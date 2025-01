Blau-Schwarz will Klimabonus und Bildungskarenz abschaffen

Wien - Die blau-schwarzen Koalitionsverhandler haben am Donnerstag Details ihres Konsolidierungspakets dargestellt, mit dem sie heuer rund 6,4 Milliarden einsparen und somit ein EU-Defizitverfahren vermeiden wollen. Abgeschafft werden dabei Klimabonus und Bildungskarenz. Die Valorisierung der Bundesgebühren, die seit 2020 nicht mehr erhöht wurden, soll nachgeholt werden. Im Klartext werden damit z.B. Zulassungsschein, Reisepass und Führerschein deutlich teurer.

Verwirrung über Gaza-Einigung - Vorwürfe Israels an Hamas

Tel Aviv/Wien - Nach der Verkündung einer Einigung über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln ist am Donnerstagvormittag erneut Verwirrung über den Deal entstanden. Israels Premier Benjamin Netanyahu warf der Terrororganisation Hamas vor, einen "Rückzieher" gemacht zu haben. Das verzögere die Zustimmung des israelischen Kabinetts. Ein Hamas-Vertreter betonte hingegen, die Gruppe stehe zu der Vereinbarung.

Nach Schuss auf Autofahrer in Linz Verdächtiger geschnappt

Linz - Die Polizei hat am Mittwoch den mutmaßlichen Täter geschnappt, der Dienstagvormittag in Linz einen 38-Jährigen angeschossen haben soll. Das Opfer habe den Verdächtigen anhand von Fotos identifiziert, worauf die Staatsanwaltschaft Linz eine Festnahmeanordnung erlassen habe, bestätigte ein Sprecher der Anklagebehörde am Donnerstag einen Bericht in der "Kronen Zeitung".

Jeff Bezos' neue Rakete schafft es schon im Erstflug ins All

Cape Canaveral - Die neue leistungsstarke Schwerlastrakete des Weltraumunternehmens Blue Origin hat gleich beim ersten Testflug einen erfolgreichen Start hingelegt. Die Rakete "New Glenn" erreichte die geplante Umlaufbahn, wie das US-Unternehmen des Amazon-Gründers Jeff Bezos mitteilte. Den Orbit zu erreichen, war das erklärte Ziel. SpaceX-Gründer Elon Musk gratulierte seinem Rivalen Jeff Bezos. "Herzlichen Glückwunsch zum Erreichen der Erdumlaufbahn beim ersten Versuch!", schrieb er auf X.

Weiter Warten auf kassenfinanzierten Amalgamersatz

Wien - Weiter keine Einigung gibt es zwischen Österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK) und Zahnärztekammer (ÖZÄK) über einen kassenfinanzierten Ersatz für Amalgam als Zahnfüllungsmaterial. Die Kammer hat am Donnerstag knapp vor Beginn von Gesprächen die Verhandlungsrunde abgesagt. Sie ortet aufgrund "negativer Pressearbeit" der ÖGK und einer Protestaktion vor der Kammer einen "Vertrauensbruch", hieß es gegenüber der APA. Bei der Gesundheitskasse zeigte man sich "äußerst verwundert".

Bisher größter Commerzialbank-Prozess fortgesetzt

Eisenstadt/Mattersburg - Der bisher größte Prozess in der Causa Commerzialbank Mattersburg ist am Donnerstag am Landesgericht Eisenstadt mit der Befragung von zwei der drei angeklagten Unternehmer fortgesetzt worden. Sie sollen Scheinrechnungen ausgestellt und von Ex-Bankchef Martin Pucher veruntreute Gelder aus der Bank für ihre maroden Firmen erhalten haben. Ex-Bankvorständin Franziska Klikovits wird am Nachmittag befragt.

Britischer Premier in Kiew: "Putins monumentaler Fehlschlag"

Kiew (Kyjiw) - Der britische Premierminister Keir Starmer ist am Donnerstag in Kiew eingetroffen, um ein Sicherheits-, Kultur- und Handelsabkommen mit der ukrainischen Regierung zu unterzeichnen. Das Bestreben von Russlands Präsident Wladimir Putin, "die Ukraine von ihren engsten Partnern loszureißen, ist ein monumentaler strategischer Fehlschlag", erklärte Starmer.

Südkorea: Festgenommener Präsident verweigert Aussage

Seoul - Südkoreas festgenommener Präsident Yoon Suk-yeol hat erneut eine Aussage zu Vorwürfen verweigert, er habe einen Aufruhr anzetteln wollen und sein Amt missbraucht. Bei einer erneuten Befragung vor dem Korruptionsermittlungsbüro für hochrangige Beamte (CIO) blieb er bei seinem Schweigen, wie die amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Ein Anwalt des 64-Jährigen sagte demnach, dass Yoon den Ermittlern damit seinen Standpunkt klargemacht habe.

