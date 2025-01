Mann tötete in OÖ Kontrahenten und flüchtete

Oberkappel - In Oberkappel im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich ist am Samstag gegen 8.40 Uhr ein 51-jähriger Einheimischer angeschossen und so schwer verletzt worden, dass er kurz später verstarb. Der mutmaßliche Täter, ein 44-jähriger Deutscher, flüchtete mit seinem Auto. Nach ihm laufe eine Alarmfahndung, teilte ein Sprecher der Polizei gegenüber der APA mit. Hintergrund dürfte eine Beziehungstat sein, hieß es bei der Polizei.

Gaza-Waffenruhe soll laut Katar Sonntag früh beginnen

Jerusalem - Die Waffenruhe im Gazastreifen soll nach Angaben des Vermittlers Katar Sonntag früh um 07.30 MEZ in Kraft treten. Dies teilte ein Sprecher des katarischen Außenministeriums am Samstag auf X mit. Katar hatte gemeinsam mit Ägypten und den USA das Abkommen für eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas vermittelt. Es sieht auch eine Freilassung von Geiseln aus der Gewalt der Hamas vor. Im Gegenzug sollen palästinensische Gefangene aus israelischer Haft entlassen werden.

FPÖ demonstriert bei Neujahrstreffen Machtwille

Wien/Vösendorf - Mitten in den Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP haben die Freiheitlichen am Samstag beim Neujahrstreffen Machtwille demonstriert. Mehr als 3.000 Personen, darunter Funktionäre aber auch Anhänger aus den Bundesländern, haben sich dazu im niederösterreichischen Vösendorf zusammengefunden, Höhepunkt ist der Auftritt von Parteichef Herbert Kickl. Seine Rede könnte angesichts der Regierungsplanung etwas zahmer ausfallen. Dennoch gilt es, sich von der ÖVP abzugrenzen.

Zuckersteuer hätte laut Studie positiven Effekt für Kinder

Wien - Eine Zuckersteuer auf Getränke würde sich positiv auf die Gesundheit, besonders von Kindern, auswirken. Das bestätigt eine neue Studie, die vom Gesundheitsministerium beauftragt wurde. "Viele Getränke, die speziell für Kinder vermarktet werden, enthalten Unmengen an Zucker", betonte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Samstag. Dadurch erhöhe sich das Krankheitsrisiko deutlich. In Österreich ist jedes vierte Mädchen und jeder dritte Bub übergewichtig oder adipös.

Militärverwaltung in Kiew meldet vier Tote durch Angriff

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind ukrainischen Angaben zufolge vier Menschen getötet worden. "Wir haben bereits vier Tote und drei Verletzte im Bezirk Schewtschenkiwsky", erklärte der Chef der Militärverwaltung Kiews, Timur Tkatschenko, am Samstag im Onlinedienst Telegram. Im Bezirk Holossijiw hätten Trümmerteile einen Brand ausgelöst, fügte er hinzu.

Sperren von Arbeitslosengeld 2024 auf über 162.400 gestiegen

Wien - Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat im vergangenen Jahr mehr Arbeitslosengeld-Sperren verhängt als 2023. Konkret stieg die Anzahl der Sanktionen um rund 4,8 Prozent auf 162.435, wie das AMS der APA mitteilte. Begründet wird das Plus mit steigenden Arbeitslosenzahlen und gleichbleibendem Verhalten der Arbeitslosengeld-Bezieherinnen und -Bezieher. Ende Dezember 2024 waren 426.012 Personen auf Jobsuche, um 27.007 mehr als zum Jahresende 2023.

Tirols Ärztechef will Ambulanzgebühr und Gesundheitsreform

Innsbruck/Wien - Tirols Ärztekammerpräsident Stefan Kastner mahnt von der wahrscheinlichen blau-schwarzen Bundesregierung die Wiedereinführung einer Ambulanzgebühr zur besseren Patientensteuerung als Teil einer dringend notwendigen Gesundheitsreform ein. "Wer außerhalb einer Ambulanzzeit oder ohne entsprechende Vorgaben seine E-Card im Spital steckt, der soll dann einfach einen Zahlschein bekommen", sagte Kastner im APA-Interview. "Überlegen" müsse man sich dabei eine soziale Staffelung.

