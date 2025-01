Burgenländer wählen neuen Landtag

Eisenstadt - 250.400 Burgenländerinnen und Burgenländer sind am Sonntag aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Zu Mittag war die Wahl bei eisigem Winterwetter in vollem Gange, erste Wahllokale hatten bereits wieder geschlossen. Die Spitzenkandidaten gaben ihre Stimme am Vormittag ab und zeigten sich dabei zuversichtlich. Auf dem Stimmzettel stehen sechs Parteien. Die SPÖ muss den Landeshauptmann-Sessel verteidigen. Für die Grünen könnte der Wiedereinzug in den Landtag knapp werden.

"Extremes Feuerwetter" bedroht Los Angeles schon wieder

Los Angeles - In Los Angeles warnt der Wetterdienst vor der Rückkehr der gefährlichen Starkwinde, die das mühsam eingegrenzte Feuer neu anfachen könnten. "Zerstörerische Santa-Ana-Winde und extremes Feuerwetter werden von Montag bis Dienstag erwartet", schrieb der Wetterdienst auf X. Die Meteorologen sagen Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h voraus. Dabei hatten sich am Wochenende noch lang ersehnte Fortschritte abgezeichnet: Die Feuerwehr meldete Erfolge bei den Löscharbeiten.

Waffenruhe im Gaza-Krieg beginnt mit Verzögerung

Gaza/Jerusalem - Im Gazastreifen hat die Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas mit Stunden Verspätung begonnen. Sie trete um 10.15 Uhr MEZ in Kraft, wie das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mitteilte. Die Hamas habe die Liste mit den Namen von drei noch heute freizulassenden Geiseln übermittelt. Eigentlich hätte die Feuerpause schon um 7.30 Uhr MEZ beginnen sollen. Die Hamas hatte Israel jedoch bis dahin die Namen der Geiseln nicht mitgeteilt.

Video-App TikTok in den USA nicht mehr verfügbar

Washington/Peking - Die TikTok-App steht den 170 Millionen Nutzern in den USA nicht mehr zur Verfügung. Seit Samstagabend ist die Video-Plattform abgeschaltet und aus App-Stores bei Apple und Google verschwunden. Seit Sonntag greift ein Gesetz, das sich aus Sicherheitsbedenken gegen die Plattform wendet. Allerdings hat der designierte US-Präsident Donald Trump, der am Montag wieder ins Weiße Haus einzieht, bereits angekündigt, TikTok wahrscheinlich einen Aufschub von 90 Tagen gewähren zu wollen.

Skigebiet nach Liftunfall in Spanien wieder in Betrieb

Madrid - Nach dem schweren Skilift-Unfall im Nordosten Spaniens geht der Betrieb bereits weiter. Die aus mehreren Liften bestehende Station Ast�n in den Pyrenäen der Autonomen Region Aragonien sei seit Sonntagfrüh wieder geöffnet, berichtete ein Reporter des spanischen Staatssenders RVTE direkt von dort. Hunderte Menschen seien auf den Pisten und nutzten die Lifte "ohne Angst". Der Sessellift Canal Roya, an dem der Unfall geschah, blieb allerdings geschlossen.

Brisante Ermittlungen gegen Verdächtigen im Swift-Verfahren

Wien/Ternitz/Neunkirchen - Die Staatsanwaltschaft Wien hat ihre Ermittlungen gegen den Hauptverdächtigen im Zusammenhang mit einem mutmaßlich vereitelten Terror-Anschlag auf ein am 9. August 2024 geplantes Konzert von Taylor Swift im Ernst-Happel-Stadion ausgeweitet. Das bestätigte Behördensprecherin Nina Bussek am Sonntag der APA. Laut "Kronen Zeitung" (Sonntag-Ausgabe) wollte der 19-Jährige aus Ternitz (Bezirk Neunkirchen) bereits im März 2024 in Dubai einen Terror-Anschlag begehen.

Selenskyj: Mehr als 1.000 Luftangriffe in einer Woche

Kiew (Kyjiw) - Nach einer Woche mit mehr als 1.000 russischen Luftangriffen gegen die Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj die Verbündeten des Landes zur Bereitstellung weiterer Flugabwehrsysteme vom US-Typ Patriot aufgerufen. "Wir brauchen die starke Unterstützung unserer Partner", teilte Selenskyj am Sonntag in seinem Kanal auf Telegram mit. "Mehr Patriots für die Ukraine bedeuten mehr Schutz für das Leben." Bei den Angriffen gab es demnach mehrere Tote und Verletzte.

Nach Bluttat mit zwei Toten herrscht in Oberkappel Trauer

Oberkappel - Eine Bluttat mit zwei Toten hat am Wochenende in Oberkappel, einer 750-Einwohner-Marktgemeinde im Mühlviertel, große Betroffenheit und Trauer ausgelöst. Samstagfrüh hatte ein 44-jähriger Deutscher einen 51-jährigen Mann aus Oberkappel erschossen und sich wenig später selbst getötet. Der Oberösterreicher war der neue Partner der Frau des Täters. Der Deutsche dürfte die bevorstehende Scheidung nicht verkraftet haben, hieß es bei der Polizei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red