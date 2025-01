Kika/Leiner-Konkurs - Möbelkette schließt endgültig

Wien/St. Pölten - Nach 115 Jahren endet die Firmengeschichte des Möbelhändlers Leiner. Kika/Leiner sperrt am Mittwoch nach Geschäftsschluss die zuletzt verbliebenen 17 Standorte zu. Rund 1.350 Beschäftigte verlieren ihren Job. Die ehemals größte Möbelkette Österreichs befindet sich seit längerem in der Krise: Seit 2013 gab es drei Eigentümerwechsel und zwei Insolvenzen. Die Kette hatte Anfang Dezember ihren zwei Wochen zuvor eingebrachten Sanierungsplan zurückgezogen und Konkurs angemeldet.

Prozess in Linz wegen versuchten Femizids

Linz - Ein 25-Jähriger, der Ende August des Vorjahres im Linzer Stadtteil Ebelsberg seine Freundin mit sechs Messerstichen lebensbedrohlich verletzt haben soll, steht am Mittwoch wegen versuchten Mordes vor Gericht. Der Mann soll mitten auf der Straße mit einem Küchenmesser auf seine Lebensgefährtin losgegangen sein. Die Frau konnte flüchten und schleppte sich in ein Mehrparteienhaus, wo sie zusammenbrach. Zeugen leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettung.

Netanyahu kommt auf Trumps Einladung ins Weiße Haus

Washington - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will nach Angaben seines Büros kommende Woche US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus treffen. Trump habe ihn für den 4. Februar eingeladen, hieß es in einer Mitteilung. Das Weiße Haus bestätigte die Einladung für Anfang kommender Woche, nannte aber nicht das konkrete Datum oder andere Details.

Israel will Kontakt zu Palästinenserhilfswerk UNRWA stoppen

New York - Im Zuge des Verbots der Aktivitäten des UNO-Palästinenserhilfswerks UNRWA auf israelischem Territorium will Israel die Verbindungen zur UNO-Organisation vollständig kappen. Israel werde jeglichen direkten und indirekten Kontakt zu UNRWA abbrechen, kündigte der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Danny Danon, am Dienstag vor einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats in New York an. Die USA unterstützten die Entscheidung ihres Verbündeten.

M23 und ruandische Soldaten kontrollieren Flughafen in Goma

Kinshasa/Nairobi - Nach ihrem Angriff auf die strategische Provinzhauptstadt Goma im Ostkongo kontrollieren die Rebellen einem Regierungsbeamten zufolge nun Teile des Flughafens der Stadt. Die Rebellenmiliz M23 hätte außerdem alle strategischen Punkte der Stadt besetzt, sagte der Minister für ländliche Entwicklung und Parlamentsabgeordnete für Goma, Muhindo Nzangi Butondo, dem lokalen Radiosender Top Congo. Laut einer AFP-Zählung am Dienstag starben bei den Kämpfen in Goma über 100 Menschen.

Weltuntergang in 89 Sekunden: Forscher warnen vor Desaster

Washington - 89 Sekunden bis zum Weltuntergang: Angesichts der instabilen Weltlage warnen Wissenschafter vor einer globalen Katastrophe. Forscher des "Bulletin of the Atomic Scientists" stellten die symbolische Zeit bis zum Untergang der Erde erstmals auf 89 Sekunden, wie sie in Washington mitteilten. 2023 hatten die Forscher die Zeiger der "Weltuntergangsuhr" erstmals auf 90 Sekunden vor Mitternacht gestellt und dies 2024 so belassen.

