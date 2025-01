Austausch von 33 Gaza-Geiseln gegen 1.904 Palästinenser

Jerusalem - Während der zwischen Israel und der Hamas vereinbarten Waffenruhe sollen insgesamt 1.904 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen und Lagern entlassen werden. Das teilte die Regierung in Jerusalem mit. Im Gegenzug muss die Hamas während der sechswöchigen Waffenruhe, die Sonntagfrüh beginnen soll, 33 von insgesamt 98 israelischen Geiseln freilassen. Die Waffenruhe soll nach Angaben des Vermittlers Katar am Sonntag um 7.30 Uhr MEZ in Kraft treten.

Mehrere Verletzte bei Schusswaffenvorfall in Tel Aviv

Tel Aviv - Bei einem Schusswaffenvorfall in Tel Aviv sind am Samstag mehrere Menschen verletzt worden. Ein großes Polizeiaufgebot sei auf dem Weg zum Ort des Vorfalls, teilte die israelische Polizei mit. Die Umstände des Vorfalls seien "derzeit unklar".

Mann tötete in OÖ neuen Partner der Ex und sich selbst

Oberkappel - Die bevorstehende Scheidung dürfte Samstagvormittag der Auslöser für eine tödliche Bluttat in Oberkappel im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich gewesen sein. Ein 44-jähriger Deutscher erschoss den neuen Freund seiner in Scheidung lebenden Frau mit einer Pistole und tötete sich selbst. Für die Fahndung nach dem Täter war ein Großeinsatz der Polizei im oberösterreichisch-bayerischen Grenzraum ausgelöst worden.

Schönborn mit Dankgottesdienst als Erzbischof verabschiedet

Wien - Kardinal Christoph Schönborn ist am Samstag bei einem Dankgottesdienst im Stephansdom nach fast 30 Jahren als Wiener Erzbischof verabschiedet worden. Dabei wurde er von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als "Pontifex austriacus" gewürdigt. Schönborn appellierte in seiner Predigt, "ein Herz für Flüchtlinge zu haben" und betonte "das gute Miteinander der Religionen" in Österreich. Schönborn wird am 22. Jänner 80, dann dürfte der Papst seinen Rücktritt endgültig annehmen.

Kickl demonstrierte bei Neujahrstreffen Machtwillen

Wien/Vösendorf - Mitten in den Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP haben die Freiheitlichen am Samstag beim Neujahrstreffen in Vösendorf Machtwillen demonstriert. Vor 3.000 Besuchern machte Parteichef Herbert Kickl Stimmung für eine blau-schwarze Regierung und sich als möglichen künftigen Kanzler. Er zeigte sich überzeugt, dass die FPÖ auch bei den anstehenden Wahlen weiter punkten wird. Angriffe auf die aktuelle ÖVP-Spitze sparte er hingegen aus, forderte aber erneut "Ehrlichkeit" ein.

Mindestens drei Tote bei russischem Luftangriff auf Kiew

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Drohnen- und Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach Polizeiangaben mindestens drei Menschen getötet worden. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der Chef der Kiewer Militärverwaltung, Timur Tkatschenko, am Samstag mit. Er hatte zuvor von vier Toten gesprochen. Eine U-Bahn-Station und eine Wasserleitung seien beschädigt worden, erklärte Bürgermeister Vitali Klitschko.

Mehr als 30 Verletzte bei Unfall mit Sessellift in Spanien

Madrid - Bei einem Unfall mit einem Sessellift in einem Wintersportort in den spanischen Pyrenäen sind mindestens 30 Menschen verletzt worden. "Wir sprechen derzeit von 30 bis 35 Verletzten", sagte Miguel �ngel Clavero, Leiter des Notfalldienstes der Region Aragonien, am Samstag im Fernsehsender TVE. Nach seinen Angaben wurden einige der Menschen "sehr schwer" verletzt. Durch einen Defekt an einer Rolle habe das Seil an Spannung verloren und einige Sessel seien herabgefallen.

Weiter Feuergefahr in Brandgebieten um L.A.

Los Angeles - Während in Los Angeles zwei große Feuer noch immer brennen, macht die kalifornische Metropole erste vorsichtige Schritte Richtung Wiederaufbau. Rund zehn Tage nach Ausbruch der Flächenbrände konnten Bewohner in einige der betroffenen Gebiete zurückkehren, wie US-Medien berichteten. Außerdem sei ein Verantwortlicher für den Wiederaufbau der Stadt ernannt worden. Doch die Gefahr ist längst nicht gebannt. Schon am Montag könnten die gefürchteten Santa-Ana-Winde zurückkehren.

