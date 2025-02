USA setzen Zölle gegen Mexiko vorerst aus

Washington/Mexiko-Stadt - Überraschende Wende im Handelsstreit: Mexiko und die USA haben die eigentlich geplanten Zölle für einen Monat ausgesetzt, wie US-Präsident Donald Trump und seine mexikanische Kollegin Claudia Sheinbaum am Montag nach einem Gespräch mitteilten. Damit gibt es nun mehr Zeit für Verhandlungen. Die geplanten US-Zölle gegen Kanada und China dürften aber wie geplant am Dienstag in Kraft treten. Trump verschärfte indes den Ton gegenüber Kanada.

USA wollen Staatsfonds wie Saudi-Arabien aufbauen

Washington/Peking - US-Präsident Donald Trump ordnet den Aufbau eines Staatsfonds an. Ein entsprechender Erlass sei an die Finanz- und Handelsministerien gegangen. Der Fonds könne auch TikTok kaufen, sagte Trump am Montag. Zu dem Thema liefen Gespräche mit mehreren Personen, vermutlich werde er noch im Februar eine Entscheidung zu der Videoplattform treffen.

Mitarbeiterin von Anwaltskanzlei mit Messer attackiert

Wien - Ein 53-jähriger Mann hat am Montagnachmittag mit einem Messer mehrfach auf eine Mitarbeiterin einer Anwaltskanzlei in Wien-Landstraße eingestochen. Die Frau wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch erstversorgt und dann mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht. Nach dem Verdächtigen wurde am Abend gefahndet.

Trump will Seltene Erden aus Ukraine für US-Hilfe

Washington - US-Präsident Donald Trump strebt nach eigenen Angaben eine Vereinbarung mit der Ukraine über die Lieferung von Seltenen Erden an die USA im Austausch für Unterstützungsleistungen an. Seine Regierung wolle ein Abkommen mit Kiew aushandeln, das die Lieferung solcher Metalle aus der Ukraine an die USA garantiere - "im Austausch für das, was wir ihnen geben", sagte Trump am Montag im Gespräch mit Reportern in Washington.

Bierpartei wird bei keinen Wahlen mehr antreten

Wien - Die Bierpartei wird künftig bei keinen Wahlen mehr antreten. Das kündigte die Partei am Montagnachmittag in einer Aussendung sowie Parteigründer Dominik Wlazny selbst in einem Youtube-Video an. Man schließe das Kapitel als politische Partei "im klassischen Sinn" und wolle nun "anders" weitermachen, sagte der Musiker, ohne dabei allzu konkret zu werden. Fix sei, dass die Partei nun keine Mitglieder mehr habe - man wolle aber weiterhin einen "Beitrag" in Österreich leisten.

Anzeige gegen FPÖ-Finanzcausa-Staatsanwältin eingebracht

Graz/Klagenfurt - Gegen die Staatsanwältin, die rund zwei Jahre lang im Fall der Grazer FPÖ-Finanzcausa in Klagenfurt ermittelt hat, ist nun von Alexis Pascuttini, Obmann des (Korruptions)- Freien Gemeinderatsklubs (KFG) in Graz, beim Bundesamt für Korruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention eine Anzeige eingebracht worden. Es bestehe der Verdacht des Amtsmissbrauchs. Laut Pascuttini seien bei den Ermittlungen der Staatsanwältin "unzählige absurde Dinge passiert", hieß es am Montag.

Bedingte Haftstrafen für Österreicher nach Randale in Udine

Udine - Nach den Ausschreitungen italienischer und österreichischer Fußball-Fans am vergangenen Samstag in Udine sind die Anhänger von Austria Salzburg zu bedingten Haftstrafen verurteilt worden. In einem Schnellverfahren vor einem Gericht in Udine wurden die fünf Salzburger Fans zu je einem Jahr und acht Monaten Haft verurteilt. Ein in Österreich lebender Bosnier, ebenfalls ein Salzburg-Fan, erhielt eine zweijährige Haftstrafe. Alle sechs Angeklagten kamen danach am Montag frei.

Syrischer Staatschef will Wahl erst in vier bis fünf Jahren

Damaskus - Die erste Präsidentenwahl nach dem Machtwechsel in Syrien wird nach Worten des Interims-Staatschefs erst in vier bis fünf Jahren stattfinden. In einem ersten Interview im syrischen Fernsehen nach seiner Ernennung äußerte sich Ahmed al-Scharaa vage über die politische Zukunft des Landes.

