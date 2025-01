Dutzende Tote bei Hotelbrand in der Türkei

Istanbul - Bei einem Hotelbrand in einem türkischen Skigebiet sind 76 Menschen ums Leben gekommen. Bisher seien 52 Tote identifiziert, sagte Innenminister Ali Yerlikaya und sprach von "Landsleuten". Das Feuer in dem Hotel in der Provinz Bolu hatte die 238 Gäste in der Nacht überrascht. Die Such- und Löscharbeiten wurden am Abend abgeschlossen. Das zwölfstöckige Hotel ist an einen Hang gebaut, was den Einsatz laut Innenminister erschwerte. Bilder zeigten ein schwarz verkohltes Gebäude.

Koalitionsgespräche zu Landwirtschaft, Klima und Familie

Wien - FPÖ und ÖVP sprechen nach den ersten inhaltlichen Verhandlungen zu Wochenbeginn weiter. Am Dienstag trafen sich die beiden Untergruppen zu Landwirtschaft, Umweltschutz und Klimapolitik sowie zu Familie, Jugend und Frauen. Auch erste Ansprüche vonseiten der FPÖ bezüglich der Ressortverteilung wurden gestellt. So wollen die Freiheitlichen etwa das Innen- und das Finanzministerium für sich.

Zweite Regierungserklärung Schallenbergs

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hält am Mittwoch im Nationalrat zum zweiten Mal eine Regierungserklärung. Anlass ist, dass Karl Nehammer als Bundeskanzler zurückgetreten ist und Schallenberg als längst dienendes Regierungsmitglied das Kabinett nun leitet. Allzu große Zukunftsansagen wird er allerdings kaum machen, hat Schwarz-Grün doch keine Mehrheit mehr und will der Regierungschef der sich abzeichnenden blau-schwarzen Regierung nicht angehören.

Betrugsprozess gegen Ex-Fußballprofi in Wien

Wien - Ein heimischer Ex-Fußballprofi, der zu seiner Glanzzeit ins Nationalteam einberufen wurde, muss sich am Mittwoch wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs und Veruntreuung am Wiener Landesgericht verantworten. Der 33-Jährige befindet sich seit Mitte September wegen Tatbegehungsgefahr in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft Wien wirft ihm eine Reihe strafbarer Handlungen zur Last, die er in Österreich und Deutschland begangen haben soll. Inkriminierte Schadenssumme: über 240.000 Euro.

Erste Verurteilte von Kapitol-Attacke auf freiem Fuß

Washington - Kurz nach der Begnadigung aller Straftäter der Kapitol-Attacke durch den neuen US-Präsidenten Donald Trump sind die ersten Verurteilten auf freiem Fuß. Aus der Datenbank der US-Behörde, die für die Bundesgefängnisse zuständig ist, geht hervor, dass mehrere Häftlinge noch am Montag - also am Tag von Trumps Vereidigung und der Verkündung seiner Begnadigungsaktion - freigelassen wurden. Am Tag danach folgten weitere.

Israel startet Militäroffensive im Westjordanland

Tel Aviv - Einen Tag nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump hat Israel eine Militäroffensive im Westjordanland gestartet. Die Armee gab am Dienstag einen "Antiterroreinsatz" in Jenin im Norden des Palästinensergebietes bekannt. Das Gesundheitsministerium der Palästinenserbehörde sprach von zehn Getöteten und 40 Verletzten. Zuvor hatte Trump US-Sanktionen gegen israelische Siedler im Westjordanland zurückgenommen.

Bluttat an 16-Jährigem in Wien war "hochgradiger Overkill"

Wien - Ein 45-jähriger Mann, der in der Nacht auf den 7. Oktober 2024 im Sonnwendviertel in Wien-Favoriten einen 16-Jährigen mit einer Axt getötet haben soll, war zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig. Zu diesem Ergebnis kommt ein von der Staatsanwaltschaft eingeholtes psychiatrisches Gutachten. Der Sachverständige fand bei dem Finanzberater, gegen den wegen Mordes ermittelt wird, keinen Schuldausschließungsgrund. Die Tat wertet der Gutachter als "hochgradigen Overkill".

Verletzte bei Messerangriff in Tel Aviv - Angreifer getötet

Tel Aviv - Bei einem Messerangriff in Tel Aviv sind laut israelischem Rettungsdienst vier Menschen leicht bis mittelschwer verletzt worden. Der Angreifer sei von einem Passanten erschossen worden, hieß es zu der Attacken in zwei Straßen der Innenstadt von Tel Aviv. In der Gegend mit zahlreichen Restaurants und Caf�s waren zum Zeitpunkt des Angriffs Medienberichten zufolge zahlreiche Menschen unterwegs. Die Polizei sprach von einem Terroranschlag.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red