Probleme vor Beginn von Waffenruhe im Gazastreifen

Jerusalem - Kurz vor dem geplanten Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen gibt es neue Probleme zwischen den Kriegsparteien. Die islamistische Hamas legte laut israelischen Angaben bisher keine Liste mit den Namen der ersten drei Geiseln vor, die am Sonntag planmäßig freigelassen werden sollen. "Israel wird Verstöße gegen das Abkommen nicht tolerieren", warnte am Samstag Israels Premier Benjamin Netanyahu. Ohne die Namensliste werde Israel die Umsetzung des Abkommens nicht fortführen.

Schwerverletzter nach Messerangriff in Tel Aviv

Tel Aviv - Bei einem Messerangriff im Zentrum der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv ist ein Mann schwer verletzt worden. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Sprecherin der behandelnden Klinik mitteilte. Er habe eine Stichwunde am Oberkörper erlitten, sei aber ansprechbar gewesen, erklärte der Rettungsdienst Magen David Adom. Die Polizei sprach von einem Terroranschlag. Israelischen Medien zufolge wurde der mutmaßliche Angreifer von einem Passanten erschossen.

Schönborn mit Dankgottesdienst als Erzbischof verabschiedet

Wien - Kardinal Christoph Schönborn ist am Samstag bei einem Dankgottesdienst im Stephansdom nach fast 30 Jahren als Wiener Erzbischof verabschiedet worden. Dabei wurde er von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als "Pontifex austriacus" gewürdigt. Schönborn appellierte in seiner Predigt, "ein Herz für Flüchtlinge zu haben" und betonte "das gute Miteinander der Religionen" in Österreich. Schönborn wird am 22. Jänner 80, dann dürfte der Papst seinen Rücktritt endgültig annehmen.

Trump führt eigene nach ihm benannte Meme-Kryptowährung ein

Washington - Der künftige US-Präsident Donald Trump hat kurz vor seiner Vereidigung eine eigene Kryptowährung eingeführt, die nach ihm benannt ist. Die Ankündigung in der Nacht auf Samstag löste einen Ansturm auf die neue Währung aus, der dazu führte, dass die Gesamtbewertung binnen weniger Stunden auf mehrere Milliarden Dollar anstieg. In seinem Netzwerk Truth Social und im Onlinedienst X erklärte Trump, dass es sich bei den Trump Coins um sogenannte Meme Coins handelt.

Tanklaster explodierte in Nigeria: Mindestens 70 Tote

Maiduguri - In Nigeria sind bei einer Benzinexplosion mindestens 70 Menschen ums Leben gekommen. Im Bundesstaat Niger im Norden des westafrikanischen Landes sei ein Tanklaster umgekippt. Das austretende Benzin habe sich entzündet, so die Verkehrsaufsicht am Samstag. Bei den meisten Opfern handle es sich um verarmte Anrainer, die herbeigeeilt waren, um das auslaufende Benzin aufzufangen. Bei einer ähnlichen Explosion im Bundesstaat Jigawa waren im Oktober 147 Menschen getötet worden.

Viele Verletzte bei Unfall mit Sessellift in Spanien

Madrid - Bei einem Unfall mit einem Sessellift sind im Nordosten Spaniens viele Menschen verletzt worden. Zwei der Betroffenen seien nach den jüngsten Informationen in kritischem Zustand, teilte die Regierung der Region Aragonien mit. Insgesamt gab es beim Unfall in der Skistation Ast�n in den Pyrenäen der Provinz Huesca nach verschiedenen Angaben acht bis 17 Verletzte. Zunächst war von mehr als 30 Verletzten die Rede gewesen. Die Rettungsarbeiten waren noch in vollem Gange.

UN: Rund 200.000 syrische Flüchtlinge zurückgekehrt

Damaskus/Genf - Seit dem Sturz des syrischen Machthabers Bashar al-Assad Anfang Dezember sind nach Angaben der Vereinten Nationen rund 200.000 syrische Flüchtlinge in ihr Heimatland zurückgekehrt. Zwischen dem 8. Dezember 2024 und dem 16. Jänner 2025 kehrten rund 195.200 Syrer nach Syrien zurück, wie das UN-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) am Samstag vor einem Besuch seines Chefs Filippo Grandi in Syrien und der Region mitteilte.

Video zu Waffengebrauch: Kroatiens Vize-Premier trat zurück

Zagreb - Der kroatische Vize-Regierungschef und Landwirtschaftsminister Josip Dabro ist zurückgetreten. Zuvor hatten örtliche Medien ein Video veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie er aus einem fahrenden Auto heraus eine Waffe abfeuert. Dabro von der mitregierenden rechtsextremen Heimatbewegung gab seinen Rücktritt "aus moralischen Gründen" am späten Freitagabend über Facebook bekannt, wie Kroatiens Medien am Samstag berichteten.

