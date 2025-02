Attentat in Villach laut Karner islamistischer Anschlag

Villach - Die Messer-Attacke in Villach Samstag Nachmittag war ein islamistisch motivierter Terror-Anschlag. Das gab Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Sonntagvormittag bei einer Pressekonferenz in der Kärntner Stadt bekannt. Der Täter, ein Asylberechtigter aus Syrien, hatte sich innerhalb kurzer Zeit über das Internet radikalisiert. Ein 14-Jähriger starb bei dem Anschlag, drei Personen werden aktuell intensivmedizinisch betreut.

Van der Bellen nach Messerattentat entsetzt

Villach - Nach dem islamistisch motivierten Messerattentat auf mehrere Passanten in Villach reichten die Reaktionen am Sonntag von Entsetzen über Betroffenheit bis hin zum Ruf nach Konsequenzen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen bezeichnete die Tat als "entsetzlich", "tief erschüttert" zeigte sich auch Interimskanzler Alexander Schallenberg (VP). Die IGGÖ verurteilt die "abscheuliche Tat". Während Grüne und NEOS Konsequenzen forderten, übte FPÖ-Chef Herbert Kickl massive Kritik.

Julia Nawalnaja ruft zum Kampf für ein freies Russland auf

Moskau - Ein Jahr nach dem Tod des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny hat seine Witwe zum Kampf für ein anderes Russland aufgerufen. "Wir wissen, wofür wir kämpfen: ein zukünftiges Russland, das frei, friedlich und schön ist", sagte Julia Nawalnaja am Sonntag in einer Videobotschaft. "Das, wovon Alexej geträumt hat, ist möglich."An die Anhänger ihres Mannes appellierte Nawalnaja: "Tun wir alles, um seinen Traum wahr werden zu lassen."

US-Außenminister in Israel: Hamas muss zerstört werden

Washington - US-Außenminister Marco Rubio hat bei seinem Besuch in Israel betont, die islamistische Hamas dürfe nicht die herrschende Kraft im Gazastreifen bleiben. Solange die Hamas Israel mit Gewalt drohen könne, "wird Frieden unmöglich", sagte Rubio nach einem Treffen am Sonntag mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu in Jerusalem. Die Terrororganisation müsse zerstört werden.

Am Montag steigt in Paris Gipfel zur Sicherheit Europas

Paris - Nach Spekulationen über einen bevorstehenden europäischen Ukraine-Gipfel in Paris hat die französische Regierung für Montag ein Treffen wichtiger europäischer Staaten zum Thema europäische Sicherheit angekündigt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron werde "die wichtigsten europäischen Länder morgen zu Gesprächen über die europäische Sicherheit versammeln", sagte der französische Außenminister Jean-No�l Barrot am Sonntag dem Radiosender France Inter.

Kiew meldet verstärkte russische Angriffe an der Ostfront

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine meldet deutlich verstärkte Angriffe der russischen Invasionstruppen an der Front im Osten. Die Hauptangriffe konzentrierten sich dabei auf die Industriestadt Pokrowsk in der Region Donezk, einen wichtigen Logistikknotenpunkt, teilte die Militärführung in Kiew am Sonntag mit. Binnen 24 Stunden sei es zu 261 Gefechten gekommen, nach etwas mehr als 100 Gefechten in den Tagen zuvor. Fast ein Drittel der Kämpfe konzentriere sich auf das Gebiet um Pokrowsk.

Kranker Papst richtete schriftliche Grußworte an Pilger

Vatikanstadt - Der Papst, der sich seit Freitag wegen einer Bronchitis im Krankenhaus befindet, hat am Sonntagmittag schriftlich Grußworte an die Pilger auf dem Petersplatz in Rom gerichtet. In der Botschaft anlässlich der Heiligjahr-Feier der Künstler im Vatikan hieß es: "Ich möchte alle teilnehmenden Künstler grüßen. Ich wäre gerne unter euch gewesen, befinde mich aber, wie ihr wisst, in der Gemelli-Klinik, weil ich noch weiter wegen meiner Bronchitis behandelt werden muss", so der Papst.

Baby bei Neapel von Pitbull getötet

Rom/Neapel - Ein neun Monate altes Mädchen ist von einem Pitbull angegriffen und tödlich verletzt worden, während es in seinem Bett lag. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend in Acerra in der Provinz Neapel, wie italienische Medien berichteten. Der 25-jährige Vater erzählte, dass er mit seiner Tochter im Bett eingeschlafen sei, während die Mutter des Kindes in einem Lokal arbeitete. Das Kind lag neben seinem Vater, als es von dem Hund angegriffen wurde.

