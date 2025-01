Schallenberg auf Antrittsbesuch in Brüssel

Brüssel - Interimsregierungschef Alexander Schallenberg (ÖVP) wird Montag zu einem Antrittsbesuch in Brüssel erwartet. Er soll gegen Mittag mit EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola im EU-Parlament zusammentreffen. Danach wird Schallenberg in der EU-Kommission von EU-Außenbeauftragter Kaja Kallas erwartet. Die Kommissionspräsidentin arbeitet wegen ihrer Erkrankung derzeit noch im Homeoffice. Bevor es zurück nach Wien geht, ist ein Austausch mit Ratspräsident Antonio Costa geplant.

Rot-blaue Stichwahl bei Linzer Bürgermeisterwahl

Linz - Der geschäftsführende Vizebürgermeister Dietmar Prammer von der SPÖ und FPÖ-Stadtrat Michael Raml werden am 26. Jänner in der Stichwahl um das Amt des Linzer Stadtoberhaupts gegeneinander antreten. Prammer erhielt am Sonntag 40,2 Prozent der Stimmen, Raml 20,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 42,2 Prozent und damit deutlich unter jener von 2021 - damals gaben 57,5 Prozent der Linzer ihre Stimme ab.

Mehrheit in Volksbefragung für Windkraftverbot in Kärnten

Klagenfurt - Bei der Volksbefragung zur Windkraft in Kärnten hat am Sonntag die Mehrheit der Befragten für ein Windradverbot gestimmt. Das Ergebnis fiel mit 51,55 zu 48,45 Prozent sehr knapp aus. Die Wahlbeteiligung lag nur bei 34,88 Prozent. Konkret stimmten (nachdem alle Gemeinden ausgezählt waren) 76.527 Personen für ein Verbot, 71.935 waren dagegen, hieß es vom Land Kärnten.

Milanović gewinnt Präsidentenwahl in Kroatien

Zagreb - Der amtierende kroatische Präsident Zoran Milanović bleibt für die nächsten fünf Jahre im Amt. Er gewann die Stichwahl um das Präsidentenamt mit einem Erdrutschsieg. Nach Auszählung der Stimmen in 99,7 Prozent der Wahllokale kam er auf knapp 74,7 Prozent. Sein konservativer Herausforderer Dragan Primorac kam demnach auf rund 25,3 Prozent, wie die staatliche Wahlkommission mitteilte.

Österreicherin im Niger entführt

Niamey/Wien - Eine Österreicherin ist am Samstag in der Wüstenstadt Agadez im Zentralniger entführt worden. Das österreichische Außenministerium sowie der Sohn der Frau bestätigten am Sonntag gegenüber der APA die Entführung. Die Botschaft in Algerien, die für den Niger zuständig ist, stehe in Kontakt mit EU-Partnerländern, der EU-Delegation sowie den regionalen Behörden vor Ort, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums auf APA-Anfrage.

Missbrauchs-Prozess gegen Innviertler Ex-Amtsleiter

Ried im Innkreis - Ein ehemaliger Amtsleiter aus dem Innviertel muss sich am Montag in Ried im Innkreis wegen zahlreicher Kindesmissbrauchsdelikte vor Gericht verantworten. So soll er u.a. in Live-Chats Kontaktpersonen zum Missbrauch sehr junger Mädchen auf den Philippinen aufgefordert und von Jugendlichen einschlägige Fotos und Videos verlangt haben. Auch selbst soll er Kindesmissbrauchsdarstellungen verschickt haben. Ihm drohen fünf bis 15 Jahre Haft.

Massendemo in Rumänien für Rechtsextremisten

Bukarest - Zehntausende Menschen haben in der rumänischen Hauptstadt Bukarest Medienberichten zufolge für den verhinderten rechtsextremen und prorussischen Präsidentschaftskandidaten Calin Georgescu demonstriert. Die Teilnehmer zogen durch das Zentrum und forderten unter anderem den Rücktritt des amtierenden Präsidenten Klaus Iohannis.

