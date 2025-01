Ren� Benko in U-Haft

Wien/Innsbruck - Nach der am Donnerstagmorgen erfolgten Festnahme des Signa-Gründers Ren� Benko hat das Wiener Landesgericht für Strafsachen am Freitagnachmittag über den 47-jährigen Tiroler die U-Haft verhängt. Das Gericht geht von dringendem Tatverdacht aus. Als Haftgründe wurden Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr angenommen, teilte Mediensprecherin Christina Salzborn mit. Der U-Haft-Beschluss ist rechtskräftig und vorerst bis 7. Februar rechtswirksam.

Zehntausende bei Anti-Regierungs-Demos in der Slowakei

Bratislava - Zehntausende Menschen haben in fast 30 Städten der Slowakei gegen die Regierung des linksnationalen Ministerpräsidenten Robert Fico protestiert. In Transparenten und Sprechchören riefen die Demonstranten den Regierungschef zum Rücktritt auf. An der größten Kundgebung vor dem Regierungssitz in Bratislava sollen nach Angaben der Organisatoren 60.000 Menschen teilgenommen haben.

"Entscheidender Durchbruch" russischer Truppen im Donbass

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russische Truppen haben nach eigener Darstellung bei schweren Kämpfen um die Stadt Welyka Nowosilka am Rande des Donbass einen entscheidenden Durchbruch erzielt. Den Einheiten sei es mit massiver Artillerieunterstützung gelungen, die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen und einen Teil der ukrainischen Verbände abzuschneiden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Sturm �owyn wütet in Irland und Großbritannien

Dublin/Edinburgh - Umgestürzte Bäume und Straßenschilder, kein Strom, kein Flug- und Bahnverkehr: Der Sturm �owyn hat das öffentliche Leben in Irland und Teilen von Großbritannien zeitweise zum Erliegen gebracht. In Irland kam nach Polizeiangaben ein Mann ums Leben, als ein Baum auf sein Auto stürzte. Insgesamt war fast eine Million Haushalte zeitweise ohne Strom. Der neue irische Regierungschef Miche�l Martin rief die Bevölkerung dazu auf, in Sicherheit und zu Hause zu bleiben.

Diversion für Burschen wegen Nötigung einer Mitschülerin

Linz - Fünf zum Teil inzwischen ehemalige Schüler eines Linzer Privatgymnasiums, die wegen Nötigung einer Mitschülerin angeklagt waren, sind mit einer Diversion davongekommen. Sie sollen im April 2024 während einer Projektreise in Italien eine Mitschülerin in ein Zimmer geschleppt, gezwungen ihnen den Rücken "auszuknacksen" und dann eingesperrt haben. Noch im Gerichtssaal kam es zu einer finanziellen Teilschadensgutmachung, das Verfahren wurde rechtskräftig eingestellt.

Vier israelische Soldatinnen kommen bei Geiseldeal frei

Jerusalem - Am Tag vor der von der Hamas verkündeten Freilassung vier weiterer Geiseln im Gazastreifen hat Israel die Liste mit ihren Namen über Vermittler erhalten. Ein Hamas-Sprecher teilte mit, dass vier israelische Soldatinnen freikommen. Das Forum der Angehörigen der Geiseln bestätigte die Namen der vier Soldatinnen dann am Freitagabend. Das Forum "freut sich auf die erwartete Freilassung von Daniella Gilboa, Karina Ariev, Liri Albag und Naama Levy", hieß es.

Nizza verbietet große Kreuzfahrtschiffe

Nizza - Im südfranzösischen Nizza sind große Kreuzfahrtschiffe künftig nicht mehr willkommen. Bürgermeister Christian Estrosi unterzeichnete einen Erlass, der das Anlanden und Einschiffen von Passagieren auf Schiffen mit einer Kapazität von mehr als 900 Passagieren vom Sommer an verbietet. "Tourismus ja; Übertourismus nein!", erklärte der Mitte-Rechts-Bürgermeister bei der Unterzeichnung, zu der er die Medien ins Rathaus eingeladen hatte.

