Platz eins für FPÖ in drei Gemeinden in Niederösterreich

St. Pölten - Die FPÖ hat am Sonntag erstmals auf kommunaler Ebene in Niederösterreich erste Plätze erreicht. Der Fall war das bei den Gemeinderatswahlen in Enzersdorf an der Fischa (Bezirk Bruck an der Leitha), in Pernitz (Bezirk Wiener Neustadt-Land) sowie in Lassee (Bezirk Gänserndorf). 35,71 Prozent bzw. 26,58 bzw. 32,59 Prozent bedeuteten die Spitzenposition.

SP-Prammer gewinnt Bürgermeister-Stichwahl in Linz

Linz - Mit Dietmar Prammer bekommt die Stadt Linz - wie bereits seit 1945 - neuerlich einen SPÖ-Bürgermeister. Der bisher geschäftsführende Vizebürgermeister hängte laut amtlichem Endergebnis seinen FPÖ-Konkurrenten Stadtrat Michael Raml (FPÖ) klar ab: Prammer bekam 77,1 Prozent, Raml 22,9 Prozent.

Israelische Zivilistin kommt vor nächstem Austausch frei

Kairo - Die israelische Geisel Arbel Yehud wird noch vor dem nächsten Geiselaustausch freigelassen werden. Das sagte ein Sprecher des Islamischen Jihad am Sonntag gegenüber Reuters. Die Vermittler haben demnach vereinbart, die Frau im Austausch gegen die Freilassung von 30 palästinensischen Häftlingen zu übergeben.

22 Tote und Dutzende Verletzte im Südlibanon

Beirut - Nach dem Ablauf einer wichtigen Frist zum Rückzug israelischer Truppen ist es im Südlibanon erneut zu tödlichen Zwischenfällen gekommen. Laut dem libanesischen Gesundheitsministerium wurden mindestens 22 Menschen durch israelischen Beschuss getötet, darunter ein Soldat. Weitere 124 seien verletzt worden, darunter auch neun Minderjährige und ein Sanitäter. Bewohner hatten versucht, trotz der dort weiterhin stationierten israelischen Truppen in ihre Wohnorte zurückzukehren.

Exit Poll: Autokrat Lukaschenko in Belarus wiedergewählt

Minsk - Der Autokrat Alexander Lukaschenko ist bei der als Farce kritisierten, weder freien noch fairen Präsidentenwahl in Belarus laut einer amtlichen Nachwahlbefragung für eine siebente Amtszeit wiedergewählt worden. Demnach erhielt der seit 1994 herrschende Lukaschenko am Sonntag 87,6 Prozent der Stimmen. Da er die Opposition unterdrückt, stand der Sieg des 70-Jährigen von vornherein fest. Dieses Mal trat kein ernst zu nehmender Gegenkandidat mehr gegen ihn an.

Tote und Verletzte bei Artilleriefeuer in der Ostukraine

Moskau - Bei russischen Artillerieangriffen in der Ostukraine sind nach offiziellen Angaben mindestens ein Mensch getötet und vier weitere schwer verletzt worden. In der seit Wochen schwer umkämpften Stadt Pokrowsk am Rand des Donbass starb eine Frau, in Konstantinowka wurden vier Menschen beim Einschlag von Granaten in Wohnhäuser verletzt, meldete der regionale Militärverwalter Wadim Filaschkin auf Telegram. Russische Truppen besetzten einen weiteren Ort im Donbass: Welyka Nowosilka.

Neuerlich Glasfaserkabel in Ostsee beschädigt

Vilnius/Brüssel - Ein Unterwasserglasfaserkabel zwischen Lettland und Schweden ist am Sonntagmorgen beschädigt worden. "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es höchstwahrscheinlich äußere Schäden gibt und dass diese erheblich sind", sagte die lettische Ministerpräsidentin Evika Silina nach einer außerordentlichen Kabinettssitzung zu Journalisten. Ihr Land werde sich mit dem westlichen Verteidigungsbündnis NATO und den Ostsee-Anrainern abstimmen.

Geisterfahrerin baute Unfall auf A22 in NÖ

Stockerau - Eine Geisterfahrerin hat am Sonntagnachmittag auf der Donauufer-Autobahn (A22) einen Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen verursacht. Die ältere Dame dürfte versehentlich falsch auf die Autobahn aufgefahren sein und beim Knoten Stockerau mehrere Autos touchiert haben, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich einen Bericht des Ö3-Verkehrsservices. Die Geisterfahrerin wurde bei dem Unfall verletzt.

