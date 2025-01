Austausch von 33 Gaza-Geiseln gegen 1.904 Palästinenser

Jerusalem - Während der zwischen Israel und der Hamas vereinbarten Waffenruhe sollen insgesamt 1.904 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen und Lagern entlassen werden. Das teilte die Regierung in Jerusalem mit. Im Gegenzug muss die Hamas während der sechswöchigen Waffenruhe, die Sonntagfrüh beginnen soll, 33 von insgesamt 98 israelischen Geiseln freilassen. Die Waffenruhe soll nach Angaben des Vermittlers Katar am Sonntag um 7.30 Uhr MEZ in Kraft treten.

Israel muss laut Aoun bis 26. Jänner aus Südlibanon abziehen

Beirut - Der neue libanesische Präsident Joseph Aoun hat die israelische Armee aufgefordert, sich wie vereinbart bis zum 26. Jänner aus dem Südlibanon zurückzuziehen. "Israels fortgesetzte Verstöße zu Lande und in der Luft, die Sprengung von Häusern und die Zerstörung von Grenzdörfern stehen im völligen Widerspruch zu den Vereinbarungen des Waffenruhe-Abkommens", erklärte Aouns Büro am Samstag nach einem Treffen mit UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres.

Mann tötete in OÖ neuen Partner der Ex und sich selbst

Oberkappel - Die bevorstehende Scheidung dürfte Samstagvormittag der Auslöser für eine tödliche Bluttat in Oberkappel im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich gewesen sein. Ein 44-jähriger Deutscher erschoss den neuen Freund seiner in Scheidung lebenden Frau mit einer Pistole und tötete sich selbst. Für die Fahndung nach dem Täter war ein Großeinsatz der Polizei im oberösterreichisch-bayerischen Grenzraum ausgelöst worden.

Viele Verletzte bei Skilift-Unfall in Spanien

Madrid - Bei einem Skilift-Unfall sind im spanischen Ast�n mehr als 30 Menschen verletzt worden. Neun seien nach ersten Informationen in kritischem Zustand, außerdem gebe es acht Schwerverletzte, teilte die Regierung der Region Aragonien im Nordosten des Landes mit. Die genaue Ursache des Unfalls werde noch untersucht, hieß es. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Problem mit dem Tragseil dazu geführt haben, dass ein Sessellift aus der Verankerung geriet.

Kickl demonstrierte bei Neujahrstreffen Machtwillen

Wien/Vösendorf - Mitten in den Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP haben die Freiheitlichen am Samstag beim Neujahrstreffen in Vösendorf Machtwillen demonstriert. Vor 3.000 Besuchern machte Parteichef Herbert Kickl Stimmung für eine blau-schwarze Regierung und sich als möglichen künftigen Kanzler. Er zeigte sich überzeugt, dass die FPÖ auch bei den anstehenden Wahlen weiter punkten wird. Angriffe auf die aktuelle ÖVP-Spitze sparte er hingegen aus, forderte aber erneut "Ehrlichkeit" ein.

Mindestens drei Tote bei russischem Luftangriff auf Kiew

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Drohnen- und Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach Polizeiangaben mindestens drei Menschen getötet worden. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der Chef der Kiewer Militärverwaltung, Timur Tkatschenko, am Samstag mit. Er hatte zuvor von vier Toten gesprochen. Eine U-Bahn-Station und eine Wasserleitung seien beschädigt worden, erklärte Bürgermeister Vitali Klitschko.

Ab Dienstag starten USA Massenfestnahmen von Migranten

Washington - Schon am Tag nach seiner Vereidigung will der neue US-Präsident Donald Trump mit Massenfestnahmen die von ihm angekündigte Abschiebung von Millionen Migranten ohne Aufenthaltspapiere einleiten. Ab Dienstag würden landesweit Razzien stattfinden, kündigte Trumps designierter Grenzschutzbeauftragter Tom Homan am Freitag (Ortszeit) im Sender Fox News an. Unterdessen nahmen Beamte der US-Grenzpolizei Sicherheitsübungen mit Stacheldraht und Betonblöcken an der Grenze zu Mexiko vor.

