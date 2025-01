Opferzahl bei L.A.-Bränden steigt auf mindestens elf

Los Angeles - Die Zahl der Toten bei den Waldbränden im Großraum Los Angeles im US-Staat Kalifornien ist laut der gerichtsmedizinischen Behörde auf mindestens elf gestiegen. Die Opfer starben alle am Mittwoch und Donnerstag. Sechs Menschen kamen dem "Medical Examiner" zufolge beim Eaton Fire nahe Pasadena, fünf weitere beim Palisades Fire im Stadtteil Pacific Palisades ums Leben. Seit Dienstag gibt es schwere Brände in der Region. Die Behörden befürchten zudem ein Steigen der Opferzahlen.

Fitch senkt Rating-Ausblick für Österreich auf "negativ"

Wien - Die Ratingagentur Fitch hat ihre AA+-Bonitätsnote für Österreich bestätigt. Der Rating-Ausblick wurde aber von "stabil" auf "negativ" gesenkt, teilte Fitch am Freitagabend mit. Mit einem negativen Rating-Ausblick droht Österreich eine Herabstufung in näherer Zukunft. Dadurch könnte sich auch die Aufnahme neuer Staatsschulden verteuern. Außerdem rechnet Fitch mit der Einleitung eines Defizitverfahrens seitens der Europäischen Union.

IWF sieht 2025 stabiles Weltwirtschaftswachstum

Washington - Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet für das laufende Jahr mit einem stabilen Weltwirtschaftswachstum und einer anhaltenden Desinflation. Das sagte IWF-Chefin Kristalina Georgieva am Freitag zu Reportern im Vorfeld der Veröffentlichung des Weltwirtschaftsausblicks in der kommenden Woche. Die US-Wirtschaft entwickle sich "etwas besser" als erwartet, obwohl es große Unsicherheiten über die Handelspolitik der Regierung des designierten Präsidenten Donald Trump gebe.

Meta beendet Diversitätsprogramme

Menlo Park - Wenige Tage nach der Ankündigung zum Ende seines Faktencheck-Programms hat der US-Digitalkonzern Meta auch die Beendigung seiner firmeninternen Diversitätsprogramme bekanntgegeben. Die DEI-Programme würden "vor dem Hintergrund einer sich verändernden rechtlichen und politischen Landschaft" eingestellt, hieß es in einer am Freitag verschickten internen Mitteilung des Mutterkonzerns der Online-Netzwerke Facebook und Instagram.

Zahl der Asylanträge in Europa 2024 zurückgegangen

EU-weit/Brüssel - Die Zahl der Asylanträge in der EU sowie Norwegen und der Schweiz ist im vergangenen Jahr um rund zwölf Prozent gesunken. Die Asylagentur der Europäischen Union mit Sitz auf der Mittelmeerinsel Malta registrierte in den 27 EU-Mitgliedsstaaten sowie in Norwegen und der Schweiz insgesamt 1,008 Millionen Asylanträge (Erstanträge), wie aus Zahlen hervorgeht, die der dpa vorlagen. Im Jahr 2023 waren es noch 1,14 Millionen Anträge gewesen. Zuerst berichtete die "Welt am Sonntag".

Zoll stoppte Kleinbus aus Bulgarien mit 60.300 Zigaretten

Wien - Zöllnerinnen und Zöllner haben im November 2024 auf der Autobahn bei Bruck an der Leitha in Niederösterreich in einem Kleinbus mit bulgarischem Kennzeichen insgesamt 60.300 Zigaretten entdeckt, die in Kartonverpackungen von Backwaren versteckt waren. Der 24-jährige bulgarische Lenker und sein Beifahrer räumten bei ihrer Befragung ein, dass die Tabakwaren zum Weiterverkauf für Bekannte in den Niederlanden bestimmt waren. Die Zigaretten wurden beschlagnahmt.

Emilia und Adam 2024 in Wien beliebteste Babynamen

Wien - Emilia und Adam waren 2024 die beliebtesten Babynamen in Wien. Das ist das Ergebnis einer ersten vorläufigen Auswertung der Landesstatistik (MA 23). Bei den Mädchen bedeutet dies keine Veränderung. Emilia konnte den inzwischen seit einigen Jahren gehaltenen Spitzenplatz verteidigen. Adam war zuletzt jedoch nie ganz oben auf der Liste zu finden, im Jahr davor war etwa noch Leon am ersten Platz gelegen.

