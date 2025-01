Hamas ließ vier israelische Geiseln im Gazastreifen frei

Tel Aviv - Die islamistische Hamas hat im Gazastreifen vier weitere Geiseln freigelassen. Die vier jungen Soldatinnen wurden am Vormittag an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übergeben und kurz darauf in ihre Heimat gebracht. Es handelt sich um Liri Albag, Naama Levy, Karina Ariev und Daniella Gilboa, sie sind zwischen 19 und 20 Jahre alt. Islamistische Terroristen hatten die vier am 7. Oktober 2023 während des Überfalls der Hamas auf Israel mit rund 1.200 Toten entführt.

FPÖ-Länderchefs kritisieren ÖVP-Chef Stocker

Wien - Nachdem es diese Woche zwischen FPÖ und ÖVP schon etwas gerumpelt hat, reiten nun blaue Landesparteichefs gegen ÖVP-Chef Christian Stocker aus. Dieser hatte von der FPÖ eine Kurskorrektur gefordert. Stocker "gefährdet die Gesprächsbasis für konstruktive Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung", warnte die steirische FPÖ am Samstag. "Es bringt nichts, jetzt die Nerven zu verlieren", konterte ÖVP-Generalsekretär Alexander Pröll.

Widerstand gegen KTM-Restrukturierungsplan

Wien/Mattighofen/Wels - Während am Freitag im Zuge von Gläubigersitzungen rund um die Pleite von KTM und Tochterfirmen leichter Optimismus verbreitet wurde, gibt es offenbar auch Widerstand gegen die bisherigen Restrukturierungspläne des insolventen oberösterreichischen Motorradbauers. Eine Gruppe von Kreditgebern will mehr Geld zurück, wehrt sich gegen die geplante Umstrukturierung und schlägt einen eigenen Plan für bessere Gläubigeraussichten vor, schreibt die Finanznachrichtenagentur Bloomberg.

Anklage gegen steirischen Bombenbauer fertig

Graz - Die Anklage gegen den 55-jährigen mutmaßlichen Bombenbauer aus der Steiermark, der Sprengsätze bei den Zeugen Jehovas deponiert hatte, ist fertig, allerdings noch nicht rechtskräftig. Wie die Staatsanwaltschaft Graz am Samstag Medienberichte bestätigte, wurde der Mann wegen des Verbrechens der terroristischen Straftaten angeklagt. Im Raum steht mehr als zehnfacher Mordversuch. Der Verteidiger des Verdächtigen kann dagegen aber noch Einspruch erheben.

ELGA ab Juli mit Radiologie- und Laborbefunden

Wien - In der Elektronischen Gesundheitsakte ELGA sollen ab Juli auch Labor- und Radiologiebefunde und die zugehörigen Röntgen-, MRT- und CT-Bilder von niedergelassenen Ärzten gespeichert sein. Eine entsprechende Novelle der ELGA-Verordnung tritt am Sonntag in Kraft, teilte das Gesundheitsministerium mit. Ab 2026 gilt demnach diese Verpflichtung auch für Krankenanstalten. Spätestens bis 2030 müssen schließlich alle fachärztlichen Befunde in der ELGA digital zur Verfügung stehen.

Irland und Teile Großbritanniens im Bann von Sturm �owyn

Dublin/Belfast/London - Die Wetterlage in Irland und Teilen Großbritanniens bleibt wegen des Sturms �owyn angespannt. In Irland starb am Freitag ein Mann, nachdem ein Baum auf sein Auto gestürzt war, Hunderttausende Haushalte waren auch in der Nacht auf Samstag ohne Strom. In Schottland rief die Polizei die Menschen dazu auf, Reisen weiterhin zu vermeiden. Die Wetterdienste Met �ireann (Irland) und Met Office (Großbritannien) gaben Warnungen wegen Schnee und Eis aus.

Kleinkind in der Schweiz von Rottweiler schwer verletzt

Bern - In Sumiswald im Schweizer Kanton Bern ist ein Kleinkind am Freitagnachmittag von einem Rottweiler gebissen worden. Das Kind wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen. Das Schweizer Amt für Veterinärwesen hat den Hund beschlagnahmt und eingeschläfert. Das Kleinkind war auf einem Vorplatz vor einem Gebäude angegriffen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Anwesende Personen konnten den Hund von dem Kind trennen und einfangen.

Polizeiautos in München ausgebrannt - Staatsschutz ermittelt

München - Nach einem Brand von 23 Polizeifahrzeugen in München im Freistaat Bayern hat der deutsche Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen. Es besteht nach Angaben der Polizei der Verdacht, dass es sich um Brandstiftung handelt. Das auf Branddelikte spezialisierte Kommissariat ermittelt mit dem Staatsschutz gemeinsam. Die Dienstautos wurden vom Feuer komplett zerstört.

