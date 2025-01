Hamas ließ vier israelische Geiseln im Gazastreifen frei

Tel Aviv - Die islamistische Hamas hat im Gazastreifen vier weitere Geiseln freigelassen. Die vier jungen Soldatinnen wurden am Vormittag an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übergeben und kurz darauf in ihre Heimat gebracht. Die israelische Armee entließ im Gegenzug 200 Palästinenser aus der Haft. "Alle Terroristen wurden aus dem Ofer-Gefängnis und dem Ktziot-Gefängnis freigelassen", hieß es in einer Erklärung der israelischen Strafvollzugsbehörden.

FPÖ-Länderchefs kritisieren ÖVP-Chef Stocker

Wien - Nachdem es diese Woche zwischen FPÖ und ÖVP schon etwas gerumpelt hat, reiten nun blaue Landesparteichefs gegen VP-Chef Christian Stocker aus. Dieser hatte von der FPÖ eine Kurskorrektur gefordert. Stocker "gefährdet die Gesprächsbasis für konstruktive Koalitionsverhandlungen", warnte etwa die steirische FPÖ. Auch FPÖ-Chef Herbert Kickl zeigte sich erstaunt über Stocker, sprach sich aber für ein "einheitliches" Auftreten in Brüssel aus. Die ÖVP war um Beruhigung bemüht.

Drei Tote durch ukrainischen Angriff in Region Cherson

Cherson - Durch einen ukrainischen Angriff in der von Russland teilweise besetzten Region Cherson im Süden der Ukraine sind nach Angaben der pro-russischen Behörden vor Ort drei Menschen getötet worden. Der von Moskau eingesetzte Vorsteher der Region, Wladimir Saldo, warf Kiew am Samstag vor, Streumunition bei einem Angriff auf das Dorf Oleschky eingesetzt zu haben. Das Dorf liegt in der Nähe der Stadt Cherson und des Flusses Dnipro, der die Frontlinie markiert.

Rekord-Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest erwartet

Peking - Vor dem chinesischen Neujahrsfest haben sich in China Millionen von Menschen auf den Weg in ihre Heimatorte gemacht. In Bahnhöfen und Flughäfen im ganzen Land herrschte am Samstag großer Andrang von Reisenden, die über die Feiertage zu ihren Familien fahren wollten. Allein am Westbahnhof in Peking drängten sich tausende Reisende, die Koffer und Taschen in überfüllte Züge schleppten. In diesem Jahr wird mit einer Rekord-Reisewelle gerechnet.

Zwei Tote bei Hauseinsturz in der Türkei

Ankara - Bei einem Einsturz eines vierstöckigen Wohngebäudes in der türkischen Provinz Konya sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Drei Personen wurden verletzt, wie Innenminister Ali Yerlikaya mitteilte. Bei den Toten handelt es sich demnach um ein junges Ehepaar. Vier Menschen, darunter die Eigentümer des Hauses, seien festgenommen worden. Das Gebäude war den Angaben zufolge am Freitagabend eingestürzt. Die Ursache sei noch unklar, Ermittlungen seien eingeleitet worden.

Widerstand gegen KTM-Restrukturierungsplan

Wien/Mattighofen/Wels - Während am Freitag im Zuge von Gläubigersitzungen rund um die Pleite von KTM und Tochterfirmen leichter Optimismus verbreitet wurde, gibt es offenbar auch Widerstand gegen die bisherigen Restrukturierungspläne des insolventen oberösterreichischen Motorradbauers. Eine Gruppe von Kreditgebern will mehr Geld zurück, wehrt sich gegen die geplante Umstrukturierung und schlägt einen eigenen Plan für bessere Gläubigeraussichten vor, schreibt die Finanznachrichtenagentur Bloomberg.

Anklage gegen steirischen Bombenbauer fertig

Graz - Die Anklage gegen den 55-jährigen mutmaßlichen Bombenbauer aus der Steiermark, der Sprengsätze bei den Zeugen Jehovas deponiert hatte, ist fertig, allerdings noch nicht rechtskräftig. Wie die Staatsanwaltschaft Graz am Samstag Medienberichte bestätigte, wurde der Mann wegen des Verbrechens der terroristischen Straftaten angeklagt. Im Raum steht mehr als zehnfacher Mordversuch. Der Verteidiger des Verdächtigen kann dagegen aber noch Einspruch erheben.

Polizeieinsatz in Wiener Hotel wegen gefährlicher Drohung

Wien - Eine größere Anzahl an Polizeikräften samt der Sondereinheit WEGA ist Freitagabend zu einem Hotel an der Wiener Ringstraße ausgerückt. Ein randalierender Mitarbeiter habe im Foyer der noblen Herberge Kollegen wie Gäste mit einem messerähnlichen Gegenstand in Aufruhr versetzt, lautete der Einsatzgrund. Ein 27-Jähriger wurde festgenommen, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt am Samstag. Ihm wird neben gefährlicher Drohung auch ein Einbruchsdiebstahl vorgeworfen.

red