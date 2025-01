Stammtisch-Aufnahme - ÖVP "befremdet"

Wien - Die ÖVP hat sich am Mittwoch über Aussagen zweier FPÖ-Nationalratsabgeordneter über die Volkspartei sowie die EU "befremdet" gezeigt. Harald Stefan und Markus Tschank hatten laut "Standard" den potenziellen Koalitionspartner ÖVP als "jämmerlich" bezeichnet. In der FPÖ war man um Beruhigung bemüht. Es sei nachvollziehbar, dass es persönliche Animositäten gibt, sagte Generalsekretär Christian Hafenecker in einer Pressekonferenz, der auch den "Standard" kritisierte.

Statistik Austria erwartet Inflationsanstieg zu Jahresbeginn

Wien - Die Statistik Austria rechnet nach Monatsinflationsraten, die zuletzt kontinuierlich bei 2 Prozent oder darunter lagen, mit einem neuerlichen Anstieg zu Jahresbeginn. Grund sind unter anderem die ausgelaufene Strompreisbremse und die steigenden Netzkosten, wie Generaldirektor Tobias Thomas am Mittwoch erklärte. Eine Zahl konnte er zwar nicht nennen, allerdings wäre der Preisauftrieb im Dezember ohne energiepreisrelevante Maßnahmen schon kräftiger ausgefallen.

Dutzende Leichen aus Goldmine in Südafrika geborgen

Johannesburg - Die Lage der Goldsucher in einer stillgelegten Mine in Südafrika entpuppt sich als immer dramatischer. 78 Leichen haben die Behörden nach jüngsten eigenen Angaben inzwischen aus dem Schacht geborgen. 166 Überlebende wurden bisher gerettet und umgehend wegen illegalen Bergbaus festgenommen. Doch wie viele Menschen sich noch in der Anlage befinden, die mehr als zwei Kilometer in die Tiefe reicht, ist völlig unklar, wie Polizeiminister Senzo Mchunu dem Sender eNCA sagte.

Wolhynien-Massaker: Polen und die Ukraine legen Streit bei

Lwiw (Lemberg)/Kiew (Kyjiw)/Warschau - Polen und die Ukraine haben sich auf die Exhumierung polnischer Zivilisten geeinigt, die im Zweiten Weltkrieg von ukrainischen Nationalisten ermordet worden waren. "Es geht um die Lösung für ein offensichtliches Problem, nämlich das Bedürfnis polnischer Familien, ihre Angehörigen, die Opfer der Wolhynien-Massaker waren, ist Würde zu bestatten", sagte Polens Regierungschef Donald Tusk in Warschau nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Nahost - Gaza-Deal könnte unmittelbar bevorstehen

Doha/Tel Aviv/Gaza - Eine Einigung über eine Feuerpause in Gaza und eine Freilassung von Geiseln steht offenbar unmittelbar bevor. Am Mittwochnachmittag bestand allerdings noch Unklarheit darüber, ob die Terrororganisation Hamas dem Deal mit Israel bereits offiziell zugestimmt hat. Während ein israelischer Vertreter davon sprach, Hamas-Militärchef Mohammed Sinwar habe den Plan angenommen, hieß es aus dem Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, es gebe noch keine Antwort der Hamas.

Von der Leyen wird mit dem Karlspreis ausgezeichnet

Aachen/Brüssel - Als "starke Stimme Europas in der Welt" wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem Karlspreis 2025 ausgezeichnet. In einer Zeit epochaler Herausforderungen, in der die Europäische Union von außen durch den Aggressionskrieg Russlands und von innen durch Rassisten und Demagogen bedroht werde, nehme sie die Interessen Europas kraftvoll wahr, begründete das Karlspreis-Direktorium seine Entscheidung. "Dieser Preis berührt mich tief", schrieb von der Leyen auf X.

Mitte-rechts-Parteien bilden Regierung in Irland

Dublin - In Irland sind die Verhandlungen über eine neue Mitte-rechts-Koalition erfolgreich abgeschlossen worden. Das erklärten Vertreter der beteiligten Parteien am Mittwoch. Das Amt des Premierministers soll der Chef der Mitte-rechts-Partei Fianna Fail, Micheal Martin, übernehmen. Er war bereits von Juni 2020 bis Ende 2022 Regierungschef. Die neue Regierung soll neben der Fianna Fail aus der Mitte-rechts-Partei Fine Gael und der sogenannten Regionalen Unabhängigen Gruppe bestehen.

Konservative GERB bildet Regierungskoalition in Bulgarien

Sofia - Die konservative GERB-Partei Bulgariens hat sich mit drei anderen Parteien auf eine Regierungskoalition geeinigt. Bei einer Zeremonie am Mittwoch beauftragte Bulgariens Präsident Rumen Radew den GERB-Politiker Rossen Jeliaskow mit der Regierungsbildung. Damit endet eine politische Krise, die den EU-Staat monatelang beschäftigt hatte. Teil der Koalition sind neben der GERB auch die sozialistische BSP, die rechtspopulistische ITN und die Partei der türkischen Minderheit.

