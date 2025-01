250.400 Burgenländer wählen neuen Landtag

Eisenstadt - 250.400 Burgenländerinnen und Burgenländer sind am Sonntag aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Auf dem Stimmzettel stehen sechs Parteien. Die SPÖ muss dabei ihre 2020 erzielte absolute Mehrheit und den Landeshauptmann-Sessel verteidigen. Für die Grünen könnte der Wiedereinzug in den Landtag knapp werden. 36 Mandate sind insgesamt zu vergeben.

Probleme vor Beginn von Waffenruhe im Gazastreifen

Jerusalem - Kurz vor dem geplanten Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen gibt es neue Probleme zwischen den Kriegsparteien. Die islamistische Hamas legte laut israelischen Angaben bisher keine Liste mit den Namen der ersten drei Geiseln vor, die am Sonntag planmäßig freigelassen werden sollen. "Israel wird Verstöße gegen das Abkommen nicht tolerieren", warnte am Samstag Israels Premier Benjamin Netanyahu. Ohne die Namensliste werde Israel die Umsetzung des Abkommens nicht fortführen.

Schönborn mit Dankgottesdienst als Erzbischof verabschiedet

Wien - Kardinal Christoph Schönborn ist am Samstag bei einem Dankgottesdienst im Stephansdom nach fast 30 Jahren als Wiener Erzbischof verabschiedet worden. Dabei wurde er von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als "Pontifex austriacus" gewürdigt. Schönborn appellierte in seiner Predigt, "ein Herz für Flüchtlinge zu haben" und betonte "das gute Miteinander der Religionen" in Österreich. Schönborn wird am 22. Jänner 80, dann dürfte der Papst seinen Rücktritt endgültig annehmen.

Tausende protestieren in Washington gegen Trump

Washington - Zwei Tage vor der Amtseinführung von Donald Trump haben am Samstag in Washington tausende Menschen gegen den neuen Präsidenten und die Politik seiner republikanischen Partei protestiert. Die Teilnehmer versammelten sich zunächst in Parks im Zentrum von Washington, bevor sich der Demonstrationszug auf den Weg zum Lincoln Memorial machte.

U-Haft von Südkoreas suspendiertem Präsident Yoon verlängert

Seoul - In Südkorea hat ein Gericht den Haftbefehl gegen den suspendierten Präsidenten Yoon Suk-yeol bestätigt. Mit der Entscheidung eines Bezirksgerichts in der Hauptstadt Seoul am Sonntag (Ortszeit) wird die Untersuchungshaft gegen Yoon verlängert, gegen den wegen des Verdachts des versuchten Aufstands ermittelt wird. Yoon war am Mittwoch als erster amtierender südkoreanischer Präsident verhaftet worden.

Viele Verletzte bei Unfall mit Sessellift in Spanien

Madrid - Bei einem Unfall mit einem Sessellift sind im Nordosten Spaniens viele Menschen verletzt worden. Zwei der Betroffenen seien nach den jüngsten Informationen in kritischem Zustand, teilte die Regierung der Region Aragonien mit. Insgesamt gab es beim Unfall in der Skistation Ast�n in den Pyrenäen der Provinz Huesca nach verschiedenen Angaben acht bis 17 Verletzte. Zunächst war von mehr als 30 Verletzten die Rede gewesen. Die Rettungsarbeiten waren noch in vollem Gange.

Tanklaster explodierte in Nigeria: Mindestens 70 Tote

Maiduguri - In Nigeria sind bei einer Benzinexplosion mindestens 70 Menschen ums Leben gekommen. Im Bundesstaat Niger im Norden des westafrikanischen Landes sei ein Tanklaster umgekippt. Das austretende Benzin habe sich entzündet, so die Verkehrsaufsicht am Samstag. Bei den meisten Opfern handle es sich um verarmte Anrainer, die herbeigeeilt waren, um das auslaufende Benzin aufzufangen. Bei einer ähnlichen Explosion im Bundesstaat Jigawa waren im Oktober 147 Menschen getötet worden.

Verdacht auf Intrige bei deutschen Grünen

Berlin - Fünf Wochen vor der Bundestagswahl in Deutschland droht eine mögliche Intrige aus den eigenen Reihen den Wahlkampf der Grünen zu überschatten. Recherchen des ARD-Rundfunksenders Berlin-Brandenburg (RBB) legen nahe, dass eine Grünen-Bezirkspolitikerin unter falscher Identität Belästigungsvorwürfe gegen den Berliner Grünen-Bundestagsabgeordneten Stefan Gelbhaar erhob. Gelbhaar selbst hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

