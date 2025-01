80. Jahrestag der KZ-Befreiung: Feier in Auschwitz-Birkenau

Oswiecim (Auschwitz) - Am Montag jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau zum 80. Mal. Soldaten der Roten Armee rückten am 27. Jänner 1945 in das KZ ein. In der Gedenkstätte in der polnischen Stadt Oświęcim findet aus diesem Anlass ein Gedenkakt mit rund 60 Staats- und Regierungschefs sowie EU-Spitzenvertretern statt. Aus Österreich reisen Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie ÖVP-Ministerin Susanne Raab an.

Holocaust-Gedenken im Parlament und am Heldenplatz

Wien - Anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktags wird am Montag der Opfer des Nazi-Regimes gedacht. Im Parlament findet eine Diskussionsveranstaltung für Schüler mit einer Zeitzeugin statt, an der auch Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) teilnehmen wird. Am Abend findet eine Gedenkveranstaltung am Heldenplatz statt. Bereits zuvor gab es erneut zahlreiche Appelle und Mahnungen zum 80. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz.

Entscheidende Woche für Koalition

Wien - Die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP in den Untergruppen gehen am Montag in die zweite Runde - und in eine wohl entscheidende. Im Laufe des Tages treffen sich die Gesprächspartner und -partnerinnen zu den Themen Wirtschaft, Landwirtschaft, Landesverteidigung, Innere Sicherheit und Justiz. Nachdem sich am Wochenende ein Zwist entsponnen hatte, müssen die Verhandlungspartner nun dringend Erfolge erzielen.

Afghanistan startet erste Polio-Impfkampagne für dieses Jahr

Kabul - Afghanistan hat die erste Polio-Impfkampagne für dieses Jahr gestartet. Laut dem von den Taliban geführten Gesundheitsministerium sollen innerhalb von drei Tagen rund sechs Millionen Kinder unter fünf Jahren eine Impfung erhalten. Die Kampagne werde in 16 von insgesamt 34 Provinzen durchgeführt. Polio ist eine Infektionskrankheit, die vor allem bei Kleinkindern dauerhafte Lähmungen hervorrufen und zum Tod führen kann.

Lukaschenko zum Sieger der Wahl in Belarus erklärt

Minsk - Die Wahlkommission in Belarus hat Alexander Lukaschenko erwartungsgemäß zum Sieger der als unfair und unfrei kritisierten Präsidentenwahl erklärt - zum siebenten Mal in Folge. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Belta kam der von Russland unterstützte Staatschef, der seit 30 Jahren an der Macht ist, nach vorläufigen Ergebnissen auf 86,82 Prozent der Stimmen. Der angebliche Stimmenanteil ist der höchste, der Lukaschenko jemals zugesprochen wurde.

Libanesische Armee rückt in weitere Grenzorte vor

Washington - Die libanesischen Streitkräfte rücken kurz nach Verlängerung der Waffenruhe mit Israel laut dpa-Informationen in zahlreiche Grenzstädte im Süden vor. Die Armee rückte am Montag teilweise wieder in den Ort Mais al-Jabal an der Demarkationslinie zum Nachbarland Israel ein, wie aus Sicherheitskreisen verlautete. Die israelische Armee ist demnach noch in mehr als einem Dutzend libanesischer Städte und Dörfer stationiert.

Kongo-Rebellen erklären Einnahme von Millionenstadt Goma

Goma/New York - Die Rebellen der M23-Bewegung haben nach eigenen Angaben die Kontrolle über die größte Stadt im Osten der Demokratischen Republik Kongo, Goma, übernommen. "Wir haben Goma eingenommen und den Soldaten befohlen, sich bis drei Uhr Ortszeit zu ergeben", sagte Corneille Nangaa, Anführer der Congo River Alliance, zu der auch die M23 gehört. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Der UNO-Sicherheitsrat forderte die Rebellen zum Rückzug auf.

Doskozil entscheidet über Koalitionsverhandlungen

Eisenstadt - Der Parteivorstand der SPÖ Burgenland ist am späteren Montagvormittag zusammengetreten, um zu entscheiden, mit wem sie konkrete Verhandlungen über die neue Landesregierung aufnimmt. Vor der Sitzung tagte bereits das Parteipräsidium, Informationen über den künftigen Verhandlungspartner ließen sich die Teilnehmer im SPÖ-Klub gegenüber der APA nicht entlocken. Für 12 Uhr wurde bereits zu einer Pressekonferenz geladen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red