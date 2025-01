Koalitionsverhandlungen laufen weiter

Wien - Die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP laufen weiter, ein Durchbruch ist noch nicht in Sicht. Am Freitag treffen sich wieder die Untergruppen. In jener zu Medien, Kunst und Kultur wird das Reizthema ORF-Haushaltsabgabe weiter diskutiert. Auch außenpolitische Gespräche finden statt. Ein weiteres Treffen der Parteispitzen ist jederzeit möglich, einen konkreten Termin soll es noch nicht geben. Auch übers Wochenende soll verhandelt werden.

Altpolitiker warnten vor "Volkskanzler" Kickl

Wien - Alternativen zur derzeit verhandelten Koalition aus FPÖ und ÖVP haben am Freitag ehemalige teils hohe Politikerinnen und Politiker sowie Amtsträger aufgezeigt. Unter dem Titel "Eine zweite Chance für die Zweite Republik" warnten u.a. der einstige Bundespräsident und SPÖ-Politiker Heinz Fischer, LIF-Gründerin Heide Schmidt, der ehemalige EU-Kommissar Franz Fischler (ÖVP) und Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) vor einem "Volkskanzler" Bundeskanzler Herbert Kickl.

Udo-Jürgens-Auktion spielte ein 1,7 Millionen Euro ein

Köln/Wien - Udo Jürgens Superstar: Die Onlineversteigerung von Stücken aus dem Nachlass des großen Entertainers brachte rund 1,7 Millionen Euro. Das ist "mehr als das Dreifache der oberen Vorab-Schätzung", teilte das Auktionshaus Sotheby's am Freitag mit. Alle 99 Lose haben sich demnach verkauft, 3.150 Gebote wurden abgegeben. Mehr als 1.000 Personen besuchten die Vorbesichtigungen in Wien, München und Köln. Zum teuersten Stück avancierte Jürgens' Konzertpiano von Wilhelm Schimmel.

Kunstforum-Ausstellungsbetrieb wird "vorläufig fortgesetzt"

Wien/Mailand - Das Bank Austria Kunstforum Wien dürfte nach der am 14. Februar eröffnenden "Anton Corbijn - Favourite Darkness" seine Pforten doch nicht schließen. Die UniCredit Bank Austria wird zwar ihr Engagement mit dem Jahr 2025 beenden, doch "für das zweite Halbjahr 2025 wird mit Unterstützung des Beirats und unter Berücksichtigung des neuen Eigentümers der Immobilie auf der Freyung 8 an neuen Finanzierungsmodellen gearbeitet", hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Brand in russischer Raffinerie nach Drohnenangriff

Kiew (Kyjiw) - In der Region Wolgograd ist nach Behördenangaben eine Raffinerie nach einem ukrainischen Drohnenangriff in Brand geraten. Die Flammen seien schnell gelöscht, ein Arbeiter aber verletzt worden, teilte Gouverneur Andrej Botscharow mit. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. In weiteren russischen Regionen wurden ebenfalls Schäden nach Drohnenangriffen gemeldet. Bei einem größeren russischen Drohnenangriff wurden in der Nacht nach Angaben der Behörden vier Menschen verletzt.

Corona: Vertrauen in Politik sank, Maßnahmen aber goutiert

Wien - Das Vertrauen der Österreicher in die Politik ist durch die Corona-Pandemie gesunken. 52 Prozent der Befragten gaben in einer Umfrage des Unique Research-Instituts (für den "Pragmaticus") an, dass das Vertrauen in die Politik geschwächt wurde. 35 Prozent sahen es als nicht beeinflusst. Nur 10 Prozent meinten, dass das Vertrauen gestärkt wurde, 4 Prozent machten keine Angabe. Die Maskenpflicht fanden hingegen 81 Prozent "absolut" oder "teilweise bzw. zeitweise" richtig.

Suche nach Ursache für Flugzeugunglück in USA

Washington - Nach dem verheerenden Flugzeugabsturz in Washington mit vermutlich 67 Toten läuft die Bergung von Leichen und die Suche nach der Ursache für das Unglück. Einsatzkräfte durchkämmten den Fluss Potomac in der US-Hauptstadt, wo ein Passagierflugzeug und ein Militärhubschrauber nach einer Kollision in der Luft abgestürzt waren. Sie fanden dort weitere Todesopfer. Die Behörden gehen davon aus, dass es keine Überlebenden gibt.

Weitere Migrations-Abstimmung im Bundestag geplant

Berlin - Der Deutsche Bundestag soll am Freitagvormittag über einen weiteren Vorschlag der CDU/CSU zu Verschärfungen in der Migrationspolitik beraten. Anders als bei den Anträgen am Mittwoch geht es in diesem Fall um ein Gesetz, das rechtlich bindend wäre. Unmittelbar vor der Entscheidung wurde die Sitzung unterbrochen. FDP und SPD wollen eine Abstimmung mit Stimmen der rechtspopulistischen AfD abwenden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red