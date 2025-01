Trump wird als 47. US-Präsident vereidigt

Washington - In Washington wird der Republikaner Donald Trump am Montag als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Die Zeremonie (Beginn gegen 11.30 Uhr Ortszeit, 17.30 Uhr MEZ) findet wegen der vorhergesagten Kälte im und nicht vor dem Kapitol statt. In der Hauptstadt gelten strikte Sicherheitsvorkehrungen, mehr als 25.000 Polizisten und Soldaten sind im Einsatz. Der 78-jährige Trump löst den Demokraten Joe Biden ab und tritt seine zweite Amtszeit als US-Präsident an.

Erster Geisel- und Gefangenenaustausch in Nahost vollzogen

Gaza/Jerusalem - Im Zuge der Waffenruhe im Gazastreifen ist am Sonntag der erste Geisel- und Gefangenenaustausch vollzogen worden. Drei israelische Geiseln wurden von der radikalislamischen Hamas via Rotes Kreuz an ihre Angehörigen übergeben. Im Gegenzug entließ Israel die ersten Palästinenser aus der Haft. Sie wurden zu einer Polizeistation in Ost-Jerusalem gebracht, vor der Angehörige warteten, so die palästinensische Autonomiebehörde. Eine Bestätigung Israels gab es zunächst nicht.

SPÖ kann sich im Burgenland Partner aussuchen

Eisenstadt - Die SPÖ hat bei der Burgenland-Wahl am Sonntag die absolute Mehrheit im Landtag verloren, ist aber klar Erste geblieben. Laut vorläufigem Endergebnis (inklusive Wahlkarten) kommt sie auf 46,4 Prozent Stimmanteil (-3,6 Prozentpunkte). Die FPÖ legt um 13,3 Punkte auf 23,1 Prozent und Platz zwei zu, die ÖVP verliert 8,6 Punkte auf 22,0 Prozent. Die Grünen schaffen mit 5,7 Prozent (-1,1 Punkte) den Verbleib im Landtag. Alle drei Parteien boten sich als Koalitionspartner an.

Parteigremien im Burgenland tagen ab Montag

Eisenstadt - Nach der burgenländischen Landtagswahl am Sonntag treffen sich die Parteien in den nächsten Tagen, um das Ergebnis zu analysieren. Den Auftakt machen am Montag ÖVP und SPÖ mit ihren jeweiligen Landesparteivorständen. Einen "blauen Montag" ohne Sitzung legen dagegen die Freiheitlichen ein. Die Grünen tagen Montagabend, allerdings nur online - ein schriftliches Statement wurde erst für Dienstagvormittag angekündigt.

Weltwirtschaftsforum in Davos beginnt

Davos - In den Schweizer Alpen beginnt am Montag die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF). Bei dem fünftägigen Treffen in Davos bis einschließlich Freitag werden unter dem Motto "Zusammenarbeit im intelligenten Zeitalter" (Collaboration for the intelligent age) mehr als 60 Staats- und Regierungschefs erwartet. Am Donnerstag nimmt nach Angaben der Veranstalter per Videoschaltung auch der designierte US-Präsident Donald Trump teil.

Koalitionsverhandler starten ab Montag inhaltliche Gespräche

Wien - Nachdem in den Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP der Fokus zunächst ganz auf der raschen Erstellung eines Budgets für 2025 lag, um ein Defizitverfahren der Europäischen Union gegen Österreich zu verhindern, soll ab Montag die inhaltliche Arbeit beginnen. Diese Woche soll laut FPÖ jede der 13 Untergruppen einmal tagen. Je nach Bedarf soll auch die Steuerungsgruppe, in der u.a. die Parteichefs Herbert Kickl (FPÖ) und Christian Stocker (ÖVP) sitzen, zusammenkommen.

TikTok in den USA wieder online

Washington/Peking - Die Kurzvideo-Plattform TikTok ist nach rund zwölf Stunden in den USA wieder online gegangen. Zur Begründung verwiesen die chinesischen Betreiber am Sonntag auf die Zusicherung des künftigen Präsidenten Donald Trump, dass es keine Strafen für US-Dienstleister der Plattform geben soll. Trump wird allerdings erst am Montag vereidigt. US-Behörden werfen dem Unternehmen immer wieder vor, User im Dienste Pekings auszuspionieren.

Bauarbeiter nach Tötung zweier Kollegen in Wien vor Gericht

Wien - Am Montag wird am Landesgericht gegen jenen Bauarbeiter verhandelt, der im Juli 2024 innerhalb einer Woche in einem Hotel in Wien-Alsergrund zwei Arbeitskollegen getötet haben soll. Er muss sich nicht wegen Doppelmordes vor einem Schwurgericht verantworten. Einem psychiatrischen Gutachten zufolge war er infolge einer nachhaltigen und schwerwiegenden psychischen Störung zu den Tatzeitpunkten nicht zurechnungsfähig.

