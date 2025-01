Trump verspricht goldenes Zeitalter für Amerika

Washington/Wien - Der neue US-Präsident Donald Trump hat sich mit scharfer Rhetorik als Heilsbringer für Amerika inszeniert und einen neuen Aufschwung für das Land versprochen. "Das goldene Zeitalter Amerikas beginnt genau jetzt", sagte Trump in seiner Antrittsrede in der Kuppelhalle des US-Kapitols in Washington. "Von diesem Moment an ist Amerikas Niedergang vorbei." Davor war der Republikaner in einer feierlichen Zeremonie als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt worden.

EU droht Trump mit Gegenmaßnahmen zu Strafzöllen

Washington - EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis hat dem neuen US-Präsidenten Donald Trump mit Gegenmaßnahmen gedroht, sollte dieser hohe Zölle gegen die Europäische Union erheben. "Wenn es notwendig ist die wirtschaftlichen Interessen Europas zu verteidigen, sind wir bereit, dies zu tun", sagte Dombrovskis am Montag nach einem Finanzministertreffen der Euroländer in Brüssel.

Musk empört mit Hitlergruß-ähnlicher Geste

Washington/Palo Alto (Kalifornien) - Tech-Milliardär Elon Musk hat bei einer Veranstaltung zur Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump mit einer dem Hitlergruß ähnlich sehenden Geste für Aufsehen gesorgt. Musk war einer der Redner auf der Bühne vor dem Eintreffen von Trump in der Washingtoner Capital One Arena. Er bedankte sich bei den Anhängern des neuen Präsidenten, hielt dann seine rechte Hand an sein Herz - und streckte sie in einer schnellen Bewegung nach oben raus.

Trump will erneuten US-Ausstieg aus Pariser Klimaabkommen

Washington - Der neue US-Präsident Donald Trump plant nach Angaben des Weißen Hauses einen erneuten Abschied seines Landes aus dem Pariser Klimaschutzabkommen zur Begrenzung der globalen Erwärmung. Die USA, die das Abkommen in Trumps erster Amtszeit aufgekündigt und unter dessen Nachfolger Joe Biden zu der Vereinbarung zurückgekehrt waren, sollen nun erneut aussteigen, wie es in einem am Montag vom US-Präsidialamt veröffentlichten Dokument heißt.

Trump will Asylrecht beenden

Washington - Der künftige US-Präsident Donald Trump will nach Angaben eines Mitarbeiters das Asylrecht und das Recht auf die US-Staatsbürgerschaft durch Geburt ("birthright citizenship") beenden. "Wir werden das Asylrecht beenden (...) was ein sofortiges Abschiebeverfahren ohne die Möglichkeit auf Asyl zur Folge hat", sagte der Beamte. "Dann werden wir das Geburtsrecht auf Staatsbürgerschaft abschaffen." Außerdem sollen nur noch zwei Geschlechter anerkannt werden.

Russische RBI-Tochter zu hoher Rückstellung gezwungen

Wien/Kaliningrad - Ein Urteil eines russischen Gerichts, wonach die Strabag-Aktionäre 2 Mrd. Euro zahlen sollen, zwingt die russische RBI-Tochter zu einer hohen Rückstellung. Die AO Raiffeisenbank werde gemäß internationaler Bilanzierungsregeln und dem russischen Rechnungslegungsstandard für das vierte Quartal eine Rückstellung buchen, teilte die Raiffeisen Bank International (RBI) am Montagabend in einer Aussendung mit und kündigte an, gegen das Urteil in Kaliningrad Berufung einzulegen.

Doskozil bei Landtagswahl auch Vorzugsstimmen-Sieger

Eisenstadt - Die Landeswahlbehörde hat nach der burgenländischen Landtagswahl vom Sonntag die Vorzugsstimmen-Ergebnisse bekannt gegeben. Die mit Abstand meisten Vorzugsstimmen auf der Landesliste hat Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) mit 48.033 erreicht. FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer konnte hier insgesamt 29.628 Vorzugsstimmen erzielen.

Doskozil entscheidet bis Montag über Regierungspartner

Eisenstadt - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) will bis kommenden Montag entscheiden, mit wem er Regierungsverhandlungen aufnimmt. Diese Woche werde er erste Gespräche mit allen im Landtag vertretenen Parteien führen und am Samstag dann noch intern über die Themenschwerpunkte beraten, bevor er seine Entscheidung bekanntgeben wird, kündigte er am Montag im Vorfeld eines Landesparteivorstandes vor Journalisten an.

