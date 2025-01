Nehammer legt auch Nationalratsmandat zurück

Wien - Nach dem Kanzleramt und dem ÖVP-Vorsitz gibt Karl Nehammer auch seinen Sitz im Nationalrat auf. Er war in die Wahl Ende September als Spitzenkandidat gegangen, wird dem Nationalrat aber nicht mehr lange angehören, wie eine Sprecherin des Kanzleramtes der APA bestätigte. Laut "oe24.at" lag dem Parlament am Freitag zwar noch kein Rücktrittsschreiben Nehammers vor, spätestens bis zur nächsten Nationalratssitzung am 22. Jänner dürfte es aber soweit sein, hieß es zur APA.

Scholz hofft auf ein Winterwunder

Berlin - Sechs Wochen vor der Bundestagswahl hat der SPD-Sonderparteitag in Berlin den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz offiziell zum Kanzlerkandidaten gekürt. Zuvor hatte Scholz seine Partei auf eine Aufholjagd in der heißen Phase des Wahlkampfs eingeschworen. "Winterwahlkämpfe können ein gutes Ende haben", sagte er in seiner Rede. In Hamburg habe er sich zweimal im Februar zur Wahl gestellt und gewonnen. Die Entwicklungen in Österreich nannte er "ernst".

AfD kürte Weidel zur Kanzlerkandidatin

Riesa - Einstimmig und unter donnerndem Applaus haben die Delegierten der AfD die Parteivorsitzende Alice Weidel am Samstag zu ihrer Kanzlerkandidatin für die deutsche Bundestagswahl gemacht. Die 45-Jährige sagte vor den rund 600 Delegierten in Riesa in Sachsen, es brauche die AfD, um Deutschland "wieder stark, reich und sicher" zu machen. Man müsse die Grenzen lückenlos schließen und die Botschaft in die Welt senden: "Die deutschen Grenzen sind dicht."

Dutzende Verletzte bei Straßenbahnkollision in Straßburg

Straßburg - Beim Zusammenprall zweier Straßenbahnen in Straßburg sind am Samstag Dutzende von Menschen verletzt worden. Keiner der Verletzten befand sich jedoch nach Angaben der Behörden in Lebensgefahr. Die zwei Trams waren mit großer Wucht in einem Tunnel am Bahnhof der elsässischen Metropole kollidiert. Die Unfallursache war zunächst noch unklar.

Vulkan Ibu in Indonesien ausgebrochen

Jakarta - Im Osten Indonesiens ist am Samstag der Vulkan Ibu ausgebrochen und hat Lava und eine rund vier Kilometer hohe Aschewolke ausgespuckt. Die Lava sei zwei Kilometer von der Ausbruchsstelle entfernt gesichtet worden, teilte die Vulkanologiebehörde des Landes mit. Über dem Gipfel des Vulkans auf der Insel Halmahera sei eine hohe Flammensäule beobachtet worden.

Schallenberg zu von der Leyen: Österreich bleibt verlässlich

Wien - Interimsregierungschef Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Samstag mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen telefoniert. "Österreich ist und bleibt ein verlässlicher und konstruktiver Partner in der Europäischen Union", versicherte Schallenberg anschließend auf der Plattform X. Von der Leyen sprach von einem "ausgezeichneten Telefonat" mit Schallenberg.

Palästinenser melden 20 Tote bei Angriffen im Gazastreifen

Gaza - Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge im Laufe des Tages mindestens 20 Menschen getötet worden. Allein in der Stadt Gaza seien bei Angriffen neun Palästinenser ums Leben gekommen, sagte ein Sprecher des von der Hamas kontrollierten Zivilschutzes der Deutschen Presse-Agentur. Bei Kämpfen im Norden des Gazastreifens sind indes vier israelische Soldaten gefallen. Das teilt die israelische Armee mit, ohne Einzelheiten zu nennen.

Fallschirmspringer landete ungewollt in Affengehege

Rhenen - In den Niederlanden ist ein Fallschirmspringer ungewollt in einem Affengehege gelandet. Der Mann hatte wohl wirklich Glück im Unglück: "Hundert Meter weiter und er wäre entweder bei den Elefanten oder den Löwen runter gekommen", berichtete Robin de Lange, der Direktor des Ouwehands-Tierparks in der Gemeinde Rhenen (Provinz Utrecht).

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red