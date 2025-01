Bürgermeister-Wahl in Linz hat begonnen

Linz - Seit 7.00 Uhr haben in Linz alle 215 Wahllokale zur Bürgermeisterwahl geöffnet. Sieben Kandidatinnen und Kandidaten treten an. Sie alle haben mittlerweile ihre Stimmen abgegeben. 151.668 Wahlberechtigte sind aufgerufen, es ihnen bis spätestens 16.00 Uhr gleichzutun. Ein Ergebnis wird zwischen 18 und 19 Uhr erwartet.

Russland meldet Einnahme von zwei weiteren Ortschaften

Moskau - Die russischen Truppen haben nach Angaben aus Moskau zwei weitere Ortschaften in der Ostukraine unter ihre Kontrolle gebracht. Es handle sich um Jantarne in der Region Donezk und Kalynowe in der Region Charkiw, teilte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Zudem hätten die russischen Truppen in den vergangenen 24 Stunden mit der Luftwaffe, Drohnen, Raketen und Artillerie an 139 Standorten ukrainische Militärflugplätze und Personal sowie Fahrzeuge angegriffen.

Neue Hackerangriffe auf Italien

Rom - Die pro-russische Hackergruppe Noname057(16) hat am Sonntag zum zweiten Tag in Folge eine großangelegte Attacke auf italienische Ziele durchgeführt. Diesmal zielten sie auf die Websites von Banken, wie Banca Intesa und Monte Paschi di Siena (MPS), auf Häfen, wie jenen Triests und auf IT-Unternehmen wie Olidata, meldete die italienische Agentur für Cybersicherheit. Sie sei dabei, die Betroffenen bei der Wiederherstellung der Funktionalität zu unterstützen, hieß es am Sonntag.

Windkraft-Volksbefragung in Kärnten gestartet

Klagenfurt - In Kärnten hat am Sonntag die mit Spannung erwartete Volksbefragung über ein mögliches Verbot für die Aufstellung weiterer Windräder begonnen. Berechtigt, an der Befragung teilzunehmen, sind alle Kärntnerinnen und Kärntner über 16 Jahren. Die meisten Wahllokale schließen bereits kurz nach Mittag, weshalb das Ergebnis schon für 16.00 Uhr erwartet wird. Im Vorfeld der Befragung war von einem knappen Rennen die Rede.

Sechs Tote bei Explosion in Gaststätte in Tschechien

Most - Bei einer Explosion und einem Brand in einem Restaurant in Tschechien sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien acht Menschen verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Nach ersten Aussagen von Zeugen sei ein Gasheizstrahler umgefallen, dessen Propangasflasche habe sich daraufhin entzündet. Zu dem Brand kam es in der Nacht auf Sonntag. Das Unglück ereignete sich in einem Restaurant im Zentrum der Industriestadt Most (Brüx).

Internationale Syrien-Konferenz in Riad

Riad - In Saudi-Arabien hat am Sonntag eine internationale Konferenz zur Lage in Syrien nach dem Sturz von Langzeit-Machthaber Bashar al-Assad begonnen. Zunächst trafen sich dabei die Außenminister arabischer Staaten und der Türkei, wie der staatliche Fernsehsender Al-Ekhbariya berichtete. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas erklärte, die EU-Außenminister würden bei einem Treffen Ende des Monats in Brüssel die Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien erörtern.

Zusammenstöße in Rom, acht Polizisten verletzt

Rom/Bologna - In Rom ist es am späten Samstagabend zu Zusammenstößen zwischen Jugendlichen und der Polizei gekommen. Dabei wurden acht Beamte verletzt. Die Krawalle brachen bei einer Demonstration für Ramy Elgaml aus, einen 19-Jährigen ägyptischer Herkunft, der bei einer Verfolgungsjagd mit Carabinieri in Mailand am 24. November ums Leben kam. Aus Protest wurde in der Nacht auf Sonntag auch die Synagoge in Bologna angegriffen.

Viele nutzen Homeoffice für kurzes Nickerchen

Berlin - Viele Beschäftigte nutzen das Homeoffice gerne mal dafür, einen kurzen Erholungsschlaf einzulegen. Zu diesem Ergebnis kommt die deutsche Krankenkasse Pronova BKK nach einer Online-Umfrage. Demnach machten im vergangenen Jahr 17 Prozent der befragten Berufstätigen gelegentlich ein zehn- bis 20-minütiges Nickerchen im Homeoffice. Rund neun Prozent taten dies nach eigenen Angaben häufig, 13 Prozent hingegen selten - und gut ein Viertel (26 Prozent) nie.

red