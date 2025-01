Signa-Gründer Benko festgenommen, Antrag auf U-Haft

Innsbruck/Wien - Der Gründer der insolventen Immobiliengruppe Signa, Ren� Benko, ist Donnerstagfrüh in Innsbruck festgenommen worden. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hatte die Festnahme wegen Verdunkelungsgefahr und Tatbegehungsgefahr angeordnet. Schließlich stellte sie nach einer Einvernahme einen Antrag auf Verhängung der Untersuchungshaft. Zudem wurde die Einlieferung Benkos in eine Justizanstalt angeordnet, teilte die Behörde mit.

FPÖ grollt beim Thema Medien, Grüne fürchten "Orbanisierung"

Wien - Die Regierungsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP sind am Donnerstag fortgesetzt worden. Gleich zu Beginn gab es etwas Sand im Getriebe: Die FPÖ zog sich unmittelbar nach dem Auftakt der Untergruppe "Medien" wegen Unstimmigkeiten kurz zu internen Beratungen zurück. Scharfe Kritik an den medienpolitischen Forderungen der FPÖ inklusive eines Aus für die ORF-Haushaltsabgabe kam von den Grünen, die vor einer "medienpolitischen Orbanisierung" warnten und die ÖVP gefordert sehen.

Neuer Waldbrand nördlich von Los Angeles breitet sich aus

Los Angeles - Neuer Schrecken für Kalifornien: Mehr als zwei Wochen nach Ausbruch der Feuer sind schon wieder Brände aufgeflammt. Ein Feuer im Westen der Metropole bedrohte zeitweise Teile des Nobelviertels Bel Air. Die Ausbreitung konnte aber laut Feuerwehr gestoppt werden, während nördlich von Los Angeles Tausende Menschen aufgefordert wurden, ihre Häuser zu verlassen.

"Emilia P�rez" geht mit 13 Nominierungen in die Oscar-Nacht

Hollywood - Das genresprengende Musical "Emilia P�rez" des französischen Regisseurs Jacques Audiard geht als Favorit in die 97. Oscar-Verleihung am 2. März. Der bereits bei den Golden Globes erfolgreiche Streifen bringt es auf 13 Nominierungen, gab die Academy am Donnerstag bekannt. Dahinter folgen die fiktive Biografie "Der Brutalist" sowie das Disney-Musical "Wicked" mit jeweils 10 Gewinnchancen. Auf acht Nominierungen brachte es der Vatikanthriller "Konklave" von Edward Berger.

390 Personen flüchteten vor Brand aus Kärntner Hotel

Tröpolach - In einem Hotel in Kärnten ist in der Nacht auf Donnerstag bei einem Saunaofen im Keller ein Brand ausgebrochen. 390 Personen mussten die Unterkunft in Tröpolach im Bezirk Hermagor verlassen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Fünf Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung von der Rettung am Ort des Geschehens behandelt, vier dänische Touristen wurden in ein Krankenhaus gebracht, konnten es am Nachmittag aber bereits wieder verlassen.

Finnischer OSZE-Vorsitz strebt aktive Rolle in Ukraine an

Wien - Finnland strebt als neuer Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) eine aktive Rolle im Ukraine-Konflikt an. Die volle Unterstützung Kiews sei "eine Priorität". Die OSZE sei bereit, die Ukraine in möglichen Friedensverhandlungen zu unterstützen, sagte die finnische Außenministerin Elina Valtonen zur Präsentation des OSZE-Vorsitzprogramms Donnerstag in Wien. Moskau verletze alle Prinzipien der Organisation, die es auch unterzeichnet habe.

Nehammer wird zum Berater

Wien - Altkanzler Karl Nehammer (ÖVP) gibt auch nach dem Abschied aus der Politik nicht lange Ruhe. Wie die Tageszeitung "Die Presse" berichtet, hat der abgetretene ÖVP-Chef die Nehammer Consulting GmbH ins Firmenbuch eingetragen lassen. Einziger Gesellschafter ist demnach Nehammer selbst. Anbieten will der gelernte Kommunikationscoach strategische Beratung und allgemeines Consulting.

Wieder zwei Jahre teilbedingt für Wiener "Feuerkrieger"

Wien - Am Donnerstag ist am Wiener Landesgericht ein ehemaliges Mitglied der rechtsterroristischen "Feuerkrieg Division" (FKD) wie schon im ersten Rechtsgang zu zwei Jahren teilbedingter Haft verurteilt worden. Der unbedingte Strafteil fiel mit fünf Monaten aber um drei Monate geringer aus als im Juli 2024, als der 22-Jährige wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung, krimineller Vereinigung, Verhetzung und Aufforderung zur mit Strafe bedrohten Handlungen verurteilt wurde.

