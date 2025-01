Spannungen in Israels Koalition wegen Gaza-Einigung

Tel Aviv/Wien - Nach der Verkündung einer Einigung über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln ist am Donnerstag eine Annahme durch das israelische Kabinett verzögert worden. Israels Premier Benjamin Netanyahu warf der Terrororganisation Hamas vor, einen "Rückzieher" gemacht zu haben. Ein Hamas-Vertreter dementierte dies. Laut Medienberichten geht es in Wahrheit um Spannungen innerhalb von Netanyahus Regierungskoalition.

Blau-Schwarz will Klimabonus und Bildungskarenz abschaffen

Wien - Die blau-schwarzen Koalitionsverhandler haben am Donnerstag Details ihres Konsolidierungspakets dargestellt, mit dem sie heuer rund 6,4 Milliarden einsparen und somit ein EU-Defizitverfahren vermeiden wollen. Abgeschafft werden sollen dabei Klimabonus und Bildungskarenz. Die Valorisierung der Bundesgebühren, die seit 2011 nicht mehr erhöht wurden, soll nachgeholt werden. Im Klartext werden damit z.B. Zulassungsschein, Reisepass und Führerschein deutlich teurer.

Unternehmer sagten am zweiten Commerzialbank-Prozesstag aus

Eisenstadt/Mattersburg - Der bisher größte Prozess in der Causa Commerzialbank Mattersburg ist am Donnerstag am Landesgericht Eisenstadt mit dem zweiten Verhandlungstag und der Befragung von zwei der drei angeklagten Unternehmer weitergegangen. Sie sollen Scheinrechnungen ausgestellt und von Ex-Bankchef Martin Pucher veruntreute Gelder aus der Bank für ihre maroden Firmen erhalten haben. Ex-Bankvorständin Franziska Klikovits wird, anders als geplant, doch erst am kommenden Dienstag befragt.

Verdächtiger bestreitet Schuss auf Autolenker in Linz

Linz - Die Polizei hat am Mittwoch den mutmaßlichen Täter geschnappt, der Dienstagvormittag in Linz einen 38-Jährigen angeschossen haben soll. Das Opfer habe den Verdächtigen anhand von Fotos identifiziert, worauf die Staatsanwaltschaft Linz eine Festnahmeanordnung erlassen habe, bestätigte ein Sprecher der Anklagebehörde am Donnerstag einen Bericht in der "Kronen Zeitung". Der Mann bestreite aber die Vorwürfe.

Gesundheitseinsparungen bleiben vorerst noch unklar

Wien - FPÖ und ÖVP haben am Donnerstag ihr Paket präsentiert, mit dem sie das Budget zu sanieren gedenken. Bei der Präsentation fehlten jedoch zwei Posten, die der EU-Kommission gemeldet wurden, wie aus dem auf der Finanzministeriums-Homepage veröffentlichten Schreiben ablesbar ist. Beide Maßnahmen betreffen den Gesundheitsbereich und sind gesamt mit immerhin 320 Millionen dotiert.

Ermittlungen gegen Schmid, Pröll, Löger, Sidlo eingestellt

Wien/Gumpoldskirchen - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat Ermittlungen gegen mehrere aktive und ehemalige Politiker im Casag-Komplex eingestellt. Es geht um die Bestellung des FPÖ-nahen Managers Peter Sidlo zum Vorstand der Casinos Austria AG. Wegen Bestechlichkeit verdächtigt worden waren neben Sidlo Ex-Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP), Staatssekretär Hubert Fuchs, Generalsekretär Thomas Schmid und FP-Politiker Johann Gudenus. Ermittelt wird in der Causa weiter.

Starmer unterzeichnet in Kiew Abkommen UK-Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Vor dem Hintergrund des russisch-ukrainischen Krieges haben Großbritannien und die Ukraine am Donnerstag ein Partnerschaftsabkommen mit einer symbolischen Laufzeit von 100 Jahren unterzeichnet. Während eines Besuchs des britischen Premierministers Keir Starmer in Kiew zur Unterzeichnung des Abkommens gab es Luftalarm in der ukrainischen Hauptstadt, Explosionen und Sirenen waren zu hören, Luftverteidigungssysteme wehrten im Zentrum von Kiew einen russischen Drohnenangriff ab.

Zwei Tote bei Messerangriff in slowakischer Schule

Bratislava - Im Nordosten der Slowakei sind bei einem Angriff in einer Schule mindestens zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Der mutmaßliche Angreifer, ein 18-jähriger Schüler, sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der junge Mann sei mit einem Messer auf einen Lehrer und zwei Klassenkameraden losgegangen. Nach Informationen der slowakischen Nachrichtenagentur TASR handelt es sich bei den Toten um eine Mitschülerin und eine Vizedirektorin.

Wiener Börse knapp behauptet

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag mit etwas leichterer Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit minus 0,04 Prozent bei 3.726 Einheiten. Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene erneut eine sehr dünne Nachrichtenlage vor und das Marktgeschehen wurde als sehr ruhig und impulsarm beschrieben. Bei den schwergewichteten Banken gab es in Wien mehrheitlich Kursrückgänge zu beobachten. Die Titel der Erste Group gaben um klare 1,6 Prozent nach.

