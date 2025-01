Bürgermeister-Stichwahl in Linz: Wahllokale geschlossen

Linz - Seit 16.00 Uhr haben in Linz die Wahllokale für die Bürgermeisterstichwahl geschlossen. Die Kandidaten, der geschäftsführende SPÖ-Vizebürgermeister Dietmar Prammer und FPÖ-Stadtrat Michael Raml, hatten vormittags gewählt. Auch wenn Raml beim ersten Urnengang mit 20,2 Prozent nur die Hälfte der Stimmen vom Erstplatzierten Prammer (40,2) erzielte, sei noch "alles möglich". Prammer rief erneut zur Wahl auf; vor zwei Wochen lag die Wahlbeteiligung bei nur 42,2 Prozent.

Protest in Griechenland nach schwerem Zugsunglück 2023

Athen/Larissa - Knapp zwei Jahre nach dem schwersten Zugsunglück in der Geschichte Griechenlands haben dort zehntausende Menschen bei erneuten Protesten "Gerechtigkeit" gefordert. Allein in der Hauptstadt Athen versammelten sich am Sonntag nach Polizeiangaben mehr als 30.000 Demonstrierende, in Griechenlands zweitgrößter Stadt Thessaloniki 16.000. In mehreren anderen griechischen Städten demonstrierten laut in Online-Netzwerken veröffentlichten Fotos und Videos tausende weitere Menschen.

ÖVP mit Gemeindebundpräsident in Ardagger weiter Erster

St. Pölten - In Ardagger (Bezirk Amstetten), wo Gemeindebundpräsident Johannes Pressl als Bürgermeister fungiert, hat die ÖVP bei den niederösterreichischen Gemeinderatswahlen am Sonntag 8,90 Prozentpunkte eingebüßt, blieb mit 66,42 Prozent jedoch deutlich Erster. Die FPÖ verbesserte sich um 11,43 Prozentpunkte auf 20,39 Prozent. Die SPÖ erreichte 13,20 Prozent (minus 2,53 Prozentpunkte).

15 Tote und Dutzende Verletzte im Südlibanon

Beirut - Nach dem Ablauf einer Frist zum Rückzug israelischer Truppen im Südlibanon kommt es dort zu Spannungen und teils tödlichem Beschuss. 15 Menschen seien durch israelischen Beschuss getötet worden, darunter ein Soldat, und 83 verletzt, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit. Anrainer versuchten, im Süden in ihre Wohnorte zurückzukehren trotz der dort weiterhin stationierten israelischen Truppen.

Russische Armee erobert Ort im Donbass

Moskau - Russische Truppen haben in der Ostukraine nach Berichten auf beiden Seiten die Kleinstadt Welyka Nowosilka besetzt. Der ukrainische Militärblog DeepState, der der Armee nahesteht, sah auf seiner aktualisierten Karte nur noch eine Straße am Stadtrand in der Hand der Verteidiger. Russische Militärbeobachter schrieben auf dem Blog Dwa Majora, das Landstädtchen sei nach einem Jahr Kampf erobert worden.

FPÖ-Schelte für Haslauer "künstliche" Aufgeregtheit

Wien - Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) will der Schelte aus den blauen Landesparteien gegen seinen Bundesparteichef nicht zu viel Bedeutung für die Koalitionsverhandlungen beimessen: "Das ist eine gesteuerte Aufgeregtheit, eine etwas künstliche", gab sich Haslauer am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" "gelassen". Die "Kehrtwendung" der ÖVP hin zur FPÖ sei für seine Partei "schmerzlich und schwierig", aber man brauche eine "handlungsfähige Regierung".

Meistgesuchter Drogenboss Europas in Afrika entdeckt

Den Haag/Freetown - Nach jahrelanger Fahndung ist einer der meistgesuchten Drogenbosse Europas in Sierra Leone ausfindig gemacht worden. Seit einem halben Jahr sei absolut sicher, dass sich der Niederländer Jos Leijdekkers, der eine Schlüsselfigur des internationalen Kokainhandels sei, in dem westafrikanischen Land aufhalte, teilte die niederländische Polizei mit. Der Gesuchte mit dem Spitznamen "Bolle Jos" steht auf der EU-Liste der meistgesuchten Kriminellen.

Rettungsmitarbeiter in Polen von Patient erstochen

Warschau - In Polen hat ein tödlicher Messerangriff auf einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes für Empörung gesorgt. Der Sanitäter sei von einem Patienten attackiert worden, dem er habe helfen wollen, teilte Gesundheitsministerin Izabela Leszczyna am Sonntag mit. Der 64-Jährige sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Leszczyna sprach den Angehörigen des Toten ihr Beileid aus und kündigte Unterstützung an.

