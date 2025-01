Südkoreas entmachteter Präsident festgenommen

Seoul - In Südkorea ist der entmachtete Präsidenten Yoon Suk Yeol wegen dessen kurzzeitiger Verhängung des Kriegsrechts verhaftet worden. Mittwochfrüh sei der Haftbefehl vollstreckt worden, erklärten die Behörden, die wegen Aufruhrs gegen Yoon ermitteln. Damit ist er das erste amtierende Staatsoberhaupt des Landes, das in Haft genommen wurde. In einer Videobotschaft erklärte Yoon, dass er sich entschieden habe, sich der Befragung zu unterziehen, um ein "Blutvergießen" zu vermeiden.

Noch keine Entwarnung in Südkalifornien

Los Angeles - Noch keine Entwarnung in Südkalifornien: Zwar sind die Windstärken in den Feuerzonen am Dienstag geringer gewesen als befürchtet, doch die "Red Flag"-Warnung für weite Gebiete bleibt zunächst in Kraft. "Noch nicht ganz über den Berg", teilte die Wetterbehörde in Los Angeles auf der Plattform X mit. Bis Mittwochabend könnten gefährliche Böen die Feuergefahr noch verstärken. Erst danach sei mit abflauenden Winden und kühlerer Luft mit höherer Feuchtigkeit zu rechnen, hieß es.

Bayer in USA zu Schadenersatz in PCB-Prozess verurteilt

Leverkusen/Washington - Ein Geschworenengericht im US-Bundesstaat Washington hat den Agrar- und Pharmakonzern Bayer zu einer Schadenersatzzahlung von 100 Millionen Dollar (rund 97 Millionen Euro) verurteilt. Die Geschworenen sahen es am Dienstag als erwiesen an, dass die vier Kläger durch PCB-haltige Leuchtstoffröhren in einer Schule bei Seattle gesundheitliche Schäden erlitten hatten. Elf weitere Klagen wurden abgewiesen, wie ein Anwalt der Kläger mitteilte.

CARE-Krisenreport - Andauernde Not interessiert wenig

Wien - Die schlimmste Dürre seit Jahrzehnten hat in dem südwestafrikanischen Land Angola eine Krise ausgelöst, bei der 2,2 Millionen Menschen mit Hilfsgütern versorgt werden müssen. Darüber zu lesen war im vergangenen Jahr gerade einmal in 1.956 Online-Artikeln weltweit. Angola führt damit zum dritten Mal in Folge den Krisenreport der Hilfsorganisation CARE an, in dem es um die Krisen und Katastrophen geht, über die im abgelaufenen Jahr am wenigsten berichtet wurde.

Statistik Austria legt Inflationsdaten für 2024 vor

Wien - Am Mittwoch gibt die Statistik Austria ihre Inflationszahlen für das abgelaufene Jahr 2024 bekannt. Die Zahlen dürften deutlich geringer ausfallen als im Jahr 2023, als die Jahresinflation noch bei 7,8 Prozent gelegen war. Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) schätzte die Jahresinflation zuletzt auf 3,0 Prozent, das Institut für Höhere Studien (IHS) ging knapp vor Weihnachten von 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus.

Atomgespräche mit dem Iran kurz vor Trumps Amtsantritt

Genf - Die Gespräche mit den drei europäischen Ländern Deutschland, Frankreich und Großbritannien über Teherans Atomprogramm sind nach iranischen Angaben "positiv" verlaufen. Die Gespräche zielten darauf ab "auszuloten, wie wir zu den Atomverhandlungen zurückkehren können", sagte der iranische Außenminister Abbas Araqchi am Dienstag in einem Interview mit dem iranischen Staatsfernsehen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red