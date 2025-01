Hamas ließ vier israelische Geiseln im Gazastreifen frei

Tel Aviv - Die islamistische Hamas hat im Gazastreifen vier weitere Geiseln freigelassen. Die vier jungen Soldatinnen wurden am Vormittag an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übergeben und kurz darauf in ihre Heimat gebracht. Die israelische Armee entließ im Gegenzug 200 Palästinenser aus der Haft. "Alle Terroristen wurden aus dem Ofer-Gefängnis und dem Ktziot-Gefängnis freigelassen", hieß es in einer Erklärung der israelischen Strafvollzugsbehörden.

Schwere Kämpfe im Ostkongo - Panik in Millionenstadt Goma

Goma - Im Osten der Demokratischen Republik Kongo belagern die von Ruanda unterstützten M23-Rebellen die Provinzhauptstadt Goma. Die Stadt am Ufer des Kivu-Sees, in der sich einschließlich Flüchtlingen rund drei Millionen Menschen aufhalten sollen, ist weitgehend umzingelt. Schwere Kämpfe finden in der rund 25 Kilometer entfernten Stadt Sake statt, die die letzte Hürde für die Rebellen vor Goma darstellt.

Kommunalwahlen in 568 niederösterreichischen Gemeinden

St. Pölten - In Niederösterreich sind am Sonntag 1,307.510 Stimmberechtigte zu Kommunalwahlen aufgerufen. In 568 der 573 Gemeinden wird über die Neuzusammensetzung der Stadt- und Ortsparlamente entschieden. 11.821 Mandate kommen zur Vergabe, 1.940 Parteien und Listen treten an. Die Bürgermeister werden nicht direkt, sondern von den jeweiligen Gemeinderäten gewählt.

Stichwahl zwischen Rot und Blau in Linz um Bürgermeisteramt

Wien - Erneut heißt es für knapp 152.000 Linzerinnen und Linzer am Sonntag, einen Bürgermeister zu wählen. Nachdem beim ersten Urnengang vor zwei Wochen keiner der Angetretenen die absolute Mehrheit erreicht hat, kommt es zur Stichwahl zwischen dem derzeit geschäftsführenden SPÖ-Vizebürgermeister Dietmar Prammer und FPÖ-Stadtrat Michael Raml. Die 215 Wahllokale sind von 7.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Spannend wird die Wahlbeteiligung, die am 12. Jänner bei nur 42,2 Prozent lag.

FPÖ will offenbar Bankenabgabe

Wien - Die Stimmung zwischen den Koalitionsverhandlern FPÖ und ÖVP ist getrübt - nun dürfte ein weiterer inhaltlicher Stolperstein dazukommen: Die FPÖ tritt für eine Bankenabgabe ein, berichtete die "Kronen Zeitung" am Samstag online. Eine solche Abgabe galt bisher als No-Go für die ÖVP.

AfD-Wahlkampfshow mit Musk und Kickl

Berlin - Vier Wochen vor der deutschen Bundestagswahl hat sich Tech-Milliardär Elon Musk erneut auf großer Bühne in den deutschen Wahlkampf eingeschaltet und für die AfD geworben. Beim offiziellen Wahlkampfauftakt der Partei in Halle (Saale) wurde der Trump-Berater und Tesla-Chef zu Beginn der Rede von Parteichefin Alice Weidel live aus den USA zugeschaltet. FPÖ-Chef Herbert Kickl meldete sich mit Unterstützung per Videobotschaft zu Wort.

"Ungeduld des Herzens" siegte bei Filmfestival Max Ophüls

Saarbrücken - Der deutsche Film "Ungeduld des Herzens" ist der Gewinner des 46. Filmfestivals Max Ophüls Preis. Das Werk des Münchner Regisseurs Lauro Cress (41) gewann am Samstagabend den mit 36.000 Euro dotierten Hauptpreis für den besten Spielfilm. Die beiden österreichischen Spielfilm-Beiträge "Callas, Darling" und "Pfau, bin ich echt?" gingen leer aus.

Knapp 1.000 Demonstranten gegen Grazer Akademikerball

Graz - Knapp 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben am Samstagabend in Graz gegen den 70. Akademikerball und gegen eine blaue Regierungsbeteiligung demonstriert. Die Aktivisten marschierten vor Beginn des Balls im Grazer Congress vom Mariahilferplatz aus einmal rund um den Congress, für dessen direktes Umfeld seitens der Polizei aus Sicherheitsgründen ein Platzverbot verhängt worden war. Nur Ballbesucher und Menschen, die dort arbeiten, wurden zum Congress vorgelassen.

