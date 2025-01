Nach Schütteltrauma von Baby - Eltern in Wien festgenommen

Wien - Wegen schwerer Kindesmisshandlung sind am Freitag ein Vater und eine Mutter eines Säuglings in Wien-Brigittenau festgenommen worden. Das Mädchen wurde kurz vor Weihnachten mit einem schweren Schütteltrauma in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Dabei machten die Eltern widersprüchliche Angaben, weshalb die Polizei eingeschaltet wurde. Das Landeskriminalamt übernahm am 20. Dezember die Ermittlungen, gestern wurden der 26-jährige Mann und die Frau (22) festgenommen.

Nehammer legt auch Nationalratsmandat zurück

Wien - Nach dem Kanzleramt und dem ÖVP-Vorsitz gibt Karl Nehammer auch seinen Sitz im Nationalrat auf. Er war in die Wahl Ende September als Spitzenkandidat gegangen, wird dem Nationalrat aber nicht mehr lange angehören, wie eine Sprecherin des Kanzleramtes der APA bestätigte. Laut "oe24.at" lag dem Parlament am Freitag zwar noch kein Rücktrittsschreiben Nehammers vor, spätestens bis zur nächsten Nationalratssitzung am 22. Jänner dürfte es aber soweit sein, hieß es zur APA.

SPD-Parteitag bestätigt Scholz als Kanzlerkandidaten

Berlin - Der SPD-Sonderparteitag in Berlin hat den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz offiziell zum Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl am 23. Februar gekürt. Per Handzeichen stimmte eine übergroße Mehrheit der Delegierten für den 66-Jährigen. In Umfragen liegen die Sozialdemokraten deutlich hinter CDU/CSU und deren Kanzlerkandidat Friedrich Merz. Zuvor hatte Scholz seine Partei auf eine Aufholjagd in der heißen Phase des Wahlkampfs eingeschworen.

AfD kürte Weidel zur Kanzlerkandidatin

Riesa - Einstimmig und unter donnerndem Applaus haben die Delegierten der AfD die Parteivorsitzende Alice Weidel am Samstag zu ihrer Kanzlerkandidatin für die deutsche Bundestagswahl gemacht. Die 45-Jährige sagte vor den rund 600 Delegierten in Riesa in Sachsen, es brauche die AfD, um Deutschland "wieder stark, reich und sicher" zu machen. Man müsse die Grenzen lückenlos schließen und die Botschaft in die Welt senden: "Die deutschen Grenzen sind dicht."

Zwei Tote und drei Verletzte bei Brand im Bezirk Mödling

Maria Enzersdorf - Bei einem Wohnungsbrand am Samstag in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) sind ein 87-Jähriger und eine 91-Jährige gestorben. Die Feuerwehr rettete mehrere Personen aus dem Gebäude, berichtete das Bezirkskommando per Aussendung. Drei Bewohner im Alter von 76 bis 82 Jahren wurden in Spitäler gebracht. Auch ein Notarzthubschrauber stand im Einsatz. Brandursache dürfte ein elektrischer Defekt einer Nachttischlampe sein, sagte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn auf Anfrage.

Wiener Bürgermeister: "Kickl stellt Sicherheitsrisiko dar"

Wien - Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ist bekanntlich kein großer Fan von FPÖ-Parteichef Herbert Kickl. In mehreren Zeitungsinterviews warnte er am Wochenende nachdrücklich vor Kickl. Dieser stelle "ein Sicherheitsrisiko" dar, zitierte er den ehemaligen ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz, der mit dieser Begründung dem Bundespräsidenten Kickls Entlassung vorgeschlagen hatte. Personaldebatten in seiner eigenen Partei sieht Ludwig nicht.

Mutmaßlicher Täter nach Schuss auf Frau in OÖ tot

Ebensee - In Ebensee (Bezirk Gmunden) soll Samstagvormittag ein 72-Jähriger seine um zehn Jahre jüngere Ex-Frau in einem Wohnhaus mit einem Gewehr schwer verletzt haben. Die Frau konnte nach der Attacke zur Polizeiinspektion flüchten, sie war Samstagvormittag außer Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Der Mann wurde wenig später von der Cobra tot in der Garage des Wohnhauses aufgefunden. Er beging Suizid.

Selenskyj: Zwei Nordkoreaner in Kursk gefangen genommen

Tambow/Kiew (Kyjiw) - Die Truppen der Ukraine in der russischen Oblast Kursk haben nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zwei nordkoreanische Soldaten gefangen genommen. Sie seien verletzt worden und würden nach Kiew gebracht, teilte Selenskyj am Samstag auf der Plattform X mit. "Wie alle Kriegsgefangenen erhalten diese beiden nordkoreanischen Soldaten die notwendige medizinische Hilfe."

