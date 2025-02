Münchner Sicherheitskonferenz berät über Ukraine

München/Washington - Vor dem Hintergrund von möglichen Verhandlungen der USA mit Russland über ein Ende des Ukraine-Kriegs ist die 61. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) am Freitag eröffnet worden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte dabei, sie wolle über die Aktivierung einer Sonderklausel zu den europäischen Schuldenregeln höhere Verteidigungsausgaben ermöglichen. "Ich werde vorschlagen, die Ausweichklausel für Verteidigungsinvestitionen zu aktivieren."

US-Vizepräsident Vance beklagt Demokratie-Verlust in Europa

München - US-Vizepräsident JD Vance wirft europäischen Regierungen vor, die Demokratie einzuschränken und Angst vor der eigenen Bevölkerung zu haben. In seiner gut 18-minütigen Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz verzichtete Vance am Freitag weitgehend auf die erwarteten Forderungen nach höheren Verteidigungsausgaben und konzentrierte sich fast ausschließlich auf angebliche Demokratiedefizite. In Anspielung auf die AfD sagte er: "Es gibt keine Berechtigung für Brandmauern."

Koalitionsgespräche nun ganz geheim

Wien/Innsbruck - Zwei Tage nach Platzen der blau-schwarzen Koalitionsverhandlungen dürften nun Gespräche zwischen ÖVP und SPÖ im Laufen sein. Doch man gibt sich in beiden Parteien geheimnisvoll. Aus der SPÖ war auf Anfrage von "intensiven Gesprächen" nicht nur mit der ÖVP die Rede. Ins Detail wolle man fürs Erste nicht gehen. Die Volkspartei betonte, zwar keine Verhandlungen zu führen, allerdings Gespräche und das ebenfalls mit allen Parteien.

Rechnungshof übt massive Kritik am Waldfonds

Wien - Der Rechnungshof kritisiert die Umsetzung des Waldfonds, der unter der damaligen Agrarministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) 2020 ins Leben gerufen wurde. Begründet wurden die Förderungen für die Forstwirte mit der Covid-19-Pandemie, Schäden durch den Borkenkäfer und schlechte Holzpreise. Der Fonds wurde zunächst für die Jahre 2021 und 2022 parallel zu bestehenden EU-kofinanzierten Förderungen eingerichtet, insgesamt standen von 2014 bis 2027 rund 890 Mio. Euro zur Verfügung.

Haaser erobert sensationell WM-Gold im Riesentorlauf

Saalbach-Hinterglemm - Raphael Haaser hat im WM-Riesentorlauf in Saalbach eine Sensation geliefert und Riesentorlauf-Gold gewonnen. Der Tiroler, zuvor bereits Vizeweltmeister im Super-G, gewann am Freitag vor den beiden Schweizern Thomas Tumler und Loic Meillard. Nach dem ersten Durchgang war Haaser, der im Weltcup noch nie gewonnen hat, Fünfter. Topfavorit Marco Odermatt wurde Vierter, Marco Schwarz kam auf Platz fünf. Es war die sechste Medaille für den ÖSV bei der Ski-WM, die zweite Goldene.

Fahrer nach Anschlag in München in Untersuchungshaft

München - Nach dem Anschlag auf eine Demo in München sitzt der Fahrer wegen Verdachts auf 39-fachen versuchten Mord in Untersuchungshaft. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft München am Freitagabend mit. Der 24-jährige Afghane war am Donnerstag mit seinem Auto in einen Demonstrationszug gefahren. Laut Polizei wurden 36 Menschen teils schwer verletzt, ein Kind befand sich am Freitag nach Klinik-Angaben in kritischem Zustand. Die Ermittler gehen einem islamistischen Motiv nach.

Schutzhülle von AKW Tschernobyl bei Angriff beschädigt

Kiew (Kyjiw)/Wien - Ein russischer Drohnenangriff hat in der Nacht auf Freitag die Schutzhülle des verunfallten Reaktors des AKW Tschernobyl getroffen. Der Sarkophag sei "erheblich beschädigt" worden, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Die Drohne habe die Ummantelung des zerstörten AKW-Blocks getroffen und ein Feuer ausgelöst, das mittlerweile wieder gelöscht werden konnte, sagte er. Die Strahlungswerte seien bisher noch nicht gestiegen. Der Kreml bestritt den Angriff.

ATX steigt am Freitag auf 16-Jahreshoch

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit deutlich Aufschlägen auf einem 16-Jahreshoch beendet. Bereits am Vortag hatten die Börsen aufgrund von Hoffnungen auf baldige Friedensgespräche im Ukraine-Krieg klar zugelegt. Der heimische Leitindex ATX gewann zum Wochenausklang 1,42 Prozent auf 4.083,89 Punkte. Der Index hat damit erstmals wieder sein letztes Hoch von kurz vor Beginn des Ukraine-Krieges erreicht und überstieg die 4.078 Zähler vom 11. Februar 2022.

