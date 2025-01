Israel will Kontakt zu Palästinenserhilfswerk UNRWA stoppen

New York - Im Zuge des Verbots der Aktivitäten des UNO-Palästinenserhilfswerks UNRWA auf israelischem Territorium will Israel die Verbindungen zur UNO-Organisation vollständig kappen. Israel werde jeglichen direkten und indirekten Kontakt zu UNRWA abbrechen, kündigte der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Danny Danon, am Dienstag vor einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats in New York an. Die USA unterstützten die Entscheidung ihres Verbündeten.

Kairo dementiert Telefonat von Trump und al-Sisi

Kairo/Doha - Die ägyptische Regierung hat Berichte über ein Telefonat von Staatschef Abdel Fattah al-Sisi mit US-Präsident Donald Trump dementiert. "Eine hochrangige offizielle Quelle hat zurückgewiesen, was mehrere Medien über ein Telefongespräch zwischen dem ägyptischen und dem US-Präsidenten berichtet haben", erklärte der staatliche Informationsdienst am Dienstag in Kairo. Sollte ein derartiger Kontakt stattfinden, würde dies öffentlich mitgeteilt.

Weltuntergang in 89 Sekunden: Forscher warnen vor Desaster

Washington - 89 Sekunden bis zum Weltuntergang: Angesichts der instabilen Weltlage warnen Wissenschafter vor einer globalen Katastrophe. Forscher des "Bulletin of the Atomic Scientists" stellten die symbolische Zeit bis zum Untergang der Erde erstmals auf 89 Sekunden, wie sie in Washington mitteilten. 2023 hatten die Forscher die Zeiger der "Weltuntergangsuhr" erstmals auf 90 Sekunden vor Mitternacht gestellt und dies 2024 so belassen.

Rot-grüne Koalitionsverhandlungen starten im Burgenland

Eisenstadt - Im Burgenland haben am Dienstag die Koalitionsverhandlungen zwischen SPÖ und Grünen begonnen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Grünen-Sprecherin Anja Haider-Wallner trafen um 14 Uhr mit ihren Verhandlungsteams im Kultur- und Kongresszentrum in Eisenstadt ein. Beide gingen mit positiven Gefühlen in die Gespräche und zeigten sich vom Zustandekommen einer Koalition überzeugt. Die ÖVP will sich nach der verpassten Regierungsbeteiligung neu aufstellen.

M23 und ruandische Soldaten kontrollieren Flughafen in Goma

Kinshasa/Nairobi - Nach ihrem Angriff auf die strategische Provinzhauptstadt Goma im Ostkongo kontrollieren die Rebellen einem Regierungsbeamten zufolge nun Teile des Flughafens der Stadt. Die Rebellenmiliz M23 hätte außerdem alle strategischen Punkte der Stadt besetzt, sagte der Minister für ländliche Entwicklung und Parlamentsabgeordnete für Goma, Muhindo Nzangi Butondo, in einem Interview mit dem lokalen Radiosender Top Congo. Nähere Angaben machte Butondo nicht.

Strafe für Doppelmord an zwei Wiener Wohnungslosen erhöht

Wien - Das Wiener Oberlandesgericht (OLG) hat am Dienstag die Strafe für einen 18-Jährigen erhöht, der im November 2024 am Landesgericht für Strafsachen wegen Doppelmordes an zwei wohnungslosen Männern, versuchten Mordes an einer unterstandslosen Frau und schwerer Körperverletzung zulasten seiner Mutter zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden war. Die Strafe wurde um ein Jahr auf 13 Jahre Haft erhöht, bestätigte ein OLG-Sprecher Medienberichte. Die Entscheidung ist rechtskräftig.

Volksanwaltschaft für mehr Suizidprävention in Gefängnissen

Wien - Volksanwältin Gabriela Schwarz (ÖVP) fordert eine bessere Suizidprävention im Strafvollzug. Aus ihrer Sicht wäre es notwendig, bei allen neu aufgenommenen Häftlingen sechs bis acht Wochen nach ihrer Aufnahme in Justizanstalten (JA) zu überprüfen, ob es Anzeichen einer Selbstgefährdung gibt. Das sagte Schwarz am Dienstag im Gespräch mit der APA. "Weiters wäre es hilfreich, bei den Übergaben vom Tag- zum Nachtdienst das Augenmerk besonders darauf zu legen", meinte Schwarz.

Wien klagt über Mehrkosten durch Gastpatienten

Wien - Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) macht im Streit um die Kosten für Gastpatienten weiter mobil und schießt sich dabei auf das Nachbarbundesland Niederösterreich ein. Patientinnen und Patienten aus Niederösterreich hätten bereits im Jahr 2022 für Wien Mehrkosten in Höhe von rund 420 Mio. Euro verursacht, rechnete das Hacker-Büro am Dienstag vor. Den Gesundheitsverantwortlichen in Niederösterreich und dem Burgenland wirft Hacker Gesprächsverweigerung vor.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red