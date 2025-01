Zweite Regierungserklärung Schallenbergs

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Mittwoch als Übergangschef der Regierung eine Erklärung vor dem Nationalrat abgegeben. Dabei kündigte er an, die Amtsgeschäfte "mit ruhiger Hand weiter zu führen und einen geordneten Übergang sicher zu stellen". Für die künftige Regierung nannte er Rechtsstaat, Gewaltenteilung, Menschen- und Minderheitenrechte, freie Medien sowie ein klares Bekenntnis zur EU "nicht verhandelbar".

Schönborn tritt zurück, noch kein Nachfolger in Sicht

Wien - Papst Franziskus hat am Mittwoch den Rücktritt von Kardinal Schönborn als Erzbischof von Wien angenommen. Die Entscheidung wurde im "Bollettino" des Vatikans zu Mittag veröffentlicht. Ein Nachfolger wurde noch nicht bekannt gegeben. Die Entscheidung könnte noch Wochen auf sich warten lassen. Als Übergangslösung bestellte der Vatikan den Wiener Bischofsvikar Josef Grünwidl zum Apostolischen Administrator.

Trump droht Putin: Strafzölle bei Nichteinigung mit Kiew

Washington - US-Präsident Donald Trump droht Russland und anderen Ländern mit Steuern, Strafzöllen und Sanktionen, falls nicht bald ein Abkommen zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine zustande komme. Dieser "lächerliche Krieg" müsse jetzt beendet werden, forderte Trump am Donnerstag in einem Beitrag auf der Plattform Truth Social. Ansonsten werde es "nur noch schlimmer" werden. Konkret nannte der Republikaner die weiteren Länder, gegen die er die Maßnahmen verhängen könnte, aber nicht.

Diversitätsbeauftragte in US-Behörden müssen in Zwangsurlaub

Washington - Die neue US-Regierung hat die verantwortlichen Bundesbehörden angewiesen, die Angestellten von Diversitätsprogrammen zur Förderung von Minderheiten und Frauen in den Zwangsurlaub zu schicken. Bis zum Mittwochabend um 17 Uhr (Ortszeit) müssten alle Mitarbeiter der Programme in den bezahlten Urlaub geschickt worden sein, bestätigte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, im Onlinedienst X.

Panik in indischem Zug - Mindestens ein Dutzend Tote

Neu-Delhi - Im Westen Indiens sind mehrere Menschen aus Panik aus einem Zug auf ein Nachbargleis gesprungen und von einer vorbeifahrenden Bahn erfasst worden. Mindestens zwölf Insassen seien dabei tödlich verletzt worden, berichteten der Sender NDTV und weitere indische Medien. Demnach sprangen Passagiere aus Waggons des Pushpak-Express, nachdem sich dort ein Gerücht über ein Feuer verbreitet hatte. Jemand habe die Notbremse gezogen, wodurch der Zug zum Stehen gekommen sei.

Zwei Jahre teilbedingt in Prozess gegen Ex-Fußballprofi

Wien - Ein heimischer Ex-Fußballprofi, der zu seiner Glanzzeit ins Nationalteam einberufen wurde, ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs und Veruntreuung zu zwei Jahren Haft, davon sechs Monate unbedingt verurteilt worden. 18 Monate bekam er unter Setzung einer dreijährigen Probezeit bedingt nachgesehen. "Ja, das passt", nahm der 33-Jährige das Urteil an. Die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist daher nicht rechtskräftig.

Zwei Tote bei Messerangriff in Park in Nordbayern

Aschaffenburg - Bei einem Angriff in einem Park in Aschaffenburg in Bayern sind ein zweijähriger Bub und ein 41-jähriger Mann getötet worden. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Tatverdächtig ist ein 28-jähriger Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit, der kurz nach der Attacke festgenommen wurde. Er soll vor der Tat bereits psychisch auffällig geworden sein. Gemeldet war der Mann zuletzt in einer Asylunterkunft in der Region.

Alkoholverbot kommt auf zentralem Platz in Wien-Floridsdorf

Wien - Die Stadt Wien richtet auch am Franz-Jonas-Platz in Wien-Floridsdorf eine Alkoholverbotszone ein. Eine solche existiert bereits seit 2018 am Praterstern. Wie Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Mittwoch zusammen mit Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl bei einem Medientermin erklärte, soll die neue Verbotszone mit Anfang Februar in Kraft treten. Zuvor hatte sich die Bezirksvorstehung jahrelang für eine Verbotszone in Floridsdorf engagiert, Ludwig jedoch dagegengehalten.

Wiener Börse schließt leichter

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch den Handel leicht im Minus beendet. Der ATX gab 0,17 Prozent auf 3.794 Einheiten ab. An den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen hingegen deutlich nach oben. Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene Schoeller-Bleckmann mit einer Zahlenvorlage ins Blickfeld. Die Aktie des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters reagierten mit einem starken Plus von 6,3 Prozent. Im Technologiebereich gewannen AT&S 2,8 Prozent.

