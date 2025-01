Senat bestätigt Trump-Kandidaten als Verteidigungsminister

Washington - Der umstrittene Ex-Fernsehmoderator Pete Hegseth wird Verteidigungsminister unter US-Präsident Donald Trump. Für die nötige Mehrheit im Senat brauchte es am Ende die Stimme von Vizepräsident J.D. Vance, der ein Patt auflöste. Drei Republikaner hatten gegen Hegseth gestimmt, darunter der frühere Mehrheitsführer Mitch McConnell. Der 44-Jährige wird mit dem Pentagon eines der wichtigsten Ministerien der USA leiten.

US-Außenminister friert fast alle US-Hilfen für Ausland ein

Washington - Der neue US-Außenminister Marco Rubio hat am Freitag angeordnet, fast alle US-Auslandshilfen einzufrieren. Wie aus einem internen Schreiben hervorgeht, sind lediglich Israel und Ägypten ausgenommen. Die Richtlinie Rubios bedeute, dass keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden dürften, um Hilfsgelder an bereits genehmigte Programme zu verteilen, berichtete "Politico" unter Berufung auf aktuelle und ehemalige Beamte des Ministeriums. Betroffen ist offenbar auch die Ukraine.

Hamas soll weitere Geiseln freilassen

Tel Aviv - Während am Samstag im Zuge der Waffenruhe im Gazastreifen vier weitere Geiseln im Austausch gegen palästinensische Häftlinge freikommen sollen, wird sich laut Israel der am Tag darauf geplante Abzug seiner Armee aus dem Südlibanon verzögern. Libanons Armee rücke nicht schnell genug nach, um eine Rückkehr der Hisbollah-Miliz zu verhindern.

EU-Militärchef bringt Armeepräsenz in Grönland ins Spiel

Berlin - EU-Militärchef Robert Brieger hat die Stationierung von europäischen Soldaten auf der vom US-Präsidenten Donald Trump beanspruchten dänischen Insel Grönland ins Gespräch gebracht. "Die Insel ist unter geopolitischen Gesichtspunkten von großer Bedeutung und hat auch aus sicherheitspolitischer Sicht eine große Relevanz", sagte der Vorsitzende des EU-Militärausschusses (EUMC) und frühere österreichische Generalstabschef der "Welt am Sonntag".

Trump sagt Kalifornien nach Bränden Unterstützung zu

Los Angeles - Nach seinen heftigen Vorwürfen und Beleidigungen gegen den Gouverneur Kaliforniens hat US-Präsident Donald Trump ihm angesichts der Feuerkatastrophe im Großraum Los Angeles dennoch seine Unterstützung zugesichert. "Es ist, als ob ihr von einer Bombe getroffen wurdet", sagte Trump in überraschend versöhnlicher Manier bei seiner Ankunft zu dem Demokraten Gavin Newsom. "Wir wollen es wieder in Ordnung bringen", sagte der Präsident. Das gehe nur, wenn man zusammenarbeite.

UNO-Soldaten im Ostkongo in heftige Kämpfe verwickelt

Genf/Goma - Im Osten der Demokratischen Republik Kongo haben sich UNO-Soldaten nach eigenen Angaben heftige Kämpfe mit von Ruanda unterstützten Kämpfern geliefert. Eine Eliteeinheit der UNo-Mission in der Demokratischen Republik Kongo (Monusco) sei "aktiv in intensive Kämpfe" verwickelt gewesen, teilte die Mission am Freitag mit. In den vergangenen 48 Stunden habe Monusco Angriffe auf Stellungen der von Ruanda unterstützten bewaffneten Gruppe M23 ausgeführt.

Zehntausende bei Anti-Regierungs-Demos in der Slowakei

Bratislava - Zehntausende Menschen haben in fast 30 Städten der Slowakei gegen die Regierung des linksnationalen Ministerpräsidenten Robert Fico protestiert. In Transparenten und Sprechchören riefen die Demonstranten den Regierungschef zum Rücktritt auf. An der größten Kundgebung vor dem Regierungssitz in Bratislava sollen nach Angaben der Organisatoren 60.000 Menschen teilgenommen haben.

Sturm �owyn wütet in Irland und Großbritannien

Dublin/Edinburgh - Umgestürzte Bäume und Straßenschilder, kein Strom, kein Flug- und Bahnverkehr: Der Sturm �owyn hat das öffentliche Leben in Irland und Teilen von Großbritannien zeitweise zum Erliegen gebracht. In Irland kam nach Polizeiangaben ein Mann ums Leben, als ein Baum auf sein Auto stürzte. Insgesamt war fast eine Million Haushalte zeitweise ohne Strom. Der neue irische Regierungschef Miche�l Martin rief die Bevölkerung dazu auf, in Sicherheit und zu Hause zu bleiben.

