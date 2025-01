FPÖ-Länderchefs kritisieren ÖVP-Chef Stocker

Wien - Nachdem es diese Woche bei den Regierungsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP schon etwas gerumpelt hat, reiten nun blaue Landesparteichefs gegen den geschäftsführenden ÖVP-Chef Christian Stocker aus, der eine Kurskorrektur gefordert hatte. Salzburgs FPÖ-Chefin Marlene Svazek warf ihm einen "medialen Alleingang" vor und verlangte "seriöse" Verhandlungen. "Der Wahlkampf ist vorbei", richtete Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp Stocker aus.

Hamas ließ vier israelische Geiseln im Gazastreifen frei

Tel Aviv - Die islamistische Hamas hat im Rahmen der vereinbarten Waffenruhe im Gazastreifen eine weitere Gruppe von Geiseln freigelassen. Vier freigelassene Geiseln seien in Empfang genommen worden, teilte das israelische Militär am Samstag mit. Auf Live-Bildern des Nachrichtensenders Al-Jazeera war zuvor zu sehen, wie vier Frauen in Militäruniform von Hamas-Kämpfern auf ein Podium gebracht wurden, ehe sie in Fahrzeuge des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz stiegen.

US-Senat bestätigt Hegseth als Verteidigungsminister

Washington - Der umstrittene Ex-Fernsehmoderator Pete Hegseth wird Verteidigungsminister unter US-Präsident Donald Trump. Für die nötige Mehrheit im Senat brauchte es am Ende die Stimme von Vizepräsident J.D. Vance, der ein Patt auflöste. Drei Republikaner hatten gegen Hegseth gestimmt, darunter der frühere Mehrheitsführer Mitch McConnell. Der 44-Jährige wird mit dem Pentagon eines der wichtigsten Ministerien der USA leiten.

Trump sagt Kalifornien nach Bränden Unterstützung zu

Los Angeles/Washington - Nach seinen heftigen Vorwürfen und Beleidigungen gegen den Gouverneur Kaliforniens hat US-Präsident Donald Trump ihm angesichts der Feuerkatastrophe im Großraum Los Angeles dennoch seine Unterstützung zugesichert. "Es ist, als ob ihr von einer Bombe getroffen wurdet", sagte Trump in überraschend versöhnlicher Manier bei seiner Ankunft zu dem Demokraten Gavin Newsom. "Wir wollen es wieder in Ordnung bringen", sagte der Präsident. Das gehe nur, wenn man zusammenarbeite.

ELGA ab Juli mit Radiologie- und Laborbefunden

Wien - In der Elektronischen Gesundheitsakte ELGA sollen ab Juli auch Labor- und Radiologiebefunde und die zugehörigen Röntgen-, MRT- und CT-Bilder von niedergelassenen Ärzten gespeichert sein. Eine entsprechende Novelle der ELGA-Verordnung tritt am Sonntag in Kraft, teilte das Gesundheitsministerium mit. Ab 2026 gilt demnach diese Verpflichtung auch für Krankenanstalten. Spätestens bis 2030 müssen schließlich alle fachärztlichen Befunde in der ELGA digital zur Verfügung stehen.

Irland und Teile Großbritanniens im Bann von Sturm �owyn

Dublin/Belfast/London - Die Wetterlage in Irland und Teilen Großbritanniens bleibt wegen des Sturms �owyn angespannt. In Irland starb am Freitag ein Mann, nachdem ein Baum auf sein Auto gestürzt war, Hunderttausende Haushalte waren auch in der Nacht auf Samstag ohne Strom. In Schottland rief die Polizei die Menschen dazu auf, Reisen weiterhin zu vermeiden. Die Wetterdienste Met �ireann (Irland) und Met Office (Großbritannien) gaben Warnungen wegen Schnee und Eis aus.

EU-Militärchef bringt Armeepräsenz in Grönland ins Spiel

Berlin - EU-Militärchef Robert Brieger hat die Stationierung von europäischen Soldaten auf der vom US-Präsidenten Donald Trump beanspruchten dänischen Insel Grönland ins Gespräch gebracht. "Die Insel ist unter geopolitischen Gesichtspunkten von großer Bedeutung und hat auch aus sicherheitspolitischer Sicht eine große Relevanz", sagte der Vorsitzende des EU-Militärausschusses (EUMC) und frühere österreichische Generalstabschef der "Welt am Sonntag".

66-Jähriger stürzte in Steiermark über Pistenrand: tot

Lachtal - Ein 66-jähriger Steirer ist am Freitagvormittag bei einem Skiunfall im Skigebiet Lachtal (Bezirk Murau) ums Leben gekommen. Der Grazer war mit seiner Ehefrau und einem Freund auf einer mittelschweren Piste unterwegs. Nachdem seine Begleiter vorausgefahren waren und vergeblich auf ihn gewartet hatten, schlugen sie Alarm. Der Mann wurde kurze Zeit später gefunden - er dürfte nach einem Sturz über den Pistenrand in schneearmes Gelände gestürzt sein, teilte die Polizei mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red