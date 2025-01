US-Regisseur David Lynch ist tot

Hollywood - Wenn David Lynch zu seiner Filmkamera, dem Fotoapparat oder Farbe und Pinsel griff, kam selten etwas Nettes oder Erbauliches dabei heraus. Hollywoods Spezialist für Abseitiges zog seltsame Welten dem Mainstream vor. Gewöhnlich suchte er bizarre Abgründe, dunkle Orte von Gewalt und Perversionen. Jetzt ist der Regisseur von düsteren Meisterwerken wie "Eraserhead" oder "Mulholland Drive" im Alter von 78 Jahren gestorben.

Österreich mit Sieg über Katar in Handball-WM-Hauptrunde

Porec - Österreichs Handballer dürfen bei der WM weiter vom Viertelfinale träumen. Am Donnerstag besiegten Lukas Hutecek und Co. in Porec Katar mit 28:26 (16:14) und haben damit nicht nur das Hauptrundenticket endgültig in der Tasche, sondern nehmen auch zwei wichtige Punkte nach Varazdin mit, wo man das Viertelfinale anvisiert. In der zweiten Turnierphase heißen die Gegner ab Dienstag mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Ungarn, Niederlande und Nordmazedonien.

Spannungen in Israels Koalition wegen Gaza-Einigung

Tel Aviv/Wien - Nach der Verkündung einer Einigung über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln ist am Donnerstag eine Annahme durch das israelische Kabinett verzögert worden. Israels Premier Benjamin Netanyahu warf der Terrororganisation Hamas vor, einen "Rückzieher" gemacht zu haben. Ein Hamas-Vertreter dementierte dies. Laut Medienberichten geht es in Wahrheit um Spannungen innerhalb von Netanyahus Regierungskoalition.

Empörte Reaktionen auf blau-schwarze Sparpläne

Wien - Mit Empörung haben Umweltschutz-Organisationen auf die Sparpläne der blau-schwarzen Koalitionsverhandler reagiert. Der WWF bewertete die angekündigten Einschnitte bei Klimaschutz-Maßnahmen als "fahrlässig und kontraproduktiv". Laut Greenpeace drohen hohe Strafzahlungen für verfehlten Klimaschutz und für Global 2000 handelt es sich um einen "völlig undurchdachten Kahlschlag". Auch aus der Politik kamen kritische Worte.

Zwei Tote bei Messerangriff in slowakischer Schule

Bratislava - Mit einem Messer soll ein 18 Jahre alter Schüler in einem Gymnasium in der Slowakei zwei Menschen getötet und eine weitere Schülerin verletzt haben. Das bestätigten Innenminister Matus Sutaj Estok und Bildungsminister Tomas Drucker am Abend vor Journalisten in der Nähe des Tatorts. Schauplatz der Tragödie war die Touristengemeinde Spisska Stara Ves (auf Deutsch Zipser Altdorf), die knapp 2.000 Einwohner zählt.

Starmer unterzeichnet in Kiew Abkommen UK-Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Vor dem Hintergrund des russisch-ukrainischen Krieges haben Großbritannien und die Ukraine am Donnerstag ein Partnerschaftsabkommen mit einer symbolischen Laufzeit von 100 Jahren unterzeichnet. Während eines Besuchs des britischen Premierministers Keir Starmer in Kiew zur Unterzeichnung des Abkommens gab es Luftalarm in der ukrainischen Hauptstadt, Explosionen und Sirenen waren zu hören, Luftverteidigungssysteme wehrten im Zentrum von Kiew einen russischen Drohnenangriff ab.

Habeck kontert Vorwürfe zum Atomausstieg

Berlin - Wenige Wochen vor der Bundestagswahl hat der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck im Untersuchungsausschuss des Bundestags Vorwürfe zum Atomausstieg gekontert. Der Grünen-Kanzlerkandidat wehrte sich gegen Anschuldigungen, er und sein Ministerium hätten im Jahr 2022 in der Energiekrise nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine einen Weiterbetrieb der verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland nicht ergebnisoffen geprüft.

Van der Bellen empfängt Schweizer Bundespräsidentin

Wien - Die neue Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter kommt am Freitag nach Wien. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt die liberale Finanzministerin bei der Hofburg mit militärischen Ehren (10.30 Uhr), für 12.05 Uhr ist ein gemeinsames Pressegespräch geplant. Keller-Sutter hat mit Jahreswechsel den Vorsitz in der siebenköpfigen Schweizer Regierung übernommen. Traditionell führt die erste Reise einer neuen Schweizer Bundespräsidentin nach Österreich.

