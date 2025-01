Schallenberg appelliert: "Gegen Antisemitismus aufstehen"

Wien - Anlässlich des internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am Montag hat Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 80 Jahren erinnert und Österreichs Verantwortung im Umgang mit seiner Geschichte betont. "Es liegt an jedem Einzelnen von uns, dass wir Hass und Ausgrenzung keinen Platz bieten", appellierte der Kanzler in einer Aussendung. Es gelte, gegen Antisemitismus "entschieden aufzustehen".

Trump will Gaza "säubern" - Araber sollen Bewohner aufnehmen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich dafür ausgesprochen, den zerstörten Gazastreifen zu räumen und die dort lebenden Palästinenser in arabischen Ländern unterzubringen. Er wolle, dass Ägypten und Jordanien Menschen aufnähmen, sagte Trump an Bord der Regierungsmaschine Air Force One laut mitreisenden Journalisten. Man spreche von eineinhalb Millionen Menschen, "und wir säubern das Gebiet einfach gründlich", so Trump. Die Waffenruhen im Gazastreifen und im Libanon wackeln.

Stichwahl zwischen Rot und Blau in Linz um Bürgermeisteramt

Linz - Am Sonntag um 7.00 Uhr ist in Linz die Bürgermeisterstichwahl angelaufen. Knapp 152.000 Bürgerinnen und Bürger können zwischen dem derzeit geschäftsführenden SPÖ-Vizebürgermeister Dietmar Prammer und FPÖ-Stadtrat Michael Raml entscheiden. Eine erste Hochrechnung der Stadt wird ca. 30 Minuten nach dem Wahlschluss um 16.00 Uhr erwartet. Nachdem beim ersten Urnengang vor zwei Wochen die Wahlbeteiligung magere 42,2 Prozent betrug, heißt es nun: Wählermobilisation.

Unbekannter fuhr in Vorarlberg drei Fußgänger an

Bregenz - Ein unbekannter Pick-up-Fahrer hat am späten Samstagabend in Bildstein (Bezirk Bregenz) drei Fußgänger von hinten angefahren und Fahrerflucht begangen. Nach der Kollision wendete er und fuhr nochmals an den Verletzten vorbei. Die Polizei sucht Zeugen sowie den Lenker des weißen Pritschenwagens ohne Vordertüren. Zwei Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht.

Erste Wahllokale in NÖ noch am Vormittag wieder geschlossen

St. Pölten - Bei teils vorfrühlingshaften Temperaturen sind am Sonntag die Kommunalwahlen in 568 der 573 niederösterreichischen Gemeinden gelaufen. Bis zu zwölf Grad waren im Bundesland prognostiziert. Auf vielerorts Nebel in der Früh folgten Sonne und Wolken. Zwischenfälle im Zusammenhang mit den Urnengängen seien nicht gemeldet worden, teilte die Polizei am Vormittag auf APA-Anfrage mit.

Lukaschenko ist Anerkennung der Wahl durch den Westen egal

Minsk - In Belarus hat der Haupttag der als Farce kritisierten Präsidentenwahl begonnen, mit der Machthaber Alexander Lukaschenko sich eine siebente Amtszeit sichern will. Belarus macht nach Worten von Lukaschenko seine Präsidentenwahl nicht von der Zustimmung des Auslands abhängig. Die Wahl finde für das eigene Volk statt, sagte er bei der Stimmabgabe in Minsk. Ihm sei völlig egal, ob die EU die Wahl anerkenne oder nicht.

Russland meldet Abschuss ukrainischer Drohnen

Moskau - Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Sonntag 15 ukrainische Drohnen über verschiedenen Regionen des Landes abgeschossen. Acht seien über Rjasan, sechs über Kursk und eine über Belgorod unschädlich gemacht worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Zudem seien zwei Seedrohnen im Schwarzen Meer getroffen worden. Laut dem Gouverneur von Rjasan, Pawel Malkow, gab es in seiner Region keine Verletzten. Die Schäden würden noch erfasst.

Energiepreise für Haushalte erneut gestiegen

Wien - Die Energiepreise für einen durchschnittlichen Haushalt sind im Dezember 2024 zum zweiten Mal in Folge gestiegen. Im Vergleich zum November stiegen die Kosten um 0,5 Prozent. Allerdings gingen sie im Jahresvergleich um 12,1 Prozent zurück, da die Preise für Erdgas und Brennholz gegenüber Dezember 2023 gesunken sind, teilte die Energieagentur in einer Aussendung mit. Für heuer ist jedoch mit Preisanstiegen zu rechnen.

