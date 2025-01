ÖVP landesweit zum vierten Mal unter 50 Prozent

St. Pölten - Die ÖVP hat bei den niederösterreichischen Gemeinderatswahlen am Sonntag zum vierten Mal weniger als 50 Prozent landesweit erreicht. Mit 46,97 Prozent (minus 5,86 Prozentpunkte) blieb die Volkspartei dennoch klare Nummer eins auf kommunaler Ebene. Das "fiktive Landesergebnis" lag knapp unter jenem aus 1995 mit 47,34 Prozent.

SP-Prammer gewinnt Bürgermeister-Stichwahl in Linz

Linz - Mit Dietmar Prammer bekommt die Stadt Linz - wie bereits seit 1945 - neuerlich einen SPÖ-Bürgermeister. Der bisher geschäftsführende Vizebürgermeister hängte laut amtlichem Endergebnis seinen FPÖ-Konkurrenten Stadtrat Michael Raml (FPÖ) klar ab: Prammer bekam 77,1 Prozent, Raml 22,9 Prozent.

US-Behörden starten Einsätze gegen Migranten in Chicago

Chicago/Washington/Bogota - Beamte der US- Einwanderungsbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement) haben rund eine Woche nach Amtsantritt von Präsident Donald Trump in der Metropole Chicago mit "gezielten Einsätzen" gegen Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis begonnen. Man werde dabei von Strafverfolgungsbehörden wie der Bundespolizei FBI unterstützt, teilte ICE mit. Ziel sei es, "die Einwanderungsgesetze der USA durchzusetzen".

Exit Poll: Autokrat Lukaschenko in Belarus wiedergewählt

Minsk - Der Autokrat Alexander Lukaschenko ist bei der als Farce kritisierten, weder freien noch fairen Präsidentenwahl in Belarus laut einer amtlichen Nachwahlbefragung für eine siebente Amtszeit wiedergewählt worden. Demnach erhielt der seit 1994 herrschende Lukaschenko am Sonntag 87,6 Prozent der Stimmen. Da er die Opposition unterdrückt, stand der Sieg des 70-Jährigen von vornherein fest. Dieses Mal trat kein ernst zu nehmender Gegenkandidat mehr gegen ihn an.

22 Tote und Dutzende Verletzte im Südlibanon

Beirut - Nach dem Ablauf einer wichtigen Frist zum Rückzug israelischer Truppen ist es im Südlibanon erneut zu tödlichen Zwischenfällen gekommen. Laut dem libanesischen Gesundheitsministerium wurden mindestens 22 Menschen durch israelischen Beschuss getötet, darunter ein Soldat. Weitere 124 seien verletzt worden, darunter auch neun Minderjährige und ein Sanitäter. Bewohner hatten versucht, trotz der dort weiterhin stationierten israelischen Truppen in ihre Wohnorte zurückzukehren.

Israelische Zivilistin kommt vor nächstem Austausch frei

Kairo - Die israelische Geisel Arbel Yehud wird noch vor dem nächsten Geiselaustausch freigelassen werden. Das sagte ein Sprecher des Islamischen Jihad am Sonntag gegenüber Reuters. Die Vermittler haben demnach vereinbart, die Frau im Austausch gegen die Freilassung von 30 palästinensischen Häftlingen zu übergeben.

Kongo wirft Ruanda "Kriegserklärung" vor

Brazzaville/Kigali - Die Demokratische Republik Kongo hat dem Nachbarland Ruanda die Entsendung von Truppen in ihr Land vorgeworfen. Das sei eine "Kriegserklärung", die Sanktionen des UNO-Sicherheitsrats erfordere, sagte die kongolesische Außenministerin Therese Kayikwamba Wagner am Sonntag bei einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats. Die Sitzung war wegen der eskalierenden Kämpfe im Osten der Demokratischen Republik Kongo angesetzt worden.

Zwei Menschen am Ätna tödlich verunglückt

Catania - Nach mehreren Unfällen am Vulkan Ätna auf Sizilien sind am Sonntag zwei Wanderer ums Leben gekommen. Ein 17-Jähriger war auf einem Wanderweg in einem Hochtal am Südosthang des Vulkans unterwegs, als er plötzlich in die Tiefe stürzte. Fast zur gleichen Zeit ging ein weiterer Alarm ein, sodass die Rettungskräfte gleich wieder in Richtung Ätna starten mussten. Ein 60-jähriger Wanderer war offenbar ausgerutscht. Er stürzte und schlug mit dem Kopf auf Eis auf.

