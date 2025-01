Bürgermeister-Wahl in Linz hat begonnen

Linz - Um 7.00 Uhr haben in Linz alle 215 Wahllokale zur Bürgermeisterwahl aufgesperrt. 151.668 Wahlberechtigte sind aufgerufen, bis spätestens 16.00 Uhr ihre Stimme abzugeben. Sieben Kandidatinnen und Kandidaten treten an. Die SPÖ muss das seit 1945 in ihrer Hand befindliche Amt verteidigen. Aufgrund des Rücktritts von Bürgermeister Klaus Luger wegen der Brucknerhausaffäre ist dies für ihren Bewerber, den geschäftsführenden Vizebürgermeister Dietmar Prammer, keine "gmahde Wiesn".

Russland meldet Einnahme von zwei weiteren Ortschaften

Moskau - Die russischen Truppen haben nach Angaben aus Moskau zwei weitere Ortschaften in der Ostukraine unter ihre Kontrolle gebracht. Es handle sich um Jantarne in der Region Donezk und Kalynowe in der Region Charkiw, teilte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Zudem hätten die russischen Truppen in den vergangenen 24 Stunden mit der Luftwaffe, Drohnen, Raketen und Artillerie an 139 Standorten ukrainische Militärflugplätze und Personal sowie Fahrzeuge angegriffen.

Neue Hackerangriffe auf Italien

Rom - Die pro-russische Hackergruppe Noname057(16) hat am Sonntag zum zweiten Tag in Folge eine großangelegte Attacke auf italienische Ziele durchgeführt. Diesmal zielten sie auf die Websites von Banken, wie Banca Intesa und Monte Paschi di Siena (MPS), auf Häfen, wie jenen Triests und auf IT-Unternehmen wie Olidata, meldete die italienische Agentur für Cybersicherheit. Sie sei dabei, die Betroffenen bei der Wiederherstellung der Funktionalität zu unterstützen, hieß es am Sonntag.

Windkraft-Volksbefragung in Kärnten gestartet

Klagenfurt - In Kärnten hat am Sonntag die mit Spannung erwartete Volksbefragung über ein mögliches Verbot für die Aufstellung weiterer Windräder begonnen. Berechtigt, an der Befragung teilzunehmen, sind alle Kärntnerinnen und Kärntner über 16 Jahren. Die meisten Wahllokale schließen bereits kurz nach Mittag, weshalb das Ergebnis schon für 16.00 Uhr erwartet wird. Im Vorfeld der Befragung war von einem knappen Rennen die Rede.

Stichwahl um kroatisches Präsidentenamt begonnen

Zagreb - In Kroatien hat am Sonntag die Stichwahl um das Präsidentenamt zwischen Amtsinhaber Zoran Milanović und seinem konservativen Herausforderer Dragan Primorac begonnen. Die Wahl gilt als Formsache: Nach seinem überwältigenden Sieg im ersten Wahlgang dürfte Milanović mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt werden. Den ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte Milanović mit großem Vorsprung gegen seine sieben Gegenkandidaten gewonnen.

Sechs Tote bei Explosion in Gaststätte in Tschechien

Most - Bei einer Explosion und einem Brand in einem Restaurant in Tschechien sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien acht Menschen verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Nach ersten Aussagen von Zeugen sei ein Gasheizstrahler umgefallen, dessen Propangasflasche habe sich daraufhin entzündet. Zu dem Brand kam es in der Nacht auf Sonntag. Das Unglück ereignete sich in einem Restaurant im Zentrum der Industriestadt Most (Brüx).

Waffenverbotszone in Wien-Favoriten wirkt und geht weiter

Wien - Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl hat im Interview mit der APA angekündigt, die Waffenverbotszone in Wien-Favoriten wie auch jene am Praterstern in der Leopoldstadt weiter zu verlängern. Gleichzeitig äußerte er Unverständnis, warum es nicht österreichweit ein Waffenverbot gibt. "Sowohl in Inner-Favoriten wie auch am Praterstern hat sich gezeigt, dass sich die Szene beruhigt hat und die Gewaltkriminalität leicht im Sinken begriffen ist", sagte Pürstl.

Israel ruft Camp-Einwohner in Nuseirat zu Evakuierung auf

Gaza - Die israelische Armee hat die Zivilbevölkerung im Flüchtlingsviertel Nuseirat im nördlichen Gazastreifen wegen eines bevorstehenden Angriffs zur Evakuierung aufgerufen. Von einem ausgewiesenen Gebiet des Flüchtlingslagers aus seien Raketen auf Israel abgefeuert worden, schrieb ein Armeesprecher am Sonntag auf der Plattform X. Nun stehe ein israelischer Angriff bevor.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red