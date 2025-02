Ein Toter, fünf Verletzte nach Messerattacke in Villach

Villach - Ein 23-jähriger Mann hat am Samstagnachmittag in Villach auf mehrere Passanten eingestochen und einen von ihnen getötet. Laut Polizeiangaben starb ein 14-jähriger Jugendlicher, fünf Personen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Die Tat hatte sich in der Innenstadt, in der Nähe des Hauptplatzes, abgespielt. Der Täter, ein aufenthaltsberechtigter syrischer Staatsbürger, wurde nach kurzer Zeit festgenommen.

Wallner und Kaiser signalisieren Entgegenkommen

Wien - Während ÖVP und SPÖ am Wochenende abseits der Öffentlichkeit neuerlich eine Zusammenarbeit ausloten, haben sowohl Vorarlbergs VP-Landeshauptmann Markus Wallner als auch Kärntens Landeschef Peter Kaiser (SPÖ) medial einen Schritt aufeinander zugemacht. Wallner signalisiert via "Vorarlberger Nachrichten" ein Entgegenkommen bei der Bankenabgabe, Kaiser gibt sich beim nach Brüssel gemeldeten Budgetpfad im "Ö1-Journal zu Gast" milde: "Liegen nicht weit auseinander."

Medien: Mindestens 15 Tote bei Massenpanik in Neu-Delhi

Neu-Delhi - Bei einer Massenpanik auf einem Bahnhof in Neu-Delhi sind nach Berichten indischer Medien mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Kinder. Den Angaben zufolge war der Bahnhof in der indischen Hauptstadt stark überfüllt wegen des großen Andrangs von Reisenden auf dem Weg zum weltweit größten Pilgerfest Maha Kumbh Mela. Zehn weitere Verletzte seien in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert worden.

US-Außenminister Rubio begann erste Nahostreise

Washington - Vor dem Hintergrund des umstrittenen Vorstoßes von US-Präsident Donald Trump zur Übernahme des Gazastreifens durch die USA hat der neue US-Außenminister Marco Rubio seine erste Nahostreise begonnen. Rubios Flugzeug landete am Samstagabend auf dem Flughafen Ben Gurion nahe Tel Aviv. Er will ab Sonntag Gespräche in Israel führen und dann die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Saudi-Arabien besuchen. Die Reise soll am Dienstag enden.

Libanon: Trotz Waffenruhe Tote bei israelischen Angriffen

Beirut - Trotz einer Waffenruhe sind bei israelischen Luftangriffen im Libanon laut offiziellen Angaben drei Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden. Zwei Tote habe es gegeben, als eine israelische Drohne eine Rakete auf ein Auto in dem Ort Arabsalim abgeschossen habe, teilte des Gesundheitsministeriums mit. Dabei seien auch fünf Menschen verletzt worden. Unter den Toten war Medien zufolge ein Mitglied einer Einheit der Hisbollah-Miliz, die für Drohnenangriffe zuständig sei.

Dornauer verliert Basis-Kampfabstimmung, Bezirksvorsitz weg

Rum - Ein politisches Comeback Georg Dornauers in der ersten Reihe ist vorerst in weite Ferne gerückt: Der über einen Jagdausflug mit Ren� Benko gestürzte Tiroler Ex-Landeshauptmannstellvertreter und Ex-Landesparteichef verlor am Samstag bei einer Bezirkskonferenz in Rum in einer Kampfabstimmung um den Bezirksparteivorsitz von Innsbruck-Land gegen seinen Herausforderer, Abg. Bernhard Höfler klar. Auf Dornauer entfielen 41 Prozent der 211 Delegiertenstimmen, auf Höfler 59 Prozent.

Mutter und Tochter nach Anschlag in München gestorben

München - Zwei Tage nach dem Anschlag auf eine Demonstration in München sind eine Mutter und ihre kleine Tochter an ihren schweren Verletzungen gestorben. Es handle sich um ein zweijähriges Mädchen und eine 37 Jahre alte Frau aus München, teilte das bayerische Landeskriminalamt mit. Am Nachmittag kam Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Anschlagsort und legte eine weiße Rose an einem improvisierten Gedenkort nieder.

Frankreich richtet am Montag europäischen Ukraine-Gipfel aus

München - Nach dem Vorstoß von US-Präsident Donald Trump für Verhandlungen über den Ukraine-Krieg treffen sich die EU-Partner nach Angaben Polens am Montag zu Beratungen in Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe die europäischen Staats- und Regierungschefs zu einem Ukraine-Gipfel eingeladen, schrieb Polens Außenminister Radoslaw Sikorski, dessen Land den EU-Ratsvorsitz innehat, am Samstag im Onlinedienst X. "Wir müssen unsere Stärke und Einheit zeigen", fügte er hinzu.

