mit 508 Millionen transportierten Paketen im In- und Ausland einen Rekord aufgestellt. Allein in Österreich sei mit 224 Mio. Paketen ein Mengenwachstum von 12 Prozent erreicht worden, teilte der teilstaatliche Konzern am Donnerstag in einer Aussendung mit. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 wurden in Österreich 200 Mio. Pakete von der Post transportiert.

Religionsvertreter wenden sich gegen Terror und Gewalt

Wien - Repräsentanten der katholischen Kirche, des Islam und des Judentums haben am Donnerstag Nachmittag eine "Wiener Erklärung" unterzeichnet, in der unter anderem "jeglicher Missbrauch von Religion zur Anstiftung oder Rechtfertigung von Terror und Gewalt" verurteilt wird. Außerdem appelliert man darin an alle Menschen in Wien, sich für "den Erhalt des friedlichen und respektvollen Miteinanders in unserer Stadt einzusetzen".

