Koalitionsverhandler starteten inhaltliche Gespräche

Wien - FPÖ und ÖVP haben am Montag begonnen, in den inhaltlichen Untergruppen ein mögliches Regierungsprogramm zu verhandeln. Am Vormittag standen laut APA-Informationen die Themen Infrastruktur und Verkehr sowie Innere Sicherheit auf der Tagesordnung. Die Orte der Gespräche werden weiterhin geheim gehalten. Insgesamt gibt es 13 Untergruppen, die wohl mehrere Verhandlungsrunden bis zu einer möglichen Einigung brauchen werden.

Trump wird als 47. US-Präsident vereidigt

Washington/Wien - In Washington wird der Republikaner Donald Trump am Montag als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Die Zeremonie (Beginn gegen 11.30 Uhr Ortszeit, 17.30 Uhr MEZ) findet wegen der vorhergesagten Kälte im und nicht vor dem Kapitol statt. In der Hauptstadt gelten strikte Sicherheitsvorkehrungen, über 25.000 Polizisten und Soldaten sind im Einsatz. Der 78-jährige Trump löst den Demokraten Joe Biden ab und tritt nach 2017-21 seine zweite Amtszeit als US-Präsident an.

Gratulationen und Warnungen zum Amtsantritt von Trump

Berlin/Washington/Wien - Zur Amtseinführung von Donald Trump als 47. US-Präsident gibt es aus dem Ausland Gratulationen, aber auch Warnungen. Der britische Premierminister Keir Starmer gratulierte bereits Stunden vor der Inauguration. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz setzt weiter auf enge politische Zusammenarbeit und gemeinsame Bündnisse. Frankreich Premier Fran�ois Bayrou warnte Europa indes davor, "zerquetscht" zu werden.

Biden begnadigt Trump-Gegner vorsorglich

Washington - US-Präsident Joe Biden hat kurz vor seinem Auszug aus dem Weißen Haus eine Reihe von politischen Gegnern seines Nachfolgers Donald Trump vorsorglich begnadigt. Dazu zählen der in der Corona-Pandemie maßgebliche US-Immunologe Anthony Fauci, Trumps damaliger Generalstabschef Mark Milley sowie alle Kongressmitglieder des Untersuchungsausschusses zum Sturm der Trump-Anhänger auf das Kapitol nach Trumps Wahlniederlage von 2020. Das teilte das Weiße Haus am Montag mit.

Pkw prallte in Tirol gegen Entwässerungsrinne - Zwei Tote

Assling - Ein 83-jähriger Pkw-Lenker und dessen 78-jährige Beifahrerin sind Montagfrüh bei einem Unfall in Assling in Osttirol tödlich verunglückt. Die beiden waren mit dem Auto auf der Drautalstraße (B100) unterwegs gewesen, als der Wagen in einer Kurve aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam, die Böschung hinunter schlitterte und frontal gegen eine im Graben befindliche, betonierte Entwässerungsrinne prallte. Lenker wie Beifahrerin verstarben noch an der Unfallstelle.

Über 500 Fälle bei Ermittlungsstelle gegen Polizeigewalt

Wien - Über 500 Fälle von vermuteter Polizeigewalt sind im ersten Jahr von der neuen, im Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) angesiedelten Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe (EBM) angefallen. Ein Großteil davon - fast 400 - wurde bereits justiziell abgeschlossen. Zu einer Anklage kam es in zwei Fällen, ein weiterer Fall wurde diversionell erledigt, wie das Innenministerium am Montag in einer Bilanz bekannt gab.

Wiener Börse tendiert im Verlauf gut behauptet

Wien - Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, am Nachmittag weiterhin mit gut behaupteter Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.787,43 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 0,18 Prozent. Auch die europäischen Leitbörsen zeigten sich zu Wochenbeginn nur wenig bewegt. Marktbeobachter verwiesen einerseits auf den heutigen US-Feiertag. Andererseits hielten sich viele Marktteilnehmer angesichts des heutigen Amtsantritts von Donald Trump als US-Präsident zurück.

