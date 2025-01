Zweite Regierungserklärung Schallenbergs

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hält am Mittwoch im Nationalrat zum zweiten Mal eine Regierungserklärung. Anlass ist, dass Karl Nehammer als Bundeskanzler zurückgetreten ist und Schallenberg als längst dienendes Regierungsmitglied das Kabinett nun leitet. Allzu große Zukunftsansagen wird er allerdings kaum machen, hat Schwarz-Grün doch keine Mehrheit mehr und will der Regierungschef der sich abzeichnenden blau-schwarzen Regierung nicht angehören.

US-Präsident Trump gab milliardenschweres KI-Projekt bekannt

Washington - Der ChatGPT-Entwickler OpenAI und große Technologie-Partner wollen 500 Milliarden Dollar in neue Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) stecken. Zunächst sollen 100 Milliarden Dollar (96 Mrd Euro) in das Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Stargate investiert werden. US-Präsident Donald Trump gab das Projekt, das 100.000 Jobs in den USA schaffen soll, im Weißen Haus bekannt.

Erste Verurteilte von Kapitol-Attacke auf freiem Fuß

Washington - Kurz nach der Begnadigung aller Straftäter der Kapitol-Attacke durch den neuen US-Präsidenten Donald Trump sind viele Verurteilte wieder auf freiem Fuß - und triumphieren. Darunter sind Leute, die damals brutal auf Polizisten und andere Sicherheitskräfte einprügelten. Auch die Beschuldigten mit den höchsten Haftstrafen - die früheren Frontmänner der beiden rechtsradikalen Gruppen "Oath Keepers" und "Proud Boys", Stewart Rhodes und Henry "Enrique" Tarrio - kamen frei.

Trump erwägt Sanktionen gegen Russland im Ukraine-Krieg

Washington - US-Präsident Donald Trump stellt weitere Sanktionen gegen Russland in Aussicht, zeigt sich aber auch offen für Verhandlungen zum Beenden des Ukraine-Kriegs. Wann immer Kremlchef Wladimir Putin und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bereit seien, werde er sich mit ihnen treffen, sagte Trump im Weißen Haus in Washington. Auf die Frage, ob er Sanktionen ergreifen werde, falls Putin nicht zu Verhandlungen bereit sei, antwortete Trump: "Klingt wahrscheinlich."

Betrugsprozess gegen Ex-Fußballprofi in Wien

Wien - Ein heimischer Ex-Fußballprofi, der zu seiner Glanzzeit ins Nationalteam einberufen wurde, muss sich am Mittwoch wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs und Veruntreuung am Wiener Landesgericht verantworten. Der 33-Jährige befindet sich seit Mitte September wegen Tatbegehungsgefahr in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft Wien wirft ihm eine Reihe strafbarer Handlungen zur Last, die er in Österreich und Deutschland begangen haben soll. Inkriminierte Schadenssumme: über 240.000 Euro.

Winterliches Wetter im Süden der USA

Austin/Los Angeles - Bei eisiger Kälte sind in den USA mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Es habe zwei tödliche Vorfälle im Zusammenhang mit dem winterlichen Wetter gegeben, teilte die Stadt Austin im Süden des Landes am Dienstag (Ortszeit) mit, ohne weitere Details zu nennen. Zugleich warnte die Hauptstadt des Bundesstaates Texas die Einwohner angesichts der niedrigen Temperaturen vor den Gefahren einer Unterkühlung.

Zillertalbahn kollidierte auf Bahnübergang mit Lkw

Fügen - Ein Lkw ist Dienstagabend in Fügen (Bezirk Schwaz) mit der Zillertalbahn kollidiert. Der Sattelschlepper war auf der Zillertalstraße unterwegs und fuhr auf den Bahnübergang auf. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens verzögerte sich jedoch das Einbiegen auf die Straße. Der 63-jährige Lokführer machte mit Hupsignalen auf die Bahn aufmerksam, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten. Der Anhänger des Lkw wurde vom Zug erfasst und auf die Zillertalstraße geschleudert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red