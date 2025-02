Grenzübergang Rafah nach neuem Austausch wieder offen

Gaza - Nach einem neuen Austausch zwischen der palästinensischen Terrororganisation Hamas und Israel ist am Samstag ein wesentlicher Schritt zur Verbesserung der humanitären Situation im Gazastreifen gesetzt worden. Erstmals seit fast neun Monaten ist der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wieder geöffnet worden. Mehrere Patienten wurden zur ärztlichen Behandlung nach Ägypten gebracht, wie Sicherheitskreise und der Ägyptische Rote Halbmond bestätigten.

Koalitions-Verhandlungen auch am Wochenende

Wien - Die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP sind auch am Samstag in einzelnen Untergruppen fortgesetzt worden. Auch am Sonntag und anschließend in den Semesterferien wollen Blau und Schwarz weiter Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit ausloten. Auf der Tagesordnung steht am Wochenende unter anderem das Thema Landwirtschaft. Dass SPÖ und NEOS am Freitag etwas unkonkret wieder Verhandlungsbereitschaft signalisiert haben, lässt die ÖVP unterdessen unbeeindruckt.

Tote und Verletzte in Ukraine bei russischen Luftschlägen

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Luftangriffen auf Städte in der Ukraine sind mehrere Menschen getötet und weitere verletzt worden: In Poltawa in der Zentralukraine meldeten die Behörden vier Tote und 13 Verletzte, unter ihnen Kinder, nach dem Einschlag einer Rakete in einem Wohnhaus. In Sumy im Nordosten seien zwei Menschen bei einem russischen Angriff getötet worden, teilten die Behörden am Samstag mit. Auch in Charkiw im Osten kam laut der Stadt ein Mensch bei einem Drohnenangriff um.

Polizei schoss auf Gefährder nach Drohungen gegen 53-Jährige

Wien - Nur durch Schüsse hat die Polizei in Wien-Landstraße in der Nacht auf Samstag einen 49-jährigen Gefährder stoppen können: Der mit einem Gewehr bewaffnete Mann hatte angekündigt, seine 53-jährige Ex-Freundin zu töten und sie an ihrer Wohnadresse aufgesucht. Im Hausflur kam es zur Konfrontation mit der Polizei. Als der Mann auf die Beamten zielte, gaben sie einen Schuss ab und riefen die WEGA. Die Sondereinheit feuerte in der Folge erneut auf ihn und konnte ihn dann festnehmen.

Sechs Leichen nach Flugzeugabsturz in Philadelphia geborgen

Philadelphia (Pennsylvania)/Mexiko-Stadt - Bei dem Absturz eines Jets in Philadelphia an der US-Ostküste sind alle sechs Menschen an Bord ums Leben gekommen. Das teilte das Büro der Bürgermeisterin von Philadelphia, Cherelle Parker, mit. Es handelte sich um ein Flugzeug für einen medizinischen Transport. An Bord waren demnach ein junges Mädchen, das in einem Kinderkrankenhaus in Philadelphia behandelt worden war, deren Mutter sowie vier Crew-Mitglieder.

Vater und Sohn nach Drogenintoxikation in Spital gebracht

St. Veit an der Glan - Ein 43-jähriger Kärntner und sein erst vier Jahre alter Sohn sind in der Nacht auf Samstag von Einsatzkräften in einer Wohnung in St. Veit an der Glan durch Drogen benommen aufgefunden worden. Eine Nachbarin hatte die Polizei alarmiert, weil sie das Schreien des Kindes gehört hatte. Die beiden wurden in das Klinikum Klagenfurt gebracht, eine Befragung war noch nicht möglich, so die Landespolizeidirektion Kärnten. Die Art der Droge wurde noch nicht festgestellt.

Brände in und um Los Angeles vollständig eingedämmt

Los Angeles - Die verheerenden Flächenbrände in und um Los Angeles sind vollständig eingedämmt. Das teilte die Feuerwehr mit. Das "Palisades"-Feuer am Westrand von Los Angeles und das "Eaton"-Feuer nahe Pasadena und Altadena haben offiziellen Schätzungen zufolge mehr als 16.200 Gebäude zerstört. Die Zahl der bestätigten Todesfälle liegt bei 29.

