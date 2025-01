Budgetpfad: Mayr erhält "positive Signale" aus Brüssel

Brüssel - Finanzminister Gunter Mayr sprach nach seinem Austausch mit EU-Kommissar Valdis Dombrovskis am Dienstagnachmittag in Brüssel von einer "positiven Grundstimmung" gegenüber dem von FPÖ und ÖVP beschlossenen Budget-Pfad. Der Ball liege nun bei der EU-Kommission: "Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Tagen Klarheit herrschen wird". Die Kommission tagt morgen Mittwoch in Brüssel. Sie könnte dabei, aber auch in einem schriftlichen Verfahren entscheiden.

Autolenker in Linz von Beifahrer angeschossen

Linz - Ein 38-jähriger Autolenker ist am Dienstagvormittag in Linz während der Fahrt von seinem Mitfahrer angeschossen worden. Dem Vorfall war ein Streit der beiden vorausgegangen. Der Täter flüchtete, eine Fahndung blieb vorerst ohne Erfolg. Das Opfer wurde ins Spital eingeliefert. Die Ermittler gehen davon aus, dass die zwei Männer dem Drogenmilieu zuzurechnen sind.

Stammtisch-Aufnahme: FPÖ-Mandatare schossen gegen ÖVP und EU

Wien - Aussagen der FPÖ-Nationalratsabgeordneten Harald Stefan und Markus Tschank bei einem FPÖ-Stammtisch in Wien-Simmering vergangene Woche haben am Dienstagabend für Kritik gesorgt. Einem Bericht des "Standard" zufolge wurde der Zustand des potenziellen Koalitionspartners ÖVP als "jämmerlich" bezeichnet. Aus der EU müsse man den Aussagen zufolge "eigentlich" austreten. Grünen-Chef Werner Kogler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim reagierten empört.

NATO wappnet sich gegen russische Bedrohung in Ostsee

Helsinki - Nach vermuteten Sabotageakten gegen Unterseekabel und Stromleitungen in der Ostsee verstärkt die NATO ihre Patrouillen in der Region. Generalsekretär Mark Rutte kündigte dafür am Dienstag nach einem Gipfel der Ostsee-Anrainer in Helsinki die Mission "Baltic Sentry" (etwa: baltischer Wachposten) an. Sie untersteht dem NATO-Oberbefehlshaber für Europa, Christopher Cavoli, und umfasst nach Ruttes Worten Kriegsschiffe, U-Boote, Aufklärungsflugzeuge, Satelliten und Drohnen.

Gaza-Abkommen angeblich zum Greifen nahe

Jerusalem/Gaza - Die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen und eine Freilassung von Geiseln laufen unter Hochdruck. Die Gespräche in Katar seien in die Schlussphase eingetreten, erklärte die radikal-islamische Hamas am Dienstag. Der Ball liege nun im Feld der Hamas, sagte US-Außenminister Antony Blinken in der US-Hauptstadt Washington. "In diesem Moment, während wir hier sitzen, warten wir auf das letzte Wort der Hamas über ihre Zustimmung."

Anhörungen zu Trump-Nominierungen im US-Senat

Washington - Der vom künftigen US-Präsidenten Donald Trump für das Amt des US-Verteidigungsministers nominierte Ex-Nationalgardist Pete Hegseth will eine "Krieger-Kultur" zurück ins Pentagon bringen. "Als Präsident Trump mich für diesen Posten auswählte, gab er mir als Hauptaufgabe mit auf den Weg, die Kriegerkultur zurück ins Verteidigungsministerium zu bringen", sagte Hegseth am Dienstag zu Beginn seiner Anhörung im US-Senat in Washington.

Frau bei Verkehrsunfall getötet: 26-Jähriger verurteilt

Salzburg/Mattsee - Ein 26-jähriger ist am Dienstag bei einem Prozess in Salzburg wegen fahrlässigen Tötung und Imstichlassens einer verletzten Person zu einem Jahr teilbedingter Haft, davon vier Monate unbedingt, verurteilt worden. Er soll am 17. Juni 2023 in Mattsee (Flachgau) eine Fußgängerin mit seinem Pkw touchiert haben und davongefahren sein. Laut Strafantrag blieb die 19-Jährige auf der Fahrbahn liegen und wurde von einem nachkommenden, unbekannten Pkw-Lenker tödlich überrollt.

Großeinsatz zur Rettung illegaler Bergleute in Südafrika

Johannesburg - Bei einem Rettungseinsatz zur Bergung illegaler Bergleute in einem stillgelegten Goldminenschacht in Südafrika sind bisher 56 Überlebende zurück an die Oberfläche gebracht worden. Bei der Räumung sind innerhalb von zwei Tagen 36 Leichen geborgen worden. 82 Menschen hätten die Mine seit Montag lebend verlassen, seien jedoch festgenommen worden, erklärte die Polizei am Dienstag. Wie viele Bergleute festsitzen, ist nicht bekannt.

