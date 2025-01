Trump droht Putin: Strafzölle bei Nichteinigung mit Kiew

Washington - US-Präsident Donald Trump droht Russland und anderen Ländern mit Steuern, Strafzöllen und Sanktionen, falls nicht bald ein Abkommen zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine zustande komme. Dieser "lächerliche Krieg" müsse jetzt beendet werden, forderte Trump am Donnerstag in einem Beitrag auf der Plattform Truth Social. Ansonsten werde es "nur noch schlimmer" werden. Konkret nannte der Republikaner die weiteren Länder, gegen die er die Maßnahmen verhängen könnte, aber nicht.

WEF in Davos: Trump hält Rede per Videoschaltung

Washington/Davos - US-Präsident Donald Trump hält am Donnerstag (17.00 Uhr) per Videoschaltung eine Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Der Auftritt des Republikaners, der am Montag seine zweite Amtszeit als US-Präsident angetreten hatte, wird mit großer Spannung erwartet. Österreich ist in dem Schweizer Bergort bis Freitag mit Interimskanzler und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vertreten. Er wird sich vor allem den Themen Nahost und EU-Integration der Westbalkanstaaten widmen.

Innenministerium spricht mit Taliban-Vertretern

Wien - Das Innenministerium hat auf Beamten-Ebene Gespräche mit dem afghanischen Taliban-Regime über die Rücknahme von Flüchtlingen aufgenommen. Eine zweiköpfige Delegation des Ressorts verweilte bis Mittwoch in dem radikal-islamisch regierten Land, bestätigte das Ministerium der APA einen Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Betont wird, dass es sich um Gespräche mit "technisch-operativem Charakter" gehandelt habe.

Oscar-Nominierungen werden bekanntgegeben

Hollywood - Vor dem Hintergrund der verheerenden Feuerwalze in Los Angeles werden am Donnerstag in Hollywood die Nominierungen für die heurige Oscar-Verleihung bekanntgegeben. Nach zwei katastrophenbedingten Verschiebungen wird am Nachmittag österreichischer Zeit enthüllt, welche Werke und Stars sich heuer Hoffnungen bei der 97. Gala machen dürfen, die am 2. März im Dolby Theatre über die Bühne gehen soll.

Zwei Tote bei Messerangriff in Park in Nordbayern

Aschaffenburg - Ein mutmaßlich psychisch kranker 28-Jähriger hat bei einer Messerattacke auf eine Kindergartengruppe in einem Park im bayerischen Aschaffenburg am Mittwoch zwei Menschen getötet. Bei den Opfern handelt es sich um einen Buben im Alter von zwei Jahren und einen 41-jährigen Passanten, wie der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in Aschaffenburg sagte. Drei Menschen seien verletzt worden, darunter auch ein zweijähriges Mädchen.

Panik in indischem Zug - Mindestens ein Dutzend Tote

Neu-Delhi - Im Westen Indiens sind mehrere Menschen aus Panik aus einem Zug auf ein Nachbargleis gesprungen und von einer vorbeifahrenden Bahn erfasst worden. Mindestens zwölf Insassen seien dabei tödlich verletzt worden, berichteten der Sender NDTV und weitere indische Medien. Demnach sprangen Passagiere aus Waggons des Pushpak-Express, nachdem sich dort ein Gerücht über ein Feuer verbreitet hatte. Jemand habe die Notbremse gezogen, wodurch der Zug zum Stehen gekommen sei.

Wiener "Feuerkrieger" wieder in Wien vor Geschworenen

Wien - Am Donnerstag wird am Wiener Landesgericht für Strafsachen erneut gegen ein ehemaliges Mitglied der rechtsterroristischen "Feuerkrieg Division" (FKD) verhandelt. Der 21-Jährige war im Juli 2024 wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung, krimineller Vereinigung, Verhetzung und Aufforderung zur mit Strafe bedrohten Handlungen zu zwei Jahren teilbedingter Haft verurteilt worden. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hob dieses Urteil allerdings wegen eines Rechtsirrtums auf.

Einer der größten Kokainfunde in der Geschichte Kolumbiens

Buenaventura - Kolumbianische Sicherheitskräfte haben einen der größten Kokainfunde in der Geschichte des südamerikanischen Landes sichergestellt. Im Hafen der an der Pazifikküste gelegenen Stadt Buenaventura seien 8,2 Tonnen Rauschgift entdeckt worden, teilte Kolumbiens Präsident Gustavo Petro über die Plattform X mit. "Dies ist eine der größten Beschlagnahmungen von Kokain in der Geschichte Kolumbiens", sagte Petro.

