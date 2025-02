Drei weitere Gaza-Geiseln freigelassen

Gaza - Nach einem Nervenkrieg um die Zukunft der Waffenruhe im Gazastreifen hat die islamistische Hamas am Samstag nun doch drei weitere israelische Geiseln freilassen. In einer Fernseh-Liveübertragung war zu sehen, wie die Männer an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben wurden. Es handelt sich um Alexander (Sascha) Trufanov (29), Sagui Dekel-Chen (36) sowie Iair Horn (46). Im Gegenzug soll Israel Hunderte inhaftierte Palästinenser auf freien Fuß setzen.

Brand in Londoner Luxushotel unter Kontrolle

London - Die Londoner Feuerwehr hat den Brand in einem Luxushotel im Zentrum der Metropole in der Nacht auf Samstag eingedämmt. "Das Feuer ist jetzt vollständig unter Kontrolle", sagte ein Feuerwehrmann der Nachrichtenagentur PA. Das Hotel werde eine umfangreiche Renovierung brauchen. Über 100 Menschen waren zuvor aus dem edlen Chiltern Firehouse - einer ehemaligen Feuerwache - in Sicherheit gebracht worden.

Erste Erkenntnisse nach Flugzeugcrash von Washington

Washington - Über zwei Wochen nach dem tödlichen Flugzeugunglück in Washington mit 67 Toten haben die Ermittler erste Untersuchungsergebnisse zur möglichen Ursache vorgestellt. Wie die US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB am Freitag mitteilte, könnten demnach fehlerhafte Instrumente und Kommunikationsprobleme der Grund für den Zusammenstoß des Passagierflugzeugs und des Militärhubschraubers gewesen sein. Der endgültige Abschluss der Untersuchung könnte demnach aber bis zu ein Jahr dauern.

Weitere Rücktritte in US-Justiz im Korruptionsfall Adams

Washington - Nach einer Anordnung der neuen US-Regierung, die Korruptionsanklage gegen den New Yorker Bürgermeister Eric Adams fallen zu lassen, hat es weitere Rücktritte bei der Justiz gegeben. Nachdem zuvor bereits die höchste Staatsanwältin von Manhattan zurückgetreten war, reichte der "New York Times" zufolge am Freitag auch ihr Vize Hagan Scotten seinen Rücktritt beim Justizministerium ein. Zudem traten demnach fünf weitere Mitarbeiter der Antikorruptions-Einheit zurück.

Kinder aus Brennpunktkindergärten oft noch nicht schulreif

Wien - Bei Kindern aus Kindergärten, in denen die Mehrheit eine andere Erstsprache als Deutsch und Eltern mit niedrigem oder durchschnittlichem Bildungsniveau hat, gestaltet sich der Übergang zur Schule oftmals schwierig. Das zeigen Befragungen der Leitungen von rund 140 Kindergärten aus der Steiermark, Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg. 70 Prozent haben dabei angegeben, sie hätten bei mehr als der Hälfte ihrer Kinder kein gutes Gefühl bei der Schulreife.

Fahrer nach Anschlag in München in Untersuchungshaft

München - Nach dem Anschlag auf eine Demo in München sitzt der Fahrer wegen Verdachts auf 39-fachen versuchten Mord in Untersuchungshaft. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft München am Freitagabend mit. Der 24-jährige Afghane war am Donnerstag mit seinem Auto in einen Demonstrationszug gefahren. Laut Polizei wurden 36 Menschen teils schwer verletzt, ein Kind befand sich am Freitag nach Klinik-Angaben in kritischem Zustand. Die Ermittler gehen einem islamistischen Motiv nach.

