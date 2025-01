Stichwahl zwischen Rot und Blau in Linz um Bürgermeisteramt

Linz - Seit 7.00 Uhr sind in Linz die Wahllokale für die Bürgermeisterstichwahl geöffnet. Die Kandidaten, der geschäftsführende SPÖ-Vizebürgermeister Dietmar Prammer und FPÖ-Stadtrat Michael Raml, haben am Vormittag ihre Stimmen abgegeben. Auch wenn Raml beim ersten Urnengang mit 20,2 Prozent nur die Hälfte der Stimmen vom Erstplatzierten Prammer (40,2) erzielte, sei noch "alles möglich". Prammer rief erneut zur Wahl auf; vor zwei Wochen lag die Wahlbeteiligung bei nur 42,2 Prozent.

67 von 68 Stimmen für Volkspartei in Großhofen

St. Pölten - In Großhofen (Bezirk Gänserndorf), Niederösterreichs kleinster Gemeinde mit lediglich 79 Wahlberechtigten, hat die ÖVP beim kommunalen Urnengang am Sonntag 67 Stimmen erhalten. Nur die Volkspartei hatte auch kandidiert. Im Gegensatz zu 2015 und 2020 war die Liste Großhofen (LGH) nicht mehr angetreten. Das Ortsparlament der Marchfeld-Gemeinde zählt 13 Mitglieder. Die Wahlbeteiligung betrug 86,08 Prozent (2020: 90,63 Prozent). 68 Stimmen wurden abgegeben.

Lukaschenko ist Anerkennung der Wahl durch den Westen egal

Minsk - In Belarus hat der Haupttag der als Farce kritisierten Präsidentenwahl begonnen, mit der Machthaber Alexander Lukaschenko sich eine siebente Amtszeit sichern will. Belarus macht nach Worten von Lukaschenko seine Präsidentenwahl nicht von der Zustimmung des Auslands abhängig. Die Wahl finde für das eigene Volk statt, sagte er bei der Stimmabgabe in Minsk. Ihm sei völlig egal, ob die EU die Wahl anerkenne oder nicht.

15 Tote und Dutzende Verletzte im Südlibanon

Beirut - Nach dem Ablauf einer Frist zum Rückzug israelischer Truppen im Südlibanon kommt es dort zu Spannungen und teils tödlichem Beschuss. 15 Menschen seien durch israelischen Beschuss getötet worden, darunter ein Soldat, und 83 verletzt, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit. Anrainer versuchten, im Süden in ihre Wohnorte zurückzukehren trotz der dort weiterhin stationierten israelischen Truppen.

Russische Armee erobert Ort im Donbass

Moskau - Russische Truppen haben in der Ostukraine nach Berichten auf beiden Seiten die Kleinstadt Welyka Nowosilka besetzt. Der ukrainische Militärblog DeepState, der der Armee nahesteht, sah auf seiner aktualisierten Karte nur noch eine Straße am Stadtrand in der Hand der Verteidiger. Russische Militärbeobachter schrieben auf dem Blog Dwa Majora, das Landstädtchen sei nach einem Jahr Kampf erobert worden.

Weiterer Toter nach Sturm �owyn in Schottland

Dublin/Edinburgh/Belfast - In Großbritannien und Irland sind die Folgen von Sturm �owyn weiter zu spüren. Am Sonntag wurde der Tod eines 19-Jährigen aus Schottland gemeldet. Der Mann hatte den Angaben zufolge am Freitag einen Autounfall und erlag am Samstag seinen Verletzungen. Auch in Irland war am Freitag ein Mann (20) gestorben, nachdem ein Baum auf sein Auto gestürzt war. Die Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten gingen am Wochenende voran.

FPÖ-Schelte für Haslauer "künstliche" Aufgeregtheit

Wien - Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) will der Schelte aus den blauen Landesparteien gegen seinen Bundesparteichef nicht zu viel Bedeutung für die Koalitionsverhandlungen beimessen: "Das ist eine gesteuerte Aufgeregtheit, eine etwas künstliche", gab sich Haslauer am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" "gelassen". Die "Kehrtwendung" der ÖVP hin zur FPÖ sei für seine Partei "schmerzlich und schwierig", aber man brauche eine "handlungsfähige Regierung".

Nur wenige Anzeigen am Rennwochenende in Kitzbühel

Kitzbühel - Das Kitzbühel-Wochenende ist aus polizeilicher Sicht ohne gröbere Zwischenfälle verlaufen. Wie die Exekutive am Sonntagnachmittag mitteilte, kamen an den drei Tagen sechs leichte Körperverletzungen, großteils am Samstag, zur Anzeige, daneben wenige Sachbeschädigungen, Diebstähle und Ordnungsstörungen. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sprach von einem "friedlichen Sportereignis der Sonderklasse". Die Polizei zählte insgesamt rund 77.000 Besucher.

