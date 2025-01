Wien-Wahl wird auf den 27. April vorverlegt

Wien - Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) werden dem Gemeinderat eine Vorverlegung der Wien-Wahl auf den 27. April vorschlagen. Plangemäß hätte Wien im Herbst gewählt, die Vorverlegung soll laut Ludwig "monatelangen Wahlkampf" verhindern und noch vor dem Sommer klare Verhältnisse bringen. Die Opposition warf der Stadtregierung politisches Kalkül vor, zeigte sich aber bereit für den Wahlkampf.

Starship-Rakete von SpaceX muss am Boden bleiben

Washington - Die Starship-Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX muss nach einem dramatischen Testflug vorerst am Boden bleiben. Das entschied die US-Luftfahrtbehörde FAA am Freitag und wies das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk an, eine Untersuchung vorzunehmen. Zuvor war bei einem Testflug die obere Raketenstufe über der Karibik explodiert. Das größte jemals gebaute Raketensystem hatte einen siebenten Testflug damit nicht wie geplant abschließen können.

Tiktok verliert vor Oberstem Gerichtshof der USA

Washington/Peking - Die Video-App Tiktok hat ihren Kampf gegen das Gesetz zum Eigentümerwechsel in den USA vor dem Obersten Gericht verloren. Das Gesetz verletze nicht die Redefreiheit, urteilten die Richter am Freitag. Allerdings signalisierten bereits die aktuelle Regierung und auch der künftige Präsident Donald Trump, dass Tiktok einen Aufschub bekommen soll, statt am Sonntag in den USA dichtmachen zu müssen.

Paketzusteller in NÖ von eigenem Lieferwagen überrollt

Traisen - Ein Paketzusteller ist am Freitagvormittag in Traisen (Bezirk Lilienfeld) von seinem Fahrzeug überrollt und getötet worden. Der 63-Jährige aus Wien-Floridsdorf war gegen 11.00 Uhr aus dem Lieferwagen ausgestiegen, um Pakete zuzustellen. Dann dürfte sich das Fahrzeug, das auf einer abschüssigen Straße abgestellt war, rückwärts in Bewegung gesetzt haben, teilte die niederösterreichische Polizei mit.

Kickl zu Trump-Amtseinführung eingeladen

Washington/Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl wird trotz Einladung nicht an der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident teilnehmen. Laut Medienberichten haben führende Vertreter der EU-Parlamentsfraktion "Patrioten für Europa" eine Einladung zur Inauguration am Montag erhalten, unter ihnen Kickl. Diese wird Kickl aber nicht annehmen, bestätigte ein Sprecher des FPÖ-Bundesparteiobmanns am Freitagabend gegenüber der APA.

Russland und Iran besiegeln Kooperation für zwei Jahrzehnte

Moskau - Russland und der Iran vertiefen ihre militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit für die nächsten 20 Jahre. Bei seinem Besuch in Moskau unterzeichnete Irans Präsident Massoud Pezeshkian gemeinsam mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft, wie das iranische Staatsfernsehen in einer Live-Übertragung zeigte.

