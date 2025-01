67 Tote bei Flugzeugunglück in Washington

Washington - Bei der Kollision eines Passagierfliegers mit einem Militärhubschrauber in der US-Hauptstadt Washington sind nach Einschätzung der Behörden alle 67 Menschen an Bord der beiden Maschinen ums Leben gekommen. US-Präsident Donald Trump bestätigte am Vormittag (Ortszeit), dass es keine Überlebenden gibt. Über Nacht hatten Rettungskräfte mit Booten und Tauchern im eiskalten Wasser des Potomac-Flusses fieberhaft nach Überlebenden gesucht - doch ohne Erfolg.

Busse mit palästinensischen Häftlingen erreichen Ramallah

Tel Aviv/Gaza - Nach der teils von bedrohlichen Szenen geprägten Freilassung von drei israelischen und fünf thailändischen Geiseln aus dem Gazastreifen haben von Israel freigelassene palästinensische Häftlinge in zwei Bussen die Stadt Ramallah im Westjordanland erreicht. Ihre Ankunft wurde von Hunderten Palästinensern bejubelt, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag berichteten. Die übrigen Freigelassenen sollten nach Ost-Jerusalem und in den Gazastreifen gebracht werden.

Außenministerium wegen UNRWA-Ausweisung aus Israel besorgt

Tel Aviv - Vor dem Hintergrund der Ausweisung des UNO-Palästinenserhilfswerks UNRWA aus Israel hat sich das Außenministerium "zutiefst beunruhigt" gezeigt. Mit dem Inkrafttreten der israelischen Gesetzgebung werde die Arbeit von UNRWA in Gaza, dem Westjordanland und Ostjerusalem de facto verunmöglicht, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA. UNRWA übe eine Schlüsselrolle bei der humanitären Versorgung, im Bildungsbereich und bei der Gesundheitsversorgung aus.

EZB senkt erneut Zinsen im Euroraum

Frankfurt - Die fünfte Zinssenkung im Euroraum seit Sommer 2024 ist beschlossen - und es dürfte nicht die letzte sein: Die Europäische Zentralbank (EZB) setzt den für Banken und Sparer wichtigen Einlagensatz um 0,25 Prozentpunkte auf 2,75 Prozent herab. Der Leitzins sinkt ebenso um 25 Basispunkte - auf 2,90 Prozent. Niedrigere Zinsen helfen der schwächelnden Konjunktur im Euroraum.

Leiche in Tiroler Garten: Toter ist vermisster 30-Jähriger

Hall in Tirol/Innsbruck - Nach dem Fund einer stark verwesten männlichen Leiche im Garten eines Hauses in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) vergangene Woche steht nunmehr die Identität des Toten fest: Es handelte sich um einen seit Herbst vergangenen Jahres in Innsbruck abgängigen 30-jährigen Einheimischen. Dies ergab ein durchgeführter molekulargenetischer Abgleich, teilte das Landeskriminalamt am Donnerstag mit. Die Todesursache war indes weiter unklar und Gegenstand von Ermittlungen.

"Das Leben zwingt alle zum Rasten": Schenk beigesetzt

Wien - Kaiserlich-königlich mit kappellmeisterlicher Begleitung der Original Hoch- und Deutschmeister wurde Otto Schenk am Donnerstagnachmittag am Zentralfriedhof beigesetzt, wo "seine geliebte Ren�e irdisch auf ihn harrt und im Himmel eine gemeinsame Wohnung vorbereitet ist", begann Dompfarrer Toni Faber seine Grabrede. Die Sonne lachte. Die Vögel zwitscherten. Und "Otti" stimmte ein letztes Lied an. Hunderte von Menschen waren gekommen, um sich von dem Künstler zu verabschieden.

Bedingte Haft- und Geldstrafe für Tirols Ex-WK-Chef Walser

Innsbruck - Tirols Ex-Wirtschaftskammerchef Christoph Walser (ÖVP) ist am Donnerstag am Innsbrucker Landesgericht wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 1,1 Mio. Euro, Verleumdung, Beweismittelfälschung und falscher Beweisaussage nicht rechtskräftig verurteilt worden. Ihm wurden eine bedingte, sechsmonatige Haftstrafe sowie eine unbedingte Geldstrafe von 3.600 Euro auferlegt. Zudem fasste Walser für Finanzvergehen zur Hälfte bedingte 300.000 Euro aus.

Festnahme nach Tötung in Wiener Wohnung im Dezember

Wien - Im Fall eines am 29. Dezember des Vorjahres in einer Wohnung in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus getötet aufgefundenen 72-Jährigen ist ein Beschuldigter festgenommen worden. Im Zuge der Ermittlungen des Landeskriminalamtes erhärtete sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 38-jährigen österreichischen Staatsbürger, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit. Der Mann wurde festgenommen und befindet sich bereits in Untersuchungshaft. Er schweigt zu den Vorwürfen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red